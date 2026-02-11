Темний бік “Фармастора”: як Ігор Червоненко перетворив аптечні мережі на пральні з відмивання грошей?

Податкова викрила масштабну схему аптек «9-1-1″,»Подорожник», «АНЦ», «Доброго дня» та «Бажаємо здоровʼя». Вони вивели в «тінь» 2 млрд грн. У 2022–2025 роках у цю схему було залучено близько 10 аптечних мереж, які охоплюють 183 підприємства по всій країні.

Наші шановні колеги із СтопКор вже розповідали про гучну справу, що днями сколихнула український аптечний ринок. Генеральний прокурор Руслан Кравченко повідомив про припинення масштабної схеми, внаслідок якої аптечні мережі нібито вивели в тінь більше ніж 2 млрд грн за рахунок фіктивних, маніпулятивних послуг із дезінфекції приміщень. За версією слідства, до схеми залучили близько 10 мереж, які об’єднували 183 підприємства по всій Україні; організатору та низці посадовців повідомлено про підозри.

За даними медіа, фігурантом цього провадження імовірно, є ключова компанія фармацевтичної групи Ігоря Червоненка — ТОВ «ФАРМАСТОР».

За даними видання Альони Дегрік «Новини України», податкова викрила масштабну схему аптек «9-1-1″,»Подорожник», «АНЦ», «Доброго дня» та «Бажаємо здоровʼя». Вони вивели в «тінь» 2 млрд грн. У 2022–2025 роках у цю схему було залучено близько 10 аптечних мереж, які охоплюють 183 підприємства по всій країні.

Відтак аналітичний центр СтопКор дослідив, як могла діяти ймовірна 2-мільярдна «оборудка» і що відомо про аптечну бізнес-імперію Ігоря Червоненка.

Аптека Доброго Дня — одна з найбільших аптечних мереж країни, що працює з 2006 року. За підсумками 2021 року компанія входила до топ-10 аптечних мереж України за оборотом. Станом на 2023 рік мережа налічувала понад 700 аптек у 59 містах, із більш ніж 2 тисячами працівників і середньою щомісячною відвідуваністю близько 800 тисяч клієнтів.

Кінцевим бенефіціарним власником мережі в державних реєстрах зазначений Ігор Червоненко.

Однак за публічною вітриною масштабного аптечного бізнесу стоїть розгалужена корпоративна структура з десятків юридичних осіб, частина з яких системно фігурує у кримінальних провадженнях різної тяжкості.

Ключовою особливістю групи компаній, пов’язаних із мережею «Аптека Доброго Дня», є концентрація власності через кіпрську компаніюPharminvest Holdings Limited. Саме вона володіє контрольними або значними частками у більшості аптечних юросіб групи.

За даними державних реєстрів та судових матеріалів, із мережею «Аптека Доброго Дня» пов’язані такі юридичні особи:

ТОВ «Аптека Доброго Дня», ТОВ «Аптека Доброго Дня-Київ», ТОВ «Фармастор», ТОВ «Фарма-Сіті», ТОВ «Аптека №1 Трансфарм», ТОВ «Аптека №22», ТОВ «Аптека №338», ТОВ «Аптека №418», ТОВ «Аптека-Бориспіль», ТОВ «Аптека 7», ТОВ «Аптека Мірра», ТОВ «Асторія-Фарм», ТОВ «Зірка Фармацевтики», ТОВ «ФК Будьте здорові», ТОВ «Аптечне об’єднання «Біокон»», ТОВ МК «Іріс», ПП «Здоров’я», ПП «Фармабене», ПП «Аптека Аронія».

Формально це окремі юридичні особи, однак їх поєднують:

спільний бенефіціар;

єдина бізнес-логіка;

схожі фінансові показники;

участь у спільних кримінальних провадженнях.

26 травня 2025 року правоохоронні органи відкрили кримінальне провадження № 12025100120000127 (ГУНП у м. Києві), яке стало центральним для аналізу діяльності аптечної групи.Слідство досліджує механізм легалізації доходів та можливого ухилення від сплати податків через використання фіктивних ліцензійних договорів і нарахування роялті.

У матеріалах цього провадження прямо згадуються компанії, пов’язані з мережею Аптека Доброго Дня, а саме: ТОВ «Аптека Доброго Дня», ТОВ МК «Іріс», ТОВ «Аптека №22», ТОВ «Аптека-Бориспіль», ТОВ «Аптека №418», ТОВ «Аптека №338», ТОВ «Фармвест Плюс», ПП «Здоров’я», ТОВ «Аптека №1 Трансфарм», ТОВ «Фарма-Сіті», ТОВ «Фармастор», ПП «Фармабене», ТОВ «Аптечне об’єднання «Біокон»», ТОВ «Аптека 7», ПП «Аптека Аронія», ТОВ «Аптека Мірра», ТОВ «Асторія-Фарм», ТОВ «Зірка Фармацевтики», ТОВ «ФК Будьте здорові» та ТОВ «Аптека Доброго Дня-Київ».

У кримінальному провадженні №12018170240001482 (справа №539/263/19) фігурує ТОВ «Аптека Доброго Дня».Слідством встановлено факт відпуску кодеїновмісного препарату без рецепта та без фіскального чека в аптеці №61 у місті Лубни. Суд надав дозвіл на проведення обшуку з вилученням журналів обліку, кадрових документів і відеозаписів.

У справі №554/5476/22 (ЄРДР №120221704200000683) фігурує ТОВ «Зірка Фармацевтики» — як роботодавець завідувачки аптеки, яка порушила правила відпуску наркотичних засобів. Суд звільнив обвинувачену від кримінальної відповідальності з передачею на поруки трудовому колективу.

У кримінальному провадженні №12015100040005109 фігурує ТОВ «Аптека Мірра», у якої суд надавав тимчасовий доступ до кадрових і фінансових документів у зв’язку з порушеннями правил відпуску сильнодіючих препаратів.

У кримінальному провадженні№22014040000000192 (справа Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська №200/23107/14-к) фігурує ТОВ МК «Іріс». Компанія згадується як один із контрагентів ПАТ «КБ Аксіома», через який, за версією слідства, здійснювалося обготівковування коштів для фінансування терористичних організацій «ЛНР» та «ДНР». Суд надавав дозвіл СБУ на тимчасовий доступ до рахунків компанії.

У кримінальному провадженні №32020100000000103 (справа №756/16262/20) фігурує ТОВ «Фарма-Сіті». Слідство досліджує створення штучного податкового кредиту через фіктивні рекламні послуги від ризикових контрагентів. У межах справи проводилися обшуки та вилучення бухгалтерських документів.

У кримінальному провадженні №32015100060000220 (справа №757/2808/16-к) фігурує ТОВ «Аптека №1 Трансфарм». Справу відкрито за фактом можливого умисного ухилення від сплати податків у взаємовідносинах зі страховими компаніями «Контакт Страхування» та «Цитадель».

У кримінальному провадженні №12014100080003873 (справа №759/22028/14-к) фігурує ТОВ «Аптека №1 Трансфарм» як розповсюджувач зовнішньої реклами у справі про корупційну схему посадовців КП «Київреклама». Суд призначав ревізію та інвентаризацію рекламних конструкцій.

За даними реєстрів, компанії групи володіють значною кількістю нерухомості у різних регіонах України, а також автотранспортом, який перебуває у власності або користуванні підприємств. Ці активи не є предметом обвинувачень самі по собі, однак фігурують у матеріалах судів під час накладення арештів або фінансового аналізу.

Команда СтопКору продовжить досліджувати цю тему. І вже готує до публікації наступний матеріал — про інші аптечні мережі, що згадуються у зв’язку з розслідуванням Генпрокуратури, а також про їх бенефіціарів. Далі буде.

За матеріалами “Новини без кордонів“