Скорость раZложения

Чем дольше продлится террор путинских сил против Украины, тем больше будет демонстрироваться фатальная слабость русской армии.

На этой неделе мне удалось поговорить с военными ЗСУ, которые освобождали Киевскую область.

Страшные «истории». Убийцы, нелюди, варвары зашли на нашу землю. Какой тон найти для рассказов о том, как человек перестаёт быть человеком? Не знаю, попробую без эмоций, немного отстраненно.

Вот, что заметили наши солдаты особенно.

Москали не бомбили из орудий по библиотекам, вернее не везде, они туда заходили, гадили, ели-пили, потом собирали книги по истории, литературе, учебники украинского и английского в одном месте и поджигали. Демонстративно. Жгли или расстреливали портреты писателей, как и мирное население. На стенах писали: «Тут руський дух, тут русью пахнет». А бюсты Т.Шевченко, Л. Украинки и др. разбивали, писали на них близкие их сердцу слова. По перехватам СБУ телефонных разговоров руських садистов, мы чудесно знаем лексику «героев-освободителей» из рязани, воронижа…

В селе Красновка, на пример, на бюсте И.Франко написали «дегенерат». Не думаю, что хоть кто-то один из них знает о Франко, но ненависть ко всему украинскому у них зашкаливает.

Как не вспомнить историю ХХ ст.

19 июля 1937 года в Мюнхене открылась выставка под названием «Дегенератив­ное искусство». На ней было представлено около 700 работ немецких и других художников, чье искусство было признано вредным, «антинемецким». К «дегенеративному искусству» в гитлеровской Германии причис­ля­ли не только работы конкретных художников, но и целые направления: Бау­хаус, импрессионизм, дадаизм, кубизм, фовизм, сюрреализм, экспрессио­низм. В начале 1937 года была создана специальная комиссия, занимавшаяся выявле­нием «вредных» произведений и изъятием их из немецких музеев.

А за четыре дня до этого рядом с Веймаром, культурной столицей Германии, городом Кранаха, Гете, Шиллера, Баха, Листа началось строительство лагеря для других «дегенератов» – тех, кому не нравился нацистский режим. Посреди романтического букового леса (Buchenwald) привезенные из Заксенхаузена заключенные принялись строить первые бараки на холме Эттерсберг. Так и решили назвать лагерь.

Но жители культурной столицы поморщились – нехорошо как-то, на холме Эттерсберг любил медитировать Гете, взирая, как писал Эккерман, «на богатства мира и его великолепие». Гиммлер упираться не стал и переименовал лагерь в «Концентрационный лагерь Бухенвальд». Представляю, как понравилась вторая часть названия веймарским гуманистам…

В ХХІ веке с 26 марта 2022г. российские военные насильно вывозят тысячи жителей Левобережного района города Мариуполя в «фильтрационные лагеря» в РФ.

Как в нацистской Германии, их сортируют на благонадежных и неблагонадежных, у них забирают документы, их проверяют на наличие татуировок. И если, не дай бог, у человека есть что-то в виде трезубца или нашего герба, человек пропадает, и его уже не могут найти. Детей забирают от своих родителей, детей из детдомов или интернатов тоже увозят в неизвестном направлении.

«Продвинутые» росияне 2022 г, как в 1936 «продвинутые» немцы, «переживают»: как так, зачем? На нас санкции сыпят, жить не возможно, драпать придется. А мы ж совсем не при чем! Мы ж за них не отвечаем, мы вообще жертвы и оппозиционеры! Пишут слезные посты в ФБ с рассказами о переезде в «теплую Грузию, поближе к морю».

Чем дольше продлится террор путинских сил против Украины, тем больше будет демонстрироваться фатальная слабость русской армии. Надеюсь в кремле это понимают.

Скорость разложения путинского режима и постепенного появления на территории РФ новых государств зависит от Украины, ее воинов. И в этом наша сила!

Великая Украина победит!

Манана АБАШИДЗЕ, журналіст, кандидат юридичних наук