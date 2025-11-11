Скандал у Міноборони: Нардеп Скороход ставить під сумнів компетентність заступника міністра Євгена Мойсюка

Народний депутат України Анна Скороход публічно виступила із гострою критикою на адресу заступника Міністра оборони України Євгена Мойсюка, закликавши суспільство та журналістів звернути увагу на рівень його компетенції під час повномасштабної війни.

У своєму дописі нардеп Скороход висловила глибокі сумніви щодо відповідності Мойсюка займаній посаді, мотивуючи це абсурдними та неконституційними відписками на її депутатські звернення.

Суперечливі відповіді та “шедевр” на питанні до Уряду

Анна Скороход щоденно направляє запити, які стосуються критичних питань оборони та захисту прав громадян, зокрема:

Порушення прав людини Територіальними центрами комплектування (ТЦК).

Порушення прав військовослужбовців.

Питання, що стосуються сімей безвісти зниклих та військовополонених.

За словами нардепа, відповіді, які вона отримує особисто від пана Мойсюка, “абсолютно і повністю суперечать Конституції та законам України”.

Як “яскравий приклад” цієї “роботи”, Скороход навела конкретний документ, де:

“В першому абзаці він [Мойсюк] відмовляє у наданні інформації, а вже в наступному абзаці сам підтверджує, що згідно з законом, я маю право на ознайомлення з такою інформацією. Вже в третьому абзаці він знову відмовляє, бо йому ‘не вбачається’ звʼязок з моєю депутатською діяльністю.”

Кульмінація протистояння відбулася сьогодні на питанні до Уряду. Коли Анна Скороход поставила те саме питання Мойсюку напряму, він, за її словами, “запропонував ‘обговорити ці питання приватно’ , вже не соромлячись ховатись від публічних відповідей на незручні питання.”

Некомпетентність чи саботаж?

Нардеп Скороход прямо ставить питання руба: “Це просто некомпетентність, чи свідомий саботаж парламентського контролю?”

Насамкінець, Анна Скороход звернулася до громадськості та журналістів із закликом провести власне розслідування: “Раджу громадськості та журналістам поцікавитись, скільки позачергових військових звань отримував пан Мойсюк, і головне – за які конкретно заслуги? Нікчемні відписки на звернення і безумовне погодження з політикою ОП?”

Ця заява викликає серйозні питання до ефективності та прозорості роботи керівництва Міністерства оборони України в умовах воєнного стану та необхідності забезпечення парламентського контролю.

За матеріалами “Новини Києва”