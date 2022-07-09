Рада ООН з прав людини в Женеві вкотре доводить ерефію до істерик, російська унтерофіцерська вдова збирається до Нью-Йорку

В ООН продовжують знущатися над представниками російської делегації, за що постпреди цієї країни в Нью-Йорку та Женеві традиційно отримують «на овес» від конюшні на Смоленській площі москви.

Але бідолашні НєБєнзя з Гатіловим не можуть навіть поплакатись один одному на ідіотичні наїзди з боку Сумної коняки, хоча обидва – його колись улюблені вихованці. Адже, по-перше, різниця у віці не сприяє товариській розмові, по-друге, кожен негайно настукає на іншого в москву, примовляючи, як ті герої радянського мультфільму «Мауглі»: «а ще називав тебе черв’яком, себто конякою, жалюгідною, брудною конякою!!!»

Отож, доводиться обом тихо напиватися у своїх кабінетах, визвірюватися на дурнів-підлеглих та переховуватися від начальства у довго- та короткострокових відпустках.

Про прикрощі російських дипломатів у Нью-Йорку та їхні обіцянки написати «книгу скарг» про недобрих українців з їхньою образливою лексикою щодо московитів наше видання вже розвідало, тож зазирнемо до Женеви.

Тут у п’ятницю завершилася чергова, 50-та сесія Ради ООН з прав людини, провівши 5 липня, на останньому тижні своєї роботи, на виконання свої резолюції 48/22 Інтерактивний діалог щодо України, участь у якому взяли Верховний комісар ООН з прав людини Мішель Бачелет, перша заступниця міністра закордонних справ України Еміне Джапарова та майже 50 представників країн-членів ООН 26 міжнародних неурядових організацій правозахисного спрямування.

Мішель Бачелет, востаннє на своїй посаді Верховного комісара, презентуючи доповідь свого Управління (УВКПЛ) про ситуацію з правами людини в Україні, у контексті збройного нападу російської федерації у період 2 лютого – 15 травня ц.р., мабуть, не дуже хотіла би кривдити росіян (зважаючи на проросійські настрої її секретаріату та Моніторингової місії ООН з прав людини в Україні, яка вже 8 років драфтує згадані доповіді), проте, зважаючи на нелюдську поведінку російських військових в Україні, це було неможливо. Верховна комісарка навела цифри і факти жертв серед цивільного населення протягом звітного періоду (за даними УВКПЛ, понад 10 тис. осіб вбито і поранено), масових переміщень всередині України (близько 8 млн.), обмежень у свободі пересування для населення, спричинених російською окупацією окремих територій України, пошкоджень або знищення медичних та освітніх закладів у результаті обстрілів та ін. Позитивно відзначивши зусилля Уряду України запровадити компенсаційний механізм за пошкоджені чи знищені будівлі, М.Бачелет, водночас, висловила жаль, що відповідний проєкт закону не передбачає компенсацій мешканцям територій, контрольованих нині російськими збройними силами чи афілійованими з ними збройними групами. (Цікаво, як УВКПЛ уявляє дію такого механізму на окупованих територіях? Як, зокрема, перераховувати кошти потерпілим: через «Сбєрбанк росіі» чи готівкою через Гіркіна?) Занепокоєння Бачелет викликали факти незаконних вбивств та масових страт. «Зростаюча кількість свідчень дає моєму Офісу розумні підстави вірити, що серйозні порушення міжнародного гуманітарного права були скоєні у цьому зв’язку російськими збройними силами», – заявила ООНівська високопосадовиця. Вона відзначила, що російські збройні сили порушують міжнародне гуманітарне право, проте, до цього вдається, за її інформацією, й українська сторона. Окрім іншого, Бачелет привітала ратифікацію Україною Стамбульської конвенції.

Верховна комісарка також представила проміжну доповідь Генерального секретаря ООН, передбачену резолюцією Генеральної Асамблеї ООН 76/179, щодо ситуації з правами людини в тимчасово окупованому Криму. Вона закликала росію дотримуватися зобов’язань окупаційної влади у відповідності до міжнародного права у галузі прав людини та міжнародного гуманітарного права. Наголосила на необхідності проведення незалежного, неупередженого розслідування всіх звинувачень у тортурах, жорстокому, негуманному поводженні, насильницьких зникненнях, довільних арештах та ув’язненнях у Криму.

Тема тимчасово окупованого Криму стала провідною й у виступі Першої заступниці міністра закордонних справ України Еміне Джапарової, котра внесла до промови й особистісну нотку. Вона, серед іншого, закликала міжнародне співтовариство діяти, у тому числі в рамках Кримської платформи, з метою притягнення до відповідальності винних у порушеннях прав людини на півострові.

Представник росії, делегація якої попередньо, як і українська, була записана на виступ секретаріатом як зацікавлена країна, гнівно відкинув такий статус і взяв участь у дискусії за загальним списком, традиційно вихлюпнувши на всіх відро лайна, Дісталося й УВКПЛ, яке за словами московського представника стало «інструментом з обслуговування окремої групи держав», проводить щодо ерефії та мирних днр/лнр «дезінформаційну кампанію», «виправдовує накачування зброєю київського режиму» та «приховує його злочини».

На думку автора цих рядків, чергова доповідь УВКПЛ була, чесно кажучи, така собі, традиційна, «і нашим і вашим». Проте, ось така скажена реакція на неї московитів змусила проникнутися повагою і до тексту документу, і до Моніторингової місії ООН, і до УВКПЛ в цілому. Таргани з промосковськими поглядами у згаданих структурах, вочевидь, принишкли, на тлі масових виявлень та вигнань московських шпигунів у країнах світу. Тож чеські, болгарські, американські та інші уряди роблять у цьому плані неоціненну послугу Україні – змушуючи таких тарганів у секретаріатах міжнародних організацій хоча б трохи, з переляку бути викритими, посидіти тихо і не шкодити нашій державі. А там – «Рейд» або дихлофос стануть у пригоді.

У РПЛ, звідки росія у квітні ц.р. «добровільно вийшла» (так само, як нещодавно з острова Зміїного), московитам довелось розраховувати лише на Білорусь. Представниця цієї країни у трагічних подіях в Україні, спричинених російською агресією, звинуватила НАТО та «діскрімінацию русского населенія Данбасса». І шкода їх нещасних, і огида бере. Трошки несміливо щось підгавкнули Сирія, Нікарагуа та Венесуела. Але на фоні понад 70 промовців, з яких ціла низка виголосили спільні заяви (одну, зокрема, від імені 54 країн), їхні виступи виглядали як шматочки використаного туалетного паперу у густих зарослях чагарнику – якщо хто й помітить, то гидливо обійде. До речі, низка промовців висловилася за притягнення до відповідальності білорусі як співучасника російських злочинів проти України.

Отже, «втоми» від України, як намагаються представити деякі куплені москвою «експерти», аж ніяк не спостерігається, міжнаролна підтримка нашої країни (хоча б моральна у РПЛ) не зменшується.

А тим часом у Нью-Йорку російське постпредство при ООН, на виконання вказівки з конюшні на Смоленській площі (не сам же бідака – заступник постпреда ерефії Дмітрій Полянскій додумався до цього самогубчого кроку – хитрий НєБєнзя поки ховається у відпустці – нерви лікує і роботу заздалегідь собі шукає), ініціює для членів Ради Безпеки ООН нову розвагу – засідання РБ у форматі Арріа на тему «Неонацизм та радикальний націоналізм: дослідження витоків кризи в Україні».

Вистава запланована на 11 липня 15 год. за Нью-Йорком. Запасаємось поп-корном і вмикаємо трансляцію. Буде дуже смішно.

Оксана БОЙКО