Неспокійні Балкани. Скандал вже є і привід ось знайшовся

Що не рік, то скандал. В одній балканській родині знову напруження. У черговий раз Косово та Сербія з’ясовують стосунки.

У 2022 році тривала драма з автомобілями на сербських номерах: Косово заборонило в’їзд таких автівок на свою територію та ввела тимчасові документи для громадян Сербії. У відповідь на такі дії косовські серби почали зводити барикади. Втручатис

я в ситуацію тоді мусив ЄС. У 2023 році розбурхався конфлікт між правоохоронцями Косова та місцевими сербами, які відмовилися брати участь у виборах, але натомість почали протестувати проти їхніх результатів. Президент Сербії Александар Вучич наказав привести армію у повну бойову готовність. Закінчилося все жертвами – постраждали миротворці та серби. У вересні того ж 2023 році на півночі Косово напруження не зникло. За словами влади Косова, 30 озброєних сербів увірвалися до косовського села Банска, як фортифікаційну споруду використали сербський православний монастир. Внаслідок сутичок загинув косовський поліцейський та троє сербських нападників.

Косово – частково визнана держава, де більше 90% складають албанці. Сербія не визнає і вважає цю територію своєю, адже саме там знаходиться місце, яке серби плекають як свій спадок та національну міфологію, – Косовське поле. Косово чітко визначило свій євроінтеграційний шлях розвитку, тому ще у 2002 році зробило євро національною валютою та в 2022 році подало заявку на вступ до ЄС. 1 лютого 2024 року Косово вводить в дію Постанову Центрального банку про те, що в північній частині своєї держави скасовується сербська грошова одиниця – динар. Саме в цьому регіоні компактно проживає косівська сербська громада.

Світова спільнота важко зітхнула «Невже знову? Скільки можна?» і висловила свою глибоку стурбованість. Державний департамент США заявив, що «одностороннє» введення євро «обмежує можливості Сполучених Штатів відстоювати Косово на міжнародній арені». Посол Сполучених Штатів Америки в Косово Джеффрі Говеньє заявив, що боїться етнічної напруги. Європейська комісія в особі єврокомісара з питань розширення Олівера Варгеї шкодує, що «Центральний банк Косово вирішив скасувати динар як платіжний засіб без попередньої консультації, і особливо стурбована впливом цього рішення на університети та лікарні».

Російська пропаганда не забарилася. Вхопилася за словосполучення «етнічна напруга та чистки». Під час свого останього брифінгу офіційна представниця мід рф м. захарова так і сказала: «косовська «влада» здійснює неоголошені етнічні чистки проти сербів, руйнує стабільність і безпеку Балканського регіону». За нею почали підгавкувати сторожові гієни російської пропаганди, що сербів вичавлюють з Косова.

2 лютого 2024 року президент Сербії Вучич зробив заяву: «Курті (прем’єр-міністр Косово – ред.) проводить етнічні чистки сербів в Косово». Але не обмежився лише заявою, а гнівно пригрозив, що скликатиме термінове засідання Ради Безпеки ООН. І почав бряцати зброєю в бік Косово, мовляв, у Белграда є зброя більш потужна, аніж Javelin в Приштині. До слова згадаємо, що, дійсно, нещодавно США заявило про свій намір продати Косово цей вид озброєння. Косово може отримати 246 ракет Javelin FGM-148F та 24 пускових установки.

Ситуація, схоже, буде розвиватися як завжди. Після обміну гарячими емоціями двох сторін, інформаційного супроводу російської пропаганди про «нову хвилю тероризму проти сербів», представники США та ЄС намагатимуться розвести по кутках Сербію та Косово, «знайти рішення для цього нового рішення», а європейці ще й нагадають обом про проблеми з євроінтеграцією.

Як надовго затягнеться чергове загострення, передбачити складно. Але, здається, обидві сторони живуть за приказкою «скандал вже є, а привід ще шукаємо». Цього разу він знайшовся. Розходимося?

Наталія МАЛИНОВСЬКА, журналіст, співзасновниця Аналітичного центру балканських досліджень