Нардеп Микола Тищенко – Микола “Котлета” знову “зашкварився”

Нардеп Микола “Котлета” Тищенко знову “зашкварився”, звинувативши у втечі під час теракту не тих. Замість патрульної поліції, яка тікала під час стрілянини він звинуватив райвідділ Голосіївського району м. Київ.

Народний депутат Микола Тищенко звернувся до Міністра внутрішніх справ України після теракту в Києві. Разом із колегами він подав депутатське звернення, у якому вимагає звільнення керівника Голосіївського управління поліції та термінового проведення службового розслідування.

За його словами, люди з Голосіївського райвідділу замість того, щоб надати допомогу пораненій людині, продемонстрували «норми з легкої атлетики», покинувши місце події.

Соцмережі вже зреагували та зауважили, що ні Микола Тищенко, ні його колеги не розуміють, що таке райвідділи і патрульна поліція, та специфіку їх роботи. Таким чином, за своєю повною необізнаністю в даному питанні Нардеп знову ткнув та попав “пальцем у небо”.