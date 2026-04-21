Нардеп Микола Тищенко – Микола “Котлета” знову “зашкварився”
Нардеп Микола “Котлета” Тищенко знову “зашкварився”, звинувативши у втечі під час теракту не тих. Замість патрульної поліції, яка тікала під час стрілянини він звинуватив райвідділ Голосіївського району м. Київ.
Народний депутат Микола Тищенко звернувся до Міністра внутрішніх справ України після теракту в Києві. Разом із колегами він подав депутатське звернення, у якому вимагає звільнення керівника Голосіївського управління поліції та термінового проведення службового розслідування.
За його словами, люди з Голосіївського райвідділу замість того, щоб надати допомогу пораненій людині, продемонстрували «норми з легкої атлетики», покинувши місце події.
Соцмережі вже зреагували та зауважили, що ні Микола Тищенко, ні його колеги не розуміють, що таке райвідділи і патрульна поліція, та специфіку їх роботи. Таким чином, за своєю повною необізнаністю в даному питанні Нардеп знову ткнув та попав “пальцем у небо”.
Іноді, цілому зашквареному народному депутату краще мовчати ніж говорити.
Микола Тищенко, а краще Коля «Котлета», відомий в вузьких колах як бадюк 90х, антиМайданівець (про що я раніше писав), лобіст кол-центрів, що побив військового та командир батальйону “Таїланд”, після теракту в Києві вимагає відставки керівника Голосіївського управління поліції.
На мою особисту думку, Народний Депутат вирішив і з трагедії зробити своє «шоу», а можливо навіть пролобіювати посаду. Інакше я сказати не можу, і пояснюю чому:
1. Коля Котлета не розуміє відмінності між службовцями райвідділу та патрульною поліцією.
2. Коля Котлета навіть не спромігся дізнатися, що кивала п’ятами саме патрульна поліція.
Особисто для випадкового у ВР Нардепа та інших, хто не розуміє ситуації розповідаю, що внаслідок реформи поліції райвідділи втратили будь-які силові можливості, а разом із ними і відповідних професіоналів.
Сучасні райвідділи тепер, це: дільничні, слідчі та оперблок!
А ППС, на яких покладено силові функції – марні та бездіяльні, як і показала ситуація.
Тому треба не лише перетрусити всю вертикаль поліції, а й зміцнити райвідділи, а не перекладати з хворої голови на здорову.
Я добре знаю, як працюють райвідділи, бо під час ротацій наш ДоброБат був прив’язаний до одного з них, де була надана КХО, і коли дільничні мали якісь великі проблеми, вони одразу звертались до наших бійців і брали їх на підсилення.
Тому, недолугому нардепу треба вже починати включати свої мізки, а взагалі, цей персонаж давно має сидіти свій термін у буцегарні.
… Ще! Якщо вже намагатись чіпляти райвідділи, то точно не за дії патрульної поліції. До них та керівництва можуть бути питання з приводу служби дільничних, слідства та оперативників,- прокоментував ситуацію блогер Ярослав Бондаренко на своїй сторінці у соціальний мережі Фейсбук.
За матеріалами “Новини Києва“