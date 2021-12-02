Чиновники Бондаренко, Болоховец и Сахнюк продали леса-кругляка на 160 млн гривен, благодаря коррупционной схеме – эксперт

Руководство Гослесагентства угодило в серьезный коррупционный скандал, во время которого вскрылись люди, которые курируют «черными лесниками».

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Об этом отметил экономический эксперт Юрий Гаврилечко.

«Когда президент Владимир Зеленский анонсировал посадку миллиарда деревьев в Украине, большинство экспертов скептически отнеслись к этому прожекту. И это неудивительно, ведь, то что происходит в Гослесагентстве сейчас, свидетельствует не только о том, что задача главы государства не будет выполнена. Кадровая политика Банковой в этой сфере вызывает беспокойство относительно будущего нынешних лесов в стране в принципе. Новоиспеченный глава Гослесагентства Юрий Болоховец – пример «успешного» чиновника. Ради его избрания трижды отменялся конкурс – потому что он не мог его победить. В конце концов, 3 ноября, буквально перед своим увольнением глава Минэкологии Роман Абрамовский все-таки подписал его назначение. И это была ошибка», – считает эксперт.

По его словам, Гослесагентство сотрясают скандалы.

«Не прошло и месяца, и у Болоховца, и его команды начались проблемы. Не у него лично, а у представителей его команды. В четверг, 25 ноября, у руководства Гослесагенства проходили обыски – и дома, и на работе. Дело в том, что вокруг Болоховца собрались крайне одиозные персонажи. Особо стоит выделить внештатного советника Болоховца – Богдана Бондаренко. Это ключевая фигура, через которую координируются действия «черных лесников», которые действуют по всей территории страны. Также одним из наиболее скандальных является руководитель Житомирского областного лесагентства Виктор Сохнюк. У Бондаренко, Сохнюка, а также других руководителей областных управлений и проводили «маски-шоу», – сказал Юрий Гаврилечко.

По его словам, обыски касались дела о краже более 160 миллионов гривен. Руководство Житомирского, Черниговского, Сумского областных управлений лесного и охотничьего хозяйства через частников продавали лес по заниженной цене.

«За каждую мини-схему наличкой руководителям облуправлений заносили сотни тысяч гривен. Чем промышляют Бондаренко, Сохнюк сотоварищи помимо занижения продажи леса? Незаконным вывозом ценных пород, заготовкой нелегальной древесины. Также одним из способов заработка наших «черных лесников» является подписание «левых» сертификатов происхождения – для экспорта нелегального леса, спиленного абсолютно незаконно», – говорит эксперт.

«Как тут не вспомнить о том, что в следующем году государственный бюджет будет абсолютно дефицитным. Дыры в главном финансовом документе страны на 2022 год будут достигать десятков и сотен миллиардов. И можно только догадываться, сколько средств уходит по карманам руководителей государственных компаний, занимающихся лесным хозяйством. И тут показательно, что недавно начальник Житомирского областного лесного управления Виктор Сахнюк из рук Зеленского успел получить медальку «Заслуженного лесник». За какие-такие заслуги – непонятно. Фактически это приговор всей экологической политики Зеленского», – резюмирует Юрий Гаврилечко.

По материалам БАГНЕТ