Коли Україна протистоїть повномасштабній агресії росії, ключовим питанням для економіки залишається не лише її стійкість, а й можливість забезпечувати робочі місця, підтримувати виробничі потужності та зміцнювати внутрішній ринок.

В умовах постійних викликів і загроз, що виникли через російську агресію, український реальний сектор економіки став основою, яка дозволяє країні функціонувати та забезпечувати стратегічну стабільність. Одним із яскравих прикладів такої стійкості є компанія “Ларіс” – провідний український виробник продукції з нержавіючої сталі, який продовжував свою діяльність безперервно навіть у найтяжчі періоди війни.

Як усе починалося: історія “Ларіс”

Шлях компанії розпочався ще понад 30 років тому, коли Геннадій Тарасов, засновник “Ларіс”, створив підприємство, яке згодом стало флагманом українського виробництва рушникосушарок, конструкцій для басейнів та ємностей для харчової промисловості. З самого початку Тарасов орієнтувався на високу якість продукції та конкурентні технології, що дозволило компанії швидко розширити виробництво та стати визнаним лідером у галузі. За ці роки “Ларіс” створив понад 250 моделей рушникосушарок і постійно впроваджує інноваційні рішення, які забезпечують його продукції відповідність міжнародним стандартам. Однак справжнім випробуванням стала війна. Багато підприємств були змушені скоротити виробництво або навіть закритися. Але компанія “Ларіс” не припинила роботу ані на день – навіть під обстрілами та за умов постійної загрози для співробітників.

Реальний сектор – фундамент стійкості України

Сьогодні важливість реального виробництва зросла як ніколи. Війна показала, що країна не може розраховувати лише на імпорт або міжнародну допомогу. Промисловість, що виробляє якісну продукцію для внутрішнього ринку та експорту, є тим самим фундаментом, що утримує економіку від краху. І виробляє товари із доданою вартістю, що надзвичайно важливо в умовах нашої вразливої економіки. Однак українському бізнесу доводиться працювати не лише в умовах війни, але й долати численні внутрішні перешкоди. Регуляторне середовище в Україні досі не створює сприятливих умов для розвитку підприємництва. Бюрократичні процедури, надмірний контроль, складність отримання дозвільних документів та нестабільність законодавства – все це стає додатковим тягарем для компаній, які намагаються працювати чесно та прозоро. Окремий виклик – банківська система, яка не завжди заточена під підтримку бізнесу. Отримання кредитів для розширення виробництва чи покриття витрат стає випробуванням навіть для стабільних компаній. Високі процентні ставки, бюрократичні бар’єри та небажання фінансових установ ризикувати під час війни створюють ситуацію, коли підприємства змушені покладатися виключно на власні ресурси. Розуміючи всі ці ризики, компанія “Ларіс” уклала угоду із відомою юридичною компанією “Крижанівський та партнери”, щоб застрахувати себе від несподіванок. Юристи допомагають підприємству уникати правових ризиків, захищати свої інтереси у стосунках із державними органами та фінансовими установами, а також забезпечувати безперервність бізнес-процесів у складних умовах війни. В цьому контексті “Ларіс” демонструє відданість країні, зберігаючи біля сотні робочих місць для українців, підтримуючи своїх працівників та продовжуючи розвивати виробництво навіть у воєнний час. Компанія не припиняла роботу ні на день – навіть у моменти найсерйозніших загроз, у часи ракетних ударів та руйнування інфраструктури російськими агресорами.

Співпраця із сильним юридичним партнером дає “Ларісу” можливість зосередитися на своїй ключовій місії – виробництві якісної продукції, що підтримує українську економіку та наближає країну до перемоги.

“Ларіс” – відповідальне підприємство, що тримає економічний фронт

Що означає продовжувати працювати у воєнний час? Це не просто про бізнес чи ринок. Це про відповідальність перед країною, перед людьми, перед працівниками, які отримують зарплати та мають можливість підтримувати свої родини. Це також й про податки, які йдуть на підтримку ЗСУ та відновлення країни. Компанія “Ларіс” спеціалізується на виробництві продукції з нержавіючої сталі, зокрема:

рушникосушарок (електричних та водяних) – ключового елементу для сучасного комфорту у домах та установах;

конструкцій для басейнів (перила, водоспади, сходи) – що використовується в громадських та приватних закладах;

ємностей для харчової промисловості – що забезпечує стабільність та розвиток важливого сектору економіки.

Під час війни внутрішній попит на продукцію «Ларіс» кратно зріс, адже багато людей переїхало у нові міста, облаштовують житло, створюють умови для свого побуту. А експорт виробів став важливим джерелом отримання валюти, необхідної для підтримки фінансової стабільності і підприємства і країни.

Українське виробництво, що відповідає міжнародним стандартам

У сучасних реаліях українські підприємства змушені конкурувати не лише між собою, а й із міжнародними виробниками. Продукція “Ларіс” відповідає усім міжнародним стандартам якості та витримує високу конкуренцію завдяки використанню передових технологій, якісних матеріалів та інноваційних рішень.

Ось деякі переваги “Ларіс”:

✔ Якість матеріалів – продукція виготовляється з найкращої нержавіючої сталі, що забезпечує довговічність та надійність виробів.

✔ Інноваційні технології – сучасні методи виробництва гарантують ефективність і точність.

✔ Контроль якості – кожен виріб проходить багаторівневу перевірку перед виходом на ринок.

✔ Доступність та конкурентні ціни – незважаючи на виклики війни, компанія зберігає лояльну цінову політику для споживачів.

До речі всі вироблені рушникосушарки піддаються подвійному контролю якості. Вперше це відбувається відразу після зварювальних робіт. Для цього виріб проходить випробування високим внутрішнім тиском. Далі, перед безпосередньою упаковкою та поставкою в торговельну мережу, здійснюється «опресовування» виробу, яке зводить до нуля можливість реалізації бракованої продукції.

Чому такі підприємства, як “Ларіс”, мають ключову роль у відбудові України?

Війна рано чи пізно закінчиться, але відновлення країни буде тривалим процесом, у якому вирішальну роль відіграватимуть національні підприємства. Україна не може дозволити собі залишатися сировинним придатком або залежати від зовнішньої допомоги – вона має розвивати власне виробництво, інвестувати в промисловість і створювати робочі місця. “Ларіс” – це приклад компанії, яка вже зараз працює на майбутнє, формує промисловий потенціал країни, підтримує людей і економіку в умовах війни. Промисловість – це не лише виробництво товарів, це основа державної стійкості, це податки, які йдуть на оборону, це гідна зарплата для людей. Кожне підприємство, що продовжує працювати під час війни, тримає економічний фронт і допомагає Україні наближати перемогу.

Майбутнє: шлях до відновлення країни

Компанія “Ларіс” – це більше, ніж просто виробництво. Це сміливість, витривалість і відповідальність. Завдяки стратегічному керівництву Геннадія Тарасова, підприємство не лише вистояло під час війни, але й продовжує розширювати виробництво та інвестувати у розвиток галузі. Майбутнє економіки залежить саме від таких компаній, як “Ларіс”. Вони формують промисловий потенціал України, створюють робочі місця і наближають країну до перемоги.

І цей внесок неможливо переоцінити.