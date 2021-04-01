Житель Беларуси крупно выиграл в онлайн-казино, но теперь ему грозит тюрьма

Необычное событие произошло в Беларуси. В Светлогорске игрок, который как обычно играл в онлайн-казино, неожиданно сорвал большой куш. Но порадоваться за успех игрока не удастся, потому что он забыл заплатить налоги с выигрыша и теперь ему грозит тюремный срок в Беларуси.

Данное событие произошло в Светлогорске, игрок после успешной игровой сессии поставил на вывод свой выигрыш в размере 800 000 долларов США. Но так как налоги он не платил, то теперь рискует получить срок 7 лет тюремного заключения.

Забавно, что такой же случай уже был с игроком два года назад, тогда он также не заплатил налог с выигрыша, но в прошлый раз обошлось административной ответственностью. Сейчас все намного серьезней, рецидив и сумма покрупней.

Прямо сейчас следственный комитет Беларуси оформил запрос в Великобританию, чтобы выяснить были ли уплачены налоги в Соединенном Королевстве.

Но может так получиться, что уголовная ответственность в Беларуси будет отложена, так как сейчас игрок находится на территории России, где его задержали за торговлю наркотиками.

Тот случай, когда повезло, но не очень. Играйте ответственно и не нарушайте закон.

Источник: Рейтинг Казино