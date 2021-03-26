Зберегти не можна знищити. Культурний центр України в Москві

Гаслом Національного культурного центру України у Москві є слова українського історика Михайла Грушевського: «Ми повинні пам’ятати, що представляємо великий народ і зобов’язані представляти його з достоїнством», пише foreignpolicy.com.ua.

Цікаво, що й уся Арбатська вулиця ніби пронизана Грушевським. Одним із таких пам’ятних місць з історією, яка з ним пов’язана, є будинок № 55 в якому пів року мешкав Михайло Сергійович. Якраз у цьому національному контексті ми вперше дізнаємося й про історію будинку № 9, в якому нині розташований Культурний центр України в Москві.

До речі у 2012 році в Москві у видавництві «Столиця» була видана книга про цей дивовижний арбатський дім. Вона називається «Арбат, 9 (Феномен дома в истории Москвы арбатской)» і написана російською мовою, щоб москвичі та й усі росіяни нарешті дізналися про відвічну українську присутність у Москві й могутній духовний вплив українців на формування російської інтелігенції та культури.

Нагадаємо, що Центр, було утворено постановою КМ України, ще у далекому 1993 році. А відкрито у 1998 році, бо тривала кропітка робота, включаючи й пошук приміщення. Місце отримали гарне, прямо на Арбаті, будинок № 9, будівля 1. Самий центр, культурного осередку.

На даний час, Національний культурний центр України у Москві, який виконує функцію посольства, виключно тільки у рамках культурних подій, знов постав у питаннях про продаж.

Таке вже було у 2018 році, і завдяки особистій патріотичній позиції, наполегливості та ініціативі директора Центра, (посада призначається на конкурсних засадах), вдалося запобігти продажу НКЦУ у власність Росії.

До останнього часу, під керівництвом Юрчeнка В.В., Культурний центр залишався дієвим форпостом впливу української культури, та моральної підтримки української діаспори на території краіни-агресора.

Установа також активно допомагала у роботі Посольства України в РФ.

У разі продажу будівлі, де розміщено Культурний центр, Україна отримає лише його залишкову вартість, що складає всього 5 млн дол. США.

Реальна ринкова вартість будівлі, що розташована у центрі Москви, де виконує свою роботу Культурний центр, сягає приблизно 100 млн дол. США.

Такими діями буде здійснено підрив авторитету держави, та особисто Президента України, а також завдано збитків позитивному іміджу України. Ця будівля, на даному етапі, може бути використана, як інформаційно-пропагандистська територія нашої Держави.

Грушевський був би щасливим, аби, йдучи Арбатом з боку будинку № 55, де мешкав, побачив синьо-жовте полотнище Державного прапора України над Національним культурним центром України в Москві.

Так само добре видно його сьогодні тим пішоходам, які виходять на головну вулицю Росії з боку Арбатської площі. Коли бачиш Прапор України на Арбаті, серце наповнюється гордістю від усвідомлення того, що незалежна Україна відбулася остаточно й безповоротно.

Вхід до Культурного центру України в Москві оздоблюють слова Михайла Грушевського: «Ми повинні пам’ятати, що представляємо великий народ і зобов’язані представляти його з достоїнством».

Ми таки повинні це пам’ятати! І неодмінно зберегти Культурний центр України в Москві, щоб і далі достойно представляти свій великий народ.