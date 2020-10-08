За фактами нападу на агітаційні палатки кандидата до Київради Конопелька Миколи відкриті кримінальні провадження

Вже котрий день у Дарницькому районі невідомі трощать і ламають агітаційні намети кандидата у депутати Конопелька Миколи, який балотується до Київради від партії «Слуга народу» по Дарницькому району.

Такий підхід недобросовісної конкуренції свідчить, що у політичних опонентів партії «Слуга народу»немає ніяких аргументів проти нових політиків, які хочуть змінити місто на краще. Видно, що комусь дуже заважає кандидатура кандидата.

«Моїй команді відомо, що проти мене особисто і проти нашої політичної сили готуються провокації. Нам відомо, що конкуренти будують сітки із підкупу виборців, і цю інформацію ми передали до правоохоронних органів. Ми не збираємося терпіти недобросовісної конкуренції і не просто лякаємо, а діємо і покараємо винних. Слідство триває!» – заявив Микола Конопелько.

Команда Конопелька активно співпрацює з правоохороними органами. Було відкрито кримінальне провадження за фактами нападу на агітаційні палатки кандидата. Тривають оперативні дії та перевірка всіх фактів про підготовку провокацій.