Инвестируем в здоровье, или Как выбрать офисные кресла

Методов влиять на результативность сотрудников полно: премии, штрафы, перспективы карьерного роста, обустройство рабочего места и зоны отдыха.

В итальянской компании KULIK SYSTEM вам не подскажут, как распределять бонусы. Но помогут раз и надолго решить вопрос с мебелью. Прежде всего — с ортопедическими креслами. А значит, и повысить прибыль всей компании.

Как это работает?

Бизнесу выгодны здоровые сотрудники, но сидячий образ жизни беспощаден. От простых болей в спине до гипертонии и сахарного диабета — это все он. Чтобы ваши подчиненные меньше ходили на больничный, заставьте их сидеть правильно. С этой задачей справится любое офисное кресло ортопедическое https://kuliksystem.ua/ . В анатомически верной позе еще и дышится глубже. А значит, мозг может работать на полную.

Эффективность таких кресел — результат сочетания 3 медико-технических решений:

Запатентованной системы поддержки. В сфере ее интересов каждый из отделов позвоночника и таз. А все изгибы и выемки продуманы международной командой ортопедов, реабилитологов, вертебрологов и специалистов в области эргономики.

Механизма MultiSynchro. Если бы комфорт можно было описать числом, это было бы 45. Именно столько настроек предлагает система регулировки. Для любого роста, веса и пропорций тела найдется верное положение рычагов.

Наполнителя из эластомера. Не обычной резины, а цельнолитого ячеистого материала, позаимствованного из авиастроения. Только он способен задавать телу правильную позу не в ущерб удобству.

Разве не дорого усадить весь персонал в такие кресла?

Эта инвестиция точно окупится, но плоха та компания, что не стремится сократить расходы. В каталоге целых 15 моделей. Среди них нашлось место и монументальной роскоши, и сдержанной простоте. А еще, помимо дорогой натуральной кожи, к вашим услугам 3 демократичных материала обивки:

Азур. Однотонный жаккард с антибактериальной пропиткой органично впишется в любой интерьер.

Антара. Автомобилисты без ума от искусственной замши. Что помешает ей завоевать еще и офисы?

Экокожа. Этот материал не нуждается в представлении. Равно как и в особом уходе. На выбор доступны варианты с перфорацией и без.

Киев, Львов, Днепр и Одесса — в этих городах по меньшей мере по одному магазину КУЛИК СИСТЕМ. Но даже и ходить куда-то необязательно: заказы принимаются еще и на официальном сайте. Там вас ждут отзывчивые консультанты и онлайн-конструктор. Гарантия на все модели — до 3 лет.