«Yle, Финляндия» или Каково это – работать на кремлевскую пропаганду

Автор – Джессикка Аро (Jessikka Aro)

Эмилия Сейкканен устроилась в Берлине на работу в трендовую медиа-компанию – вскоре она поняла, что является частью глобальной сети информационного влияния Кремля

После переезда в Финляндию 33-летняя Эмилия Сейкканен рассказала новостной службе Yle, каково это – работать на кремлевскую пропаганду.

Американке Эмилии Сейкканен четыре года назад было 29 лет, и она искала работу в Берлине. У нее было несколько дипломов о высшем образовании, и она мечтала об успешной карьере, но приходилось перебиваться подработками .

И вот ей повезло! Успешный международный стартап в самом центре Берлина ищет менеджера по работе с клиентами. Служебные обязанности заключались в «обслуживании международных корпоративных клиентов на английском языке».

Сейкканен стала искать информацию о потенциальном работодателе. Выяснилось, что это было зарегистрированное в Германии видеоагентство Ruptly GmbH.

В объявлении о вакансиях агентство Ruptly упустило самое главное: Ruptly – дочерняя компания финансируемой российским государством медиакомпании RT, ранее называвшейся Russia Today.

Агентство находится в том же офисе, что и RT Deutsch, немецкоязычная служба RT.

О связи Ruptly с Кремлем нигде не сообщалось, хотя в действительности Ruptly финансируется Кремлем.

По словам Эмилии Сейкканен, Ruptly считалась немецким медиа-стартапом с высококачественными услугами и глобальной бизнес-идеей: ее основной бизнес – производство новостных видеороликов для других компаний.

– Я знала, что попала в российскую компанию, занимающуюся журналистикой. Я также знала, что компания подозрительная, – говорит Сейкканен.

Но ей очень нужна была работа, поскольку она хотела получить вид на жительство в Германии с разрешением на работу.

Друг Эмилии раньше работал в Ruptly. Он сказала ей, что туда берут «почти любого».

Сейкканен была приглашена на собеседование в главный офис. Он расположен в престижном районе Леннештрассе: рядом с Бранденбургскими воротами и оживленной Потсдамской площадью.

Одним из интервьюеров был британец Мэтт Табаккос (Matt Tabaccos). Хорошо говорящий по-английски Tabaccos – одно из рекламных лиц компании: он путешествует по всему миру, посещая международные конференции по цифровым медиа, продвигая «привлекающий аудиторию, универсально интересный контент» Ruptly.

В LinkedIn он говорит о себе, что является отмеченным наградами мультидисциплинарным медиа-руководителем.

Во время собеседования Табаккос и его коллега задавали, как ей казалось, странные вопросы, не имеющие отношения к будущей работе, например, какие у нее отношения с семьей в Соединенных Штатах. Их также интересовало, встречается ли она со своей семьей с на праздники и может ли она работать в выходные .

Сейкканен также попросили высказать свое мнение об американских СМИ.

– Я ответила честно. Возможно, даже слишком честно. Я сказала, что не доверяю новостному каналу CNN. Когда в отделе кадров меня спросили о причинах моего трудоустройства, я сказала, что изучала в университете анализ СМИ и что английский – мой родной язык. После этого они сказали: «Хорошо».

В итоге Сейкканен приняли на работу.

Запросы из Москвы поступали во время загруженных утренних смен

Сначала Эмилия прошла обучение для новых сотрудников.

– Часть обучения была действительно легкой. Мне показали, как написать профессиональное электронное письмо, хотя я знала это.

Сейкканен описывает обучение как плохо организованное и запутанное.

Ей стало казаться, что в корпоративной культуре Ruptly эффективная организация работы не важна.

– Когда я вспоминаю об этом постфактум, то складывается впечатление, что в Ruptly не нужно было особо переживать о том, сколько они тратят денег, потому что Кремль в любом случае оплатит все, – говорит Сейкканен.

Наконец, Сейкканен приступила к обязанностям. По сути ее рабочие обязанности заключались в продвижении видеопродукции Ruptly клиентам по всему миру. С утра они делали рассылки по электронной почте «лучших» видеоподборок дня.

– Особенно загружены были утренние смены – тогда люди хотели больше всего материала, и очень много запросов на материалы приходило из Москвы. По словам Эмилии, бизнес стремительно рос, и пришлось изменить систему рабочих смен, – говорит она.

Сейкканен помогала своим коллегам, корректируя создаваемый ими англоязычный контент. Она также сама готовила материалы на английском языке. Она довольно быстро поняла, что ее работа не представляет особой сложности.

– С ней бы справилась даже дрессированная обезьяна, – шутит Эмилия.

Зарплата была по немецким меркам низкой, около 2200 евро в месяц. Это немного, с учетом регулярных ночных смен.

Ночные смены были ориентированы на компании-клиенты по всему миру, включая Северную Америку, Азию, Ближний Восток и Южную Америку. Регионам предлагалось особенно интересное для них, именно их касающееся видео. Контент почти всегда согласовывался с RT, то есть, материнской компанией Ruptly.

– Иногда мы предлагали клиентам новостные ролики, иногда – мемы. Однажды мы предложили видео о российском парикмахере, который стрижет волосы топором, – говорит Сейкканен.

Продвигаемые материалы отбирались с веб-сайта Ruptly, они создавались отделом журналистики на нижних этажах главного офиса. Это было ядро ​​производства контента Ruptly: отдел заказывал и обрабатывал видео, которые непрерывным потоком круглосуточно поступали от фотографов со всего мира.

– Мы рекламировали клиентам всегда те ролики, которые вызовут бурю в СМИ. Нам говорили, что это привлечет больше клиентов, – говорит Эмилия.

Например, когда в августе 2017 года в американском Шарлоттсвилле сторонник белого господства и неонацистов наехал на автомобиле на участников антифашистской демонстрации, клиентам тут же были предложены видеозаписи с места событий.

– Мы просто рассказывали о событиях и отправляли видео. Клиенты потом сами редактировали материалы. Например, в информационной рассылке мы не использовали слово «неонацисты», вместо него писали «ультраправые протестующие».

Компании-клиенты также использовали предоставленные видео для своих материалов. По словам Эмилии, один новостной сайт сделал мини-документальный фильм о событиях в Шарлоттсвилле, используя видеоролики Ruptly.

Успех команды захватывал.

Инновационная альтернатива «предвзятому» освещению новостей традиционными новостными агентствами

Ruptly был основана четырьмя годами ранее, в апреле 2013 года. Уведомление о регистрации было отправлено из московского офиса RT. В нем указывалось, что Ruptly станет альтернативой традиционным новостными и видео агентствам .

«Ruptly стремится стать альтернативным источником кредита для высококонкурентного рынка профессионального новостного видео, и он хочет рассказывать о событиях, которые не освещают другие», – говорилось в пресс-релизе.

Традиционные международные международные новостные имиджевые агентства, такие как Reuters в Великобритании, AP в США или AFP во Франции, отправляют корреспондентов и фотографов отслеживать новости по всему миру и непрерывно предоставляют их своим клиентам, местным медиа-компаниям, например, таким как Yle Новости или Helsingin Sanomat в Финляндии.

Офисы, контролирующие западные новостные компании, в основном являются частными коммерческими компаниями, и ни в одной из них государство не является их основным владельцем или спонсором. Они придерживаются международно признанных норм журналистики и стараются освещать события достоверно, нейтрально и с опорой на факты.

Главный редактор российского RT Маргарита Симоньян открыто заявившая, что RT – это глобально действующее оружие и “министерство обороны” в информационной войне, намекнула в уведомлении о регистрации Ruptly, что освещения традиционных информационных агентств – «предвзяты» и обесцвечены, и предложил Ruptly как альтернативу.

– Общественность часто видит мировые события глазами [традиционных] агенств. «На таком рынке неизбежны пробелы в освещении новостей, а также существует риск предвзятости в освещении событий», – пишет Симоньян.

Ruptly позиционирует себя как новаторское и интересное для публики агенство. Его девиз на YouTube – «новости, расширяющие кругозор», а слоган – «трансляция трендовых новостей».

В социальных сетях «трендовый» контент является самым популярным, пугающим и противоречивым.

Некоторые клиенты не знают московского фона

Работа Эмилии Сейкканен заключалась в том, чтобы рука об руку помогать компаниям-клиентам использовать и лицензировать видео. Права материнской компании RT на контент также проходили через нее.

Некоторые из клиентов Ruptly – крупные и хорошо зарекомендовавшие себя медиа-компании, некоторые – небольшие социальные сети, а некоторые – начинающие предприниматели, менее известные небольшие сайты. Видео RT и Ruptly использовались, например, в документальных фильмах Netflix, а Ruptly рассказала, что стала партнером гонконгской онлайн-платформы 9GAG.

Ruptly продает лицензии на свои видео. С годовыми комплексными пакетами «все включено» приобретается самый широкий спектр прав. Для крупных медиа-компаний услуги стоят дороже, чем для небольших сайтов.

Небольшие медиакомпании получают неограниченный доступ к контенту Ruptly и его «партнерскому контенту» за 12,5 евро в месяц при условии, что логотип Ruptly будет виден в ролике. Частные лица и медиа-дома могут лицензировать отдельные видео для своего использования.

По отношению к рыночной стоимости видеопродукции, цены невысокие.

По словам Эмилии, Ruptly занижает цену на свой продукт, чтобы сделать свои видеоролики максимально доступными и чтобы видео как можно шире расходились по миру. А также и для того, чтобы традиционным СМИ было трудно конкурировать на одном рынке.

По ее оценке, Ruptly стремится разрушить всю традиционную систему информационных агентств, занижая цены.

Сейкканен говорит, что многие иностранные клиенты даже не подозревали, что Ruptly управляется из Москвы. Некоторые знали, но это им не мешало. Другие платили Ruptly отдельную плату за удаление логотипа компании на видео и получали чистую версию, без логотипа. После этого компания-клиент могла заявить о созданном Ruptly видео как о собственном новостном контенте.

– Мы хотели, чтобы американский телеканал CNN выпускал видео с логотипом Ruptly. Но из этого ничего не вышло, и московское руководство было разочарованно, – говорит Сейкканен.

В главном офисе Ruptly в Берлине компании-клиенты были профилированы и на этом основании им предоставлялся индивидуализированный контент.

– Протестные видеоролики предлагались непосредственно тем средствам массовой информации, о которых в Ruptly уже заранее знали, что они резко пишут на такие темы, как демонстрации.

Прямая трансляция экстремистских акций протеста

Эмилия Сейкканен говорит, что в видеороликах или сопровождающих их текстах Ruptly не стремилась явно продавливать позицию своего владельца и финансиста, то есть, российского политического руководства. Но она постоянно предлагала темы, которые не проходят в новостях в традиционных медиа.

Компания преследует свои цели более изощренно .

Ruptly имеет свои собственные специальные зоны мониторинга. По словам Сейкканен, с их помощью было снято немало видео, хотя не было журналистских или иных социальных обоснований для широкого распространения видеороликов на эти темы.

– Например, Ruptly старалась взять интервью у безработных и обездоленных людей и предлагала им платформу. Она привлекала внимание провокаторов, которые были разочарованы как граждане и как работники. Это поляризует общество, – говорит Сейкканен.

Особое внимание Ruptly привлекали события, в которых Кремль сильно заинтересован экономически или политически и на которые он хотел бы повлиять или участвовать в них.

Например, сирийская гражданская война, в которой Кремль военным путем поддерживает режим диктатора Башара Асада, была темой особого внимания. Так же переговоры о выходе Великобритании из Евросоюза и его последствия, а еще выборы в Германии осенью 2017 года.

По наблюдениям Сейкканен, Ruptly четко подчеркивает определенные точки зрения и актеров. Эмилия рассказывает, что например, немецкая правопопулистская партия «‎Альтернатива для Германии» – AfD и ее ультраправые идеи получили значительную известность благодаря Ruptly. Немецкие левые движения также находились под пристальным вниманием Ruptly.

Доктор Сюзанна Шпан (Susanne Spahn), немецкий исследователь, специализирующийся на российском медиавлиянии и информационной войне, подтверждает наблюдения Эмилии Сейкканен.

Действующая по всей Германии, российская государственная информационная сеть в Европе поддерживает экстремистские политические движения, предоставляя ему площадку, где они могут высказывать свои идеи без какой-либо критики в свой адрес. Это кремлевское средство поддержки различных протестных движений, их роста и роста их поддержки в западных странах.

По словам Шпан, в Германии одной из важных целевых групп для информационного влияния являются русские немцы и люди, для которых русский- родной язык.

– Перед выборами немецкий RT и [еще одно международное российское государственное СМИ] Sputnik напрямую поддержали AfD . Кроме того, внутренние российские каналы транслировали политическую рекламу от имени AfD , которая, как сообщалось, не являлась рекламой.

По словам Шпан, реклама была нацелена на 3 миллиона русскоязычных жителей Германии.

В ноябре 2019 года делегация AfD посетила Сирию для встречи с представителями режима Асада. Ruptly был в поездке с ними, и как RT Deutsch, так и Sputnik распространяли контент Ruptly.

Доктор Шпан говорит, что один из политиков AfD, бывший в этой поездке, призывал на видео немецких туристов поехать в Сирию – хотя в то же время министерство иностранных дел Германии предупредило своих граждан не посещать те районы, где поддерживаемые Россией силы бомбят мирных жителей и повстанцев.

– Это было абсурдно, и это прекрасный пример работы Ruptly. Ruptly везде первой и быстрее других реагирует на демонстрации протеста и всегда участвует в них. Например, так было с антимигрантскими протестами в Хемнице и протестами антимусульманского движения Pegida. Сегодня они участвует в протестах против коронавирусных ограничений, – говорит доктор Шпан.

Во время работы Сейкканен в Ruptly, французские протестные движения также находились под пристальным вниманием компании.

Согласно немецкому исследованию, российская Дума одобрила дополнительное финансирование RT в размере 20 миллионов евро во время президентских выборов во Франции в 2017 году, «чтобы победить во Франции». Уже ранее было известно, что французский ультраправый кандидат Марин Ле Пен запросила и получила от России ссуду под низкий процент для своей предвыборной кампании.

– В Ruptly в коридорных дискуссиях высказывались разочарования, когда Ле Пен проиграла выборы Эммануэлю Макрону. – Хотя это произошло до того, как я начала там работать, – вспоминает Сейкканен.

Ruptly «подает голос», то есть протестует вместе с демонстрантами.

Эмилия рассказывает, что на собраниях и летучках руководством повторялась идея, что Ruptly дает право голоса «всем сторонам». Боссы Ruptly утверждали, что что ни одно другое медиа так не делает.

О этом говорили , например, во время сепаратистских демонстраций в Каталонии, когда люди через демонстрации добивались независимости от Испании, или во время протестов антифашистов в США Antifa.

Ruptly был на месте и снимал массовые беспорядки, следя как за протестующими, так и за анти-протестующими.

Сейкканен вспоминает, что в 2018 году протесты движения «Желтый жилет» против налоговой политики французского правительства были особенно в центре внимания Ruptly.

Протестующие периодически требовали отставки президента Макрона и французского правительства, периодически перекрывали улицы, жгли автомобили и подстрекали к уличному насилию.

Неправительственная организация Avaaz выяснила, что в период этих протестов именно ролики с двойным брендом французского RT и Ruptly на YouTube о демонстрации Желтых жилетов были самыми популярными среди французской аудитории, и в YouTube значительно обошли по просмотрам материалы традиционных СМИ.

Некоторые из протестующих вообще отказывались давать интервью другим СМИ, кроме RT и Ruptly.

Одно из видео Ruptly показывает тесную связь между протестующими и российскими государственными СМИ: марширующие по улице протестующие выкрикивают ​​из толпы благодарность RT – как если бы RT был участником протестов или партнером протестующих, а не независимым СМИ, ведущим репортаж с места события.

Сама Ruptly и другие российские государственные СМИ были представлены как надежная альтернатива якобы ненадежным западным СМИ, рассказывает Сейкканен.

По мнению исследователя Сюзанны Шпан, одна из ключевых задач информационной войны Кремля – именно заклеймить западные СМИ как ненадежные и не заслуживающие доверия, и показать, что российских СМИ, напротив, заслуживают доверие.

Этим Кремль способен подорвать институт западной журналистики и особенно доверие собственной аудитории к независимой журналистике, краеугольному камню демократии.

И кое-где Кремль преуспел. Например, Эмилия Сейкканен говорит, что работающей в ее родной стране, в Соединенных Штатах, RT America в определенных кругах граждан удалось завоевать себе репутацию «более справедливого, беспристрастного, и объективного» источника, чем традиционные западные СМИ, вроде MSNBC или CNN.

– Некоторые считают новостные программы RT и Ruptly более объективными, чем, например, MSNBC или CNN.

В действительности потребитель новостей должен быть очень хорошо образован, чтобы обладать достаточными навыками медиаграмотности, говорит Сейкканен.

Российские заказчики хотят видеоролики протестов с Запада

Эмилия Сейкканен говорит, что видеоматериалы о политических и социальных проблемах в самой России или, например, об антипутинских демонстрациях, как правило, не выпускались и не продавались.

– Ruptly создает такой контент, какой Россия хочет выглядеть в глазах всего внешнего мира – говорит Сейкканен.

Фокус в производстве контента делался именно на проблемах Запада. По словам Сейкканен, видео, изображающие беспорядки за границей, особо интересует клиентов из России, и они готовы щедро платить за подобный контент.

– Российские клиенты любят протестный образ Запада.

Ruptly с удовольствием предлагает полную прямую трансляцию демонстрации в Соединенных Штатах, на Ближнем Востоке или в Южной Америке. Потом они могут показать это домашней аудитории, какие неприятные протесты проходят на Западе, но не в России.

В средствах массовой информации, контролируемых российским государством, повторяется нарратив о США и некоторых европейских стран как о несостоявшихся государствах, и создается имидж их коррумпированных режимов. Видеоконтент Ruptly поддерживают это восприятие.

Кроме того, Ruptly имеет официальный статус видеоагенства Кремля, то есть, администрации президента России. Она снимает все пресс-конференции российской государственной администрации для распространения по всему миру.

Исследователь Сюзанна Шпан говорит, что материнская компания Ruptly – RT, и ее немецкоязычные подразделения распространяют материалы, которые полностью соответствуют дезинформации, распространяемой внутри России. Некоторые материалы опасны.

– Они поощряют группы людей, которые готовы выйти на улицы и, возможно, сделать что-то больше. Они представляют наши правительства как авторитарные и антидемократические, в частности, утверждают, что коронаэпидемии не существует, – говорит Шпан.

Цель подобных материалов – разжигать споры, сеять конфликты, укреплять силы, противостоящие западным правительствам, и подрывать западные демократии.

В Финляндии видеоматериалы и стримы Ruptly регулярно выходят на сайте под названием UMV- газета, бывший главный редактор которого был осужден за несколько преступлений, связанных с этим сайтом.

Ни телерадиовещатель YLE, ни MTV в настоящее время не пользуются услугами Ruptly.

Мартти Лююра, долгое время проработавший в YLE ведущим службы обмена видео-новостями, говорит, что отметил возникновение на рынке в 2013 году энергичной и гибкой компании Ruptly. По сравнению со старыми и неповоротливыми государственными СМИ, Ruptly казалась новой и отличной от других компанией.

– Когда Ruptly пришла на рынок, я думал, что так же как нефтяные компании рождаются в России, так же там создаются и медиа-компании. Все наверное задумывались, какая связь у новичка с российским государством, но тогда ситуация была другой, и этот вопрос не рассматривался так, как сейчас, – говорит Лююра.

Лююра помнит, что, по крайней мере, один раз в новостях и выпусках о текущих событиях Yle использовал материал Ruptly: когда финская активистка «‎Гринпис» Сини Саарела была задержана в Мурманске после того, как она вместе с другими активистами попыталась забраться на буровую платформу «‎Газпрома».

Тогда материал Ruptly использовался, так как тема была важна для финской аудитории, а видео из других источников не было доступно.

Сейкканен вспоминает, что во время ее работы Ruptly также писала о Финляндии: с большим интересом отслеживалась террористическая атака джихадистов в Турку в августе 2017 года и снималось видео последующих демонстраций, связанных с этой атакой.

Во время атаки в Турку марокканец Абдеррахман Буанане зарезал ножом двоих и ранил восемь человек.

Особенности рабочей культуры

В обязанности Сейкканена входил также так называемый мониторинг авторских прав. Ей приходилось отслеживать в сети, чтобы ни одно видео Ruptly не было выпущено без соглашения о взаимоотношениях с клиентами. Если обнаруживались несанкционированные публикации, Сейкканен должна была послать издателю сообщение, с тонкими угрозами подать в суд, если опубликовавший контент не заключит контракт.

Но Сейкканен считает, что настоящая цель заключалась не в том, чтобы добиться возмещения за несанкционированную публикацию, а в том, чтобы установить связь с нарушителями авторских прав и таким образом привлечь больше контрактных клиентов.

По ее словам, Ruptly хотел расширяться. Если нарушители авторских прав не были пойманы по электронной почте, их искали с помощью фальшивого профиля в Facebook, который был в совместном пользовании сотрудников Ruptly.

Сейкканен предагала лучший способ привлечения клиентов, но он никого не заинтересовал.

По словам Сейкканен, были и хорошие стороны, например, хорошие коллеги и некоторые хорошие начальники.

Ближайшими коллегами Эмилии были иностранцы: испанец, канадец, американец, бразилец, турок и двое финнов. Часть сотрудников была из России. Большинство из них не знали ни о структуре собственности Ruptly, ни о ее связях с Кремлем, ни о ее истинных целях.

Немецкий журналист Ян-Хенрик Вибе, расследовавший деятельность Ruptly и ее дочерних компаний Redfish и Maffick, рассказывает, что многие молодые люди из Испании, Италии и Греции приезжают в Германию в поисках работы и лучшей жизни. По оценке Вибе, на практике Ruptly эксплуатирует социально незащищенных молодых иммигрантов.

– Для Ruptly идеально, что многим молодым людям, живущим в Берлине, нужна работа, и они находят ее в Ruptly. Эти молодые люди приезжают из более бедных стран, многие спасаются бегством от кризисов. В принципе, они могут критиковать ЕС. Кроме того, у них есть языковые навыки, которые нужны Ruptly в разных странах, например, в Южной Америке, – говорит Вибе.

По словам Вибе, центральное расположение в Европе и хорошее предложение многоязычной рабочей силы могут быть даже причиной того, что Россия разместила свой медиацентр именно в Берлине.

Постепенно Сейкканен стала замечать новые особенности корпоративной культуры своего работодателя. На рабочем месте была создана атмосфера, которая, по ее интерпретации, имела черты культа.

Сотрудники, в том числе из службы обслуживания клиентов, не имеющие журналистского образования, должны были следить за новостями даже в свободное время.

Если работник делился стоящей идеей для видео о политической ситуации в своей родной стране, ему выдавали бонус к зарплате.

Вознаграждения сделали многих сотрудников , как описывает Сейкканен, «новостными наркоманами».

В то время как сотрудники должны были приносить видеоматериалы из дома на работу, на рабочем месте сотрудникам запрещалось фотографироваться или сообщать кому-либо адрес офиса Ruptly.

Некоторые из новых сотрудников быстро улавливали странную атмосферу и размах политической повестки дня России. Один молодой американец пришел работать в Ruptly, но сразу же уволился.

Уходя, он решительно спросил Сейкканен: я думаю, ты знаешь, что здесь происходит .

– Я ответила: да. Но я не могу так просто уйти.

На рабочем месте возникали различные ситуации. Письменные документы, имеющиеся в Yle, показывают, что, например, одна из коллег Сейкканен, молодая женщина, подверглась сексуальным домогательствам со стороны коллеги-мужчины, занимающего более высокий пост.

Когда служащая сообщила об этом начальству, они убедили ее не обращаться в полицию. Впоследствии текущий трудовой договор с женщиной не был продлен.

Атмосфера на рабочем месте, отсутствие этики и рабочая нагрузка приносили беспокойство. Работа в Ruptly вызывала бессонницу.

– Я все время была в напряжении, и мне было трудно доверять новым людям. Мои личные отношения и моя жизнь начали страдать, – рассказывает Сейкканен.

Также и другие сотрудники, которые не смогли адаптироваться, уставали и уходили на больничный. Другим приходилось заменять их, и нагрузка увеличивалась.

– Многие мои коллеги в обновлениях Facebook отмечали, что у них тоже постепенно начинают сдавать нервы.

В феврале 2018 года пути Эмилии Сейкканен и Rutply окончательно разошлись. Сейкканен была уволена. Причиной увольнения Табаккос и директор по персоналу Ruptly назвали то, что Сейкканен слишком много отсутствовала на работе, Сейкканен была не согласна с такой трактовкой.

– Я обсуждала этот вопрос с немецким юристом, но он не считал разумным подавать в суд на компанию, потому что мы понимали, что в Германии нельзя получить компенсацию за подозрение в незаконном увольнении, а только подать заявление в суд о реституции. Я поняла, что Ruptly нарушает немецкое трудовое законодательство, и западный закон не сможет защитить меня, иностранного гражданина, – говорит Сейкканен.

Эмилия переехала сначала на Мальту, а затем вслед за своим бывшим мужем в Финляндию.

Уже после увольнения Эмилии Ruptly расширилась. В 2018 году Мэтт Табаккос дал интервью о том, что Ruptly выпускает 40 новостных видеороликов в день и имеет 3000 поставщиков видео по всему миру.

Зарегистрировано 1300 клиентов в 89 странах.

В 2019 году Ruptly опубликовало видеоконтент, ставший самыми популярными за всю историю существования компании. Среди них было и видео об аресте основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа в посольстве Эквадора в Лондоне. Ассанжа подозревали в организации вмешательства в президентские выборы в США вместе с хакерами российской военной разведки ГРУ .

Ассанжу было предъявлено обвинение в совершении ряда серьезных преступлений, и ему грозит сотня лет тюрьмы не только за организацию вмешательства в выборы со стороны России, но и за другие преступления.

Российская Ruptly стала единственной медиа-компанией, которая смогла снять арест Ассанжа в апреле 2019 года.

Видео Ruptly, на котором Ассанж кричит в руках полиции, буквально пронзило почти все мировые СМИ. Немецкий исследователь Сюзанна Шпан вспоминает, что сам Ассанж работал в RT ведущим речевых программ в 2012 году.

По словам Табаккос, рекламного лица Ruptly и наемщика Эмилии Сейкканен на работу, Ruptly – информационное агентство, которое «заботится» о том, чтобы быть на месте «следить за новостями более внимательно, чем другие».

В маркетинговых материалах Ruptly подчеркивается “независимость”, “надежность” и “самостоятельность” компании. Как Табаккос, так и генеральный директор Ruptly и немецкого RT Динара Токтосунова хвалятся тщательной проверкой фактов видео и процессами такой проверки. Термин “фальшивые новости” Табаккос называет токсичным.

Но ни в одном интервью никто из представителей Ruptly не указывает, что единственным акционером Ruptly является TV-Novosti, организация, финансируемая правительством России, которая также управляет и RT, материнской компанией Ruptly.

Они также не говорят, что RT определяется в России как организация, имеющая стратегическое значение для России.

Сюзанна Шпан говорит, что российское государство вкладывает большие средства в работу своих СМИ по всему миру. Инвестиции отражаются, например, в создании таких СМИ, как Redfish и Maffick, дочерних компаний Ruptly, а также в возможности арендовать большие и дорогостоящие производственные помещения в Берлине.

– Влияние на общественное мнение за рубежом – официальная внешняя политика России, закрепленная в концепции внешней политики России. Русские не говорят, что они распространяют дезинформацию: вместо этого, по их словам, «задача информационной работы – представить объективную картину о Российской Федерации», – говорит Шпан.

В прошлом году Ruptly начала производить документальные фильмы, и некоторые из них она представляет своим партнерам бесплатно.

Сообщается, что новый отдел произвел более 170 «документов, представляющих интерес для людей», например, о колумбийском производстве кокаина и защите дикой природы в Зимбабве. Также развиваются службы на арабском языке на Ближнем Востоке и в Северной Африке.

У Ruptly 1,63 миллиона подписчиков на YouTube и 1,1 миллиона подписчиков на Facebook.

В 2020 году Ruptly была самым популярным новостным агентством на YouTube. Согласно отчету аналитической компании Tubular Labs, позади нее остались американское AP, китайское Xinhuan, британское Reuters и французское AFP,

Немецкие политики не ограничивают медиа-влияние России

Другими словами, в Берлине существует обширная медиа-сеть, управляемая российским государством, которая стремится продвигать интересы Кремля, влияя на мнение людей. По словам исследователя Сюзанны Шпан, политики в Германии не воспринимают угрозу всерьез.

– Если сложить общее количество пользователей каналов социальных сетей, только у RT Deutsch в Германии более миллиона подписчиков. К сети подключены все другие российские каналы влияния, такие как фабрика троллей в Санкт-Петербурге и бот-завод в Нижнем Новгороде. Эта общая картина непонятна нашим политикам. Даже у меня нет общей картины, потому что каналов влияния множество – говорит Шпан.

По словам Шпан, в Германии недостаточная осведомленность общественности вызвана бизнесом и политическими интересами. Некоторые немецкие СМИ приняли точку зрения Кремля и не считают российскую дезинформацию проблемой.

В 2018 году, спустя много времени после того, как Сейкканен уволилась из Ruptly, часть немецких политиков проснулись.

Журналист Ян-Хенрик Вибе говорит, что на основании его расследовательской статьи немецкая правоцентристская FDP попыталась разжечь дебаты по этому поводу и спросила Бундестаг Германии, что депутаты знают о RT, Ruptly и их дочерних компаниях Redfish и Maffick.

FDP повторила свой вопрос снова в прошлом году.

Вибе говорит, что немецкое внутреннее разведывательное управление, которое расследует шпионов и экстремистов, в своем прошлогоднем рапорте предупреждало о сети российских СМИ в Германии.

Разведуправление обозначило компании RT Deutsch, Sputnik и дочерние компании Ruptly. По данным Службы безопасности, это «российские государственные компании, которые хотят выглядеть как независимые СМИ, изощренно влиять на общество и расширять свою деятельность».

Вопросы FDP или предупреждения о безопасности не привели к каким-либо действиям и деятельность RT не была ограничена.

Весной 2020 года немецкие спецслужбы, следящие за деятельностью RT Deutsch предупредили на пресс-конференции о потреблении немцами российской дезинформации, рассказывает Шпан.

Поводом стало то, что RT распространяла дезинформацию о коронакризисе и утверждала, например, что мытье рук бесполезно и, таким образом, подвергало опасности здоровье населения.

По мнению Шпан, немецкие политики и власти должны бы, как минимум потребовать прозрачности от российских медиа-компаний; на практике обязать компании отмечать свой контент как “100% финансируемый российским государством” сразу в самом начале сайта, а не скрываться в веб-пространстве, как это делает немецкий RT.

– Даже немецкие политики дают интервью дочерним компаниям RT Redfish и Maffick и тем самым легализуют их, не подозревая, что они российские. Это инструменты информационной войны, а не СМИ, говорит Шпан.

4 марта российский RT опубликовал статью, в которой говорилось, что немецкий банк Commerzbank закрыл счета как Ruptly, так и RT, осуществляющих операции в Германии.

«Хочу компенсировать ущерб, который я нанесла, работая в Ruptly»

Эмилия Сейкканен уже некоторое время живет в Финляндии. Она мечтает о спокойной, обычной финской жизни. Она говорит, что высоко ценит свободу СМИ в Финляндии и медиаграмотность жителей страны.

В Финляндии Сейкканен сначала участвовала в деятельности феминистской партии, а затем перешла к Зеленым. Он подумывает написать книгу о своей жизни после отъезда из США.

В январе 2017 года директор Национальной разведки под эгидой президента США опубликовал исключительный рапорт об информационных операциях Кремля по оказанию влияния на выборы.

Согласно отчету, Кремль во главе с президентом Владимиром Путиным стремился повлиять на президентские выборы в США в 2016 году, используя в первую очередь медиакомпанию RT. Через RT среди американской общественности распространялась очерняющая дезинформация о кандидате в президенты Хиллари Клинтон, и оказывалась поддержка кандидату Дональду Трампу.

По просьбе Yle Сейкканен ознакомилась с рапортом. Она говорит, что не пошла бы работать в Ruptly, если бы вовремя увидела рапорт.

– Я не знала о масштабах их деятельности, когда устраивалась на работу. Для меня очень важны порядочность и честность. Я была маленькой частью большого механизма, я принесла много вреда. Теперь я просто хочу компенсировать то, что работала в Ruptly, – говорит она.

По этой причине она решила рассказать о своем опыте.

– Я пытаюсь таким образом компенсировать то, что принимала участие в этой операции. Я понимаю риски, поэтому, если кто-то хочет мне отомстить и будет распространять обо мне ложные сведения, это будет больше говорить о нем, нежели обо мне. Я не верю, что мой рассказ заставит Германию поменять свои медийные законы, и не верю, что кто-либо сможет привлечь Ruptly или Кремль к ответственности. Но это самое малое, что я могу делать. Немецкие политики должны были серьезнее отнестись к этому уже ранее, – говорит Эмилия.

Новостная служба Yle попросила у RT Deutsch и Ruptly выразить свой взгляд на представленные в статье сведения и запросила интервью с главным редактором RT Deutsch Динары Токтосуновой, которая также является генеральным директором Ruptly, и коммерческим директором Мэттом Табаккос. Детальные вопросы попросили отправить директору по маркетингу Rutply Шону Линну, однако ответов на вопросы пока не поступило.

Джесіка АРО, відома фінська журналістка.

Відома у Фінляндії, відома кремлівським пропагандонам та колишньому президентові США Дональду Трампу…

Деякі (на жаль – деякі!) її публікації відомі й українським медійникам.

Сьогодні «ПіК» пропонує читачам новий докладний діагноз російській пропагадистській машині.

З люб’язної згоди авторки переклад з фінської здійснила пані Єлизавета Іівонен ( Eliza IIvonen) спеціально для «Політики і Культури».