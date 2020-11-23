Вирусный коктейль: чем опасен для ребенка грипп в эпидсезоне 2020-2021?

Современная эпидемическая ситуация требует от родителей быть начеку

Осень традиционно открыла сезон простудных заболеваний, перечень которых в этом году дополнился появившимся почти год назад новым коронавирусом. И хотя мир еще весной столкнулся с последствиями распространения этого вируса, в этом эпидсезоне человечество в очередной раз оказалось перед новой, не менее сложной, задачей, которая связана с возможностью заражения не одним, а сразу несколькими опасными вирусами. Если из всех представителей семейства ОРВИ самым опасным до недавнего времени считался вирус гриппа, то в этом году этим званием ему пришлось поступиться. И тем не менее, грипп стал еще опаснее. И вот почему.

Почему дети относятся к группе риска?

Причин этому несколько. Во-первых, они наиболее восприимчивы к вирусным заболеваниям, поражающим дыхательные пути. Во-вторых, в ходе пандемии уже были зарегистрированы случаи развития у детей педиатрического мультисистемного воспалительного синдрома (Кавасаки-подобного синдрома), когда наряду с легкими поражаются другие внутренние органы (сердце и органы пищеварительного тракта). В-третьих, данные, полученные из Китая за прошедший эпидемический сезон, свидетельствуют о более тяжелом, иногда критическом течении коронавирусной инфекции у детей, что на тот момент связывали с возможным присоединением других вирусов (гриппа, респираторно-синцитиального вируса, риновируса).

Почему сочетание вирусов может вызывать тяжелое заболевание?

Ученые считают, что сочетание коронавирусной инфекции и гриппа может вызвать тяжелое течение. Потому что заболевание, вызываемое этими видами вирусов, одинаково начинается с поражения дыхательной системы. При одновременном заболевании они будут взаимно утяжелять друг друга и вызывать осложнения со стороны бронхолегочной системы.

При этом симптомы ОРВИ (к возбудителям которых относятся и коронавирусы), так же как и гриппа, во многом похожи и разобраться самостоятельно, какой симптом связан с каким вирусом, невозможно. Сегодня врачи считают, что симптомами коронавирусной инфекции у детей являются лихорадка, кашель, одышка, утомляемость, боль в мышцах и грудной клетке. Очевидно, что точно также проявляют себя и другие вирусные заболевания дыхательных путей. А значит, диагностировать ребенка по симптомам не получится.

Что могут в такой ситуации сделать родители?

Нужно понимать, что шансы встречи с новыми и старыми вирусами в эпидсезоне 2020-2021, высоки как никогда (гуляет пандемичаский штамм коронавируса и несколько штаммов сезонного гриппа). А раз так, то нужно быть готовыми к этой встрече. Как это сделать? Ведь сегодня дети продолжают посещать дошкольные учреждения и школы: будем откровенны, дети, особенно малыши, не умеют социально дистанцироваться друг от друга, а уследить за тем, чтоб двадцать карапузов играли на коврике на расстоянии 1,5 метра или в школе ученики толпой не бегали на переменах – невыполнимая задача.

В этой ситуации обезопасить ребенка от возможного «коктейля» из вирусов могла бы прививка от гриппа (от коронавируса прививка пока невозможна). Однако в этом сезоне антигриппозные вакцины в Украине остро дефицитны.

Поэтому если у ребенка появились первые симптомы ОРВИ или гриппа (что, как указывалось выше, довольно сложно отличить), необходимо обращаться к врачу. Разбираться в ситуации, сколько вирусов могут причиной респираторного заболевания и есть ли среди них коронавирус или вирус гриппа, а может они оба одновременно являются причиной недомогания у ребенка, должен специалист. Также как и назначать необходимое ребенку лечение.

И без противовирусных препаратов в данной ситуации не обойтись, ведь когда риск заражения несколькими потенциально опасными вирусами достаточно велик. Врач может назначить ребенку противовирусный препарат с прямым действием на вирусы, поражающие дыхательные пути ребенка. К таким, в частности, относится сироп Флавовир (действующее вещество протефлазид). Его прямое влияние на вирусы связано с угнетением вирусных ферментов, отвечающих за размножение вируса в организме. Причем это касается как вирусов гриппа, так и ОРВИ. Таким образом Флавовир может заблокировать не один, а сразу несколько разных вирусов, если вдруг организм был атакован несколькими возбудителями. Флавовир поможет снизить вирусную нагрузку и дать иммунитету возможность эффективно справиться с вирусной атакой и легче перенести заболевание.

Современная эпидемическая (плюс – пандемическая) ситуация требует от родителей быть начеку. Ведь то, что дети, скажем, легко переносят коронавирусную инфекцию – утверждение достаточно обобщенное, все зависит от конкретного ребенка и состояния его иммунитета. Если случится так, что организм получит удар сразу несколькими видами вирусов (гриппа и ОРВИ) то течение заболевания может стать тяжелым. Поэтому быстрое начало противовирусной терапии играет ключевую роль – с первых дней после появления симптомов под контролем специалиста.

Галина БУТ, семейный врач