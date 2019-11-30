Вийшла у світ книга Лавриновича “Право на вибір: потреба чи проблема?”

Відомим українським політиком, колишнім Міністром юстиції України Олександром Лавриновичем видано книгу «Право на вибір: потреба чи проблема?».

У виданні викладено чимало цікавих подробиць української політики та державотворення від періоду становлення та розбудови незалежної Української держави до сьогодення.

У виданні розміщені унікальні рукописні законодавчі тексти, які особисто розроблялись Лавриновичем О. В., а також добірка цікавих фотографій з особистого архіву автора.

Кожна країна має своїх батьків – засновників, і Олександр Лавринович, без сумніву, є одним із них; люди, які створювали незалежну державу, вірили в її успішне майбутнє, ця віра зберігається у автора і дотепер.

Книга буде корисною багатьом молодим політикам, які тільки розпочинають свій професійний шлях, а також широкому колу читачів, які цікавляться історією України.

Без сумніву, книгу можна назвати свого роду біографією Української держави, яка переплітається з особистою біографією автора.

За матеріалами “День. Київ“