В Україні запрацювала електронна платформа онлайн-моніторингу здоров’я

Медична платформа MoniHeal дозволяє вчасно виявляти відхилення в показниках здоров’я і попереджати розвиток захворювань.

Постійно відслідковувати стан свого здоров’я та швидко отримувати якісні розширені консультації лікарів, – як сімейних, так і вузьких спеціалістів, – тепер можна, не виходячи з дому. При цьому все необхідне пацієнтові та лікареві (історія хвороби, результати аналізів, досліджень, архів консультацій тощо) зібрано в індивідуальних кабінетах платформи MoniHeal.

Принцип нової медичної платформи «Програма здорового життя» полягає в тому, що вона націлена на постійну співпрацю лікаря та пацієнта, ранню діагностику і профілактику захворювань. Це не просто електронний комунікатор. Нова онлайн-система дозволяє постійно стежити за станом організму людини та виявляти відхилення в показниках здоров’я буквально в момент виникнення. Це значить, що лікар може допомогти пацієнтові вчасно усунути ризики розвитку небезпечних хвороб.

Така унікальна можливість реалізована за допомогою оригінальної системи скринінгу та моніторингу. Згідно з вмонтованим графіком, складеним за сприяння групи наукових співробітників Медичної академії післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика, система пропонує користувачеві та його сімейному лікареві план досліджень стану здоров’я пацієнта, основаних на показниках, актуальних для поточного року життя людини. Лікар може коректувати цей графік з урахуванням індивідуальних особливостей і показників здоров’я свого пацієнта.

Крім цього, MoniHeal оснащений сучасною системою телемедицини – передбачений онлайн-зв’язок лікаря з пацієнтом у будь-якому зручному форматі з архівуванням усіх відео-консультацій. А унікальний медархів MoniHeal створений з можливістю зберігання, легкого пошуку результатів досліджень, аналізів і навіть побудови динаміки окремих показників.

При цьому в лікаря є індивідуальний захищений доступ до медичного архіву пацієнта. Передбачено створення лікарями класифікованих онлайн-картотек своїх клієнтів і багато інших сервісів, що дозволяють медикам спростити та систематизувати супровід пацієнтів.

До речі, в умовах карантину на платформі запрацював оригінальний сервіс, актуальний під час пандемії. Новизна в тому, що тест на SARS-Cov-2 додаток – онлайн-календар самотестування на коронавірус – розроблений на ідеології програми моніторингу та розрахований на перші 5 днів хвороби з моменту виникнення ранніх симптомів, характерних для грипу та ГРВІ, зокрема для Сovid-19. Залежно від отриманих відповідей пацієнта про симптоматику захворювання, система, обробляючи результати опитування, дає рекомендації для подальших кроків людини. При наявності серйозних критичних симптомів система порадить необхідні заходи для їх усунення.

MoniHeal дозволяє стежити не тільки за своїм здоров’ям, але й моніторити стан близьких людей – дітей, батьків, членів родини, які через різні причини не можуть користуватися онлайн-сервісом самостійно.

А в умовах карантину новий сервіс може стати незамінним інструментом для лікарів, які обслуговують своїх пацієнтів дистанційно.

За матеріалами ГРИП.UA