В Україні стартував флеш-моб підтримки лікарів “Спасибі за життя”

Агентство «Здорові комунікації» за підтримки фонду ЮНІСЕФ почало флешмоб підтримки українських медиків у соцмережах. Користувачів Instagram і Facebook закликають оприлюднити особисті історії під хештегом #дякуюлікарю і таким чином нагадати медпрацівникам, що пацієнти високо цінують їхню важку працю, пише видання «Рупор».

«Ідея проекту виникла ще до пандемії коронавіруса – ми почали готувати його взимку. На жаль, професія лікаря недооцінюється: люди забувають, що медики в прямому сенсі рятують наше життя, причому часто в умовах, які цьому аж ніяк не сприяють. Виснажлива праця і маленькі зарплати відштовхують молодих людей, які могли б вибрати цю професію. У результаті зараз ми маємо серйозний недолік кадрів в медичних вузах і в медицині взагалі. Проект має на меті «Спасибі за життя» – повернути медикам відчуття, що їх праця не марна, що люди вдячні їм за врятовані життя і здоров’я. Я думаю, що це дуже важливо – і не тільки в контексті пандемії. Медики рятують життя кожен день, без них наша цивілізація просто не може існувати.

Приєднатися до флешмобу може будь-який користувач Instagram і Facebook – досить опублікувати відеозвернення або текстове повідомлення з хештегом # дякуюлікарю і просто розповісти свою історію», – розповіла засновниця ініціативи Наталія Тулінова.

Наталія Тулінова

Є така історія і у Тулінової – тридцять років тому медики врятували її мати.

«У пологовому будинку у мами почалася сильна кровотеча. Це був 1990 рік, в лікарні не вистачало ні обладнання, ні ліків, ні препаратів крові. Анестезіолог Тетяна Пилипівна Заруба здала власну кров, мамі зробили переливання, і я не залишилася сиротою в свої тринадцять років. Я дуже вдячна цій жінці, і мама теж – вони до сих пір спілкуються, їздять одне до одного в гості. Через кілька років в нашій родині знову трапилося нещастя – мій тато впав з висоти, пошкодив хребет і півтора року пролежав у нейрохірургічному відділенні для спинальників в лікарні швидкої допомоги в Києві. Його оперував нейрохірург Ігор Петрович Курилець. Ми з мамою їздили до батька кожен день. Я бачила навколо багато горя – у відділенні лежали люди, яких травма вирвала з нормального життя і зробила лежачими інвалідами. Я бачила недолік нормальних умов, брак ліків – але я бачила і самовіддану працю медиків, які, незважаючи на злиденне фінансування, робили дива і ставили людей на ноги. Вони не змогли врятувати мого тата, але врятували багато інших пацієнтів, фактично подарувавши їм нове життя. Є й третя історія: під час моєї вагітності медики врятували вже мене саму. Я завжди буду вдячна своєму лікарю, Асі Іллівні Копайгородській. Це неймовірна жінка – з одного боку, дещо сувора, як і більшість медиків, а з іншого, вона поставилася до мене з такою людяністю, з такою турботою, що я буду згадувати це до кінця свого життя. Тоді я боялася, що більше не зможу мати дітей, але тепер маю двох чудових доньок – це, в тому числі, заслуга і Асі Іллівни, і мого другого акушера-гінеколога, Світлани Миколаївни Дікусарової», – пояснила Наталія Тулінова.

За її слова, проект «Спасибі за життя» – особистий спосіб Тулінової подякувати всім медикам, які допомогли їй та багатьом іншим.

«Якщо ви теж відчуваєте таку потребу – не мовчіть і висловіть свою вдячність публічно, адже соцмережі легко дають таку можливість. Ваше «спасибі» дуже важливо для тих, хто рятує людські життя, особливо в такий скрутний час», – сказала автор флешмобу.

На даний момент флешмоб, ініційований «Здоровими комунікаціями», вирішили підтримати відомі блогери, бізнесмени і представники українського шоу-бізнесу: зокрема, співачка Alyosha, Влад Ситник, Влад Дарвін, Анна Завальська, Lilu, Стас Шурінс, Андрій Хорісенко, групи Selfy і Hight Up, Марина Круть, хореографи Олена Шоптенко, Олена Мандзюк, Аліса Чекорська, Олександра Лукавецька, Kovalenko Family, актриса Дарина Трегубова, телеведучі Ольга Фреймут, Дмитро Карпачов, Аніта Луценко, засновники благодійних фондів «Пігулки», «Твоя опора», «Благома», бізнесмени Олександр Тодорчук, Дмитро Черницький, Світлана Юлдашева, кулінар Ольга Мартиновська, представники громадського сектору Олег Петренко, Валерія Іонан, Катерина Булавінова та інші.

Організатори проекту щиро вдячні всім, хто долучився до цієї ініціативи, і висловлюють особливу подяку Міжнародному фону ЮНІСЕФ, діяльність якого присвячена захисту життя і здоров’я дітей в усьому світі.

Фото: співачка Alyosha, Lilu