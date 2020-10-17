В планах Хабиба повторить рекорд Мейвезера, но в MMA

Чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов прокомментировал тот факт, что ему удалось войти в историю смешанных единоборств. Его слова процитировала редакция спортивно-новостного портала vse-pro-sport.com.ua.

Именитый дагестанский спортсмен заявил следующее:

«30-0 – это будет великий рекорд. Как у Флойда Мейвезера, только в ММА. Я близок к этому… Думаю, я уже вошел в историю. То, что было два года назад, никогда не забудут. Бой с Конором будут смотреть и через 50 лет. Это как бой Мохаммеда Али и Джо Фрейзера в Маниле».

Стоит напомнить, что на данный момент рекорд Хабиба Нурмагомедова составляет 28-0.