В пандемической истории Украины «лидеры сомнений» все больше напоминают руководство России

Попытка дискредитировать противовирусный препарат Протефлазид стала своеобразным зеркалом грязных игр на фармрынке и одновременно -украинского «комплекса меньшовартості»

Для тех, кому по душе заявление президента США Трампа о том, что коронавирус не страшен, две группы цифр: «4633, 4661, 4140, 3774, 4348» и «68, 92, 44, 33, 90» особого впечатления не произведут.

Хотя это статистика новых заражений и смертей от коронавируса в Украине за первые пять дней октября.

Как вряд ли кого-то из тех, кто не верит в существование COVID-19 может поразить длинный ряд из 327 гробов, в которых уложены жертвы этой пятидневки. Не говоря о виртуальной веренице из 4520 гробов принявших граждан Украины с начала пандемии. А, тем более, уходящее за горизонт поле, покрытое 1 043 046 последними пристанищами тех, кого ковид скосил за семь месяцев на планете.

А это уже практически столько же, сколько Великобритания и США вместе взятые потеряли в Первой мировой войне своих военных. Или совместные потери США, Великобритании, Франции и Финляндии во Второй мировой войне.

Но, в отличие от тех войн, где минимизировать потери было крайне сложно, на войне с ковидом такое теоретически вполне возможно.

Даже в Украине.

Правда, очень многое зависит от желания медицинских и околомедицинских решал. Но, увы, именно здесь теория вошла в жесткий клинч с практикой, противопоставляя гуманизму с профессионализмом личные интересы в сочетании с мракобесием.

Где наиболее показательной стала история с противовирусным отечественным препаратом «Протефлазид».

Точнее, с попыткой дискредитировать и ученых Национальной академии медицинских наук, и производителя препарата – компанию «Экофарм», – и сам препарат.

В рамках сугубо специфических реалий украинской «конкурентной борьбы» в этой истории задействованы все привычные средства: от черного пиара в медиа до админресурса в виде АМКУ и «оружия возмездия» – экс-и.о. министра здравоохранения Супрун.

Напомним, что в апреле этого года, когда ежедневный счет зараженных еще колебался между 300 и 500, а летальность еще не каждый день достигала цифры 10, компания Экофарм, протестировав действие своего препарата на одном из коронавирусов в лаборатории профильного института НАМН, предложила бесплатно обеспечить украинских медиков Протефладизом.

Как профилактическим средством.

Ибо, растущие показатели заражаемости и летальности показывали, что плохо защищенный медперсонал окажется в группе повышенного риска. Поскольку на 10 апреля было заражено 334 медика, а на 25 мая – уже 4112. И по оценке Минздрава средненедельная доля зараженных медработников составляла в апреле 20 процентов от общего числа зараженных.

Всего же, по информации министра Степанова, с начала пандемии в Украине заразились и заболели 16 613 медиков. Что составляет 7,1 % от общего числа заболевших. Выздоровели – порядка 11 тысяч. Умерли -131.

Но широкое использование противовирусного препарата как профилактического средства среди медиков, могло эти данные изменить в сторону уменьшения, снизив как уровень заражений, так и летальность.

Мало того: пока в процесс не вмешались «заинтересованные лица», Экофарм успела бесплатно отправить в украинские клиники порядка 30 000 доз Протефлазида.

Но «заинтересованные лица» сперва бросили в атаку телевизионную программу «Наші гроші» Бигуса, который, проявив себя компетентным вирусологом и фармацевтом, обозвал протефлазид «бесполезными травками, настоянными на спирту».

После чего подключили АМКУ, который трактовал гуманитарные поставки как недобросовестную конкуренцию и наложил на Экофарм штраф в размере трех с лишим миллионов гривен. Обвинив компанию в распространении «недостоверной информации», поскольку на сайте компании был размещен свежий научный отчет о свойствах действующего вещества протефлазид на коронавирусы (без каких бы то ни было, что характерно, упоминаний о ковиде).

Показательно, что флажком, давшим старт всей этой кампании, махнула не менее компетентная, чем «вирусолог Бигус» экс-и.о. министра здравоохранения Украины – гражданка США Ульяна Супрун. Обозвавшая академиков медицинских наук Украины, предложивших включить Протефлазид в протокол лечения ковида, мошенниками, а то, чем занимается Национальная академия медицинских наук Украины, псевдонаукой.

После чего «заинтересованные лица» во главе с главой Минздрава Степановым, параллельно активно рекламировавшие и закупавшие «магическое лекарство» от вируса хлорохин (оно же плаквенил), которое хвалил и рекомендовал еще один «вирусолог» – президент США Трамп, – могли праздновать победу.

То, что в разгар украинского хлорохинового ажиотажа пришло сообщение, что хлорохин не только не лечит ковид-инфекцию, а еще и увеличивает смертность среди тяжелобольных, в Киеве в расчет не приняли. Мало того – токсичный и бесполезный препарат до сих пор не выведен из отечественных медицинских протоколов.

Но, похоже, что «заинтересованных лиц» это волнует мало.

Зато может взволновать иная информация.

А именно – появившиеся несколько дней назад выводы европейских исследований противовирусных свойств Протефлазида. Которые были проведены в научных лабораториях крупнейшего немецкого академического центра исследований инфекций – Helmholtz Centre for Infection Research и испанской Сети биологических лабораторий строгого режима (RLASB) – CReSA BSL3 laboratory – Centre de Recerca en Sanitat Animal (CReSA), имеющих право работать именно с SARS-CoV-2, а также IRTA Campus Universitat Autònoma de Barcelona.

Которые в исследованиях in vitro (на культурах клеток) подтвердили, что протефлазид блокирует коронавирусы человека CoV229E и SARS-CoV-2.

О чем сообщил зав. научным отделом интенсивной терапии и детоксикации Института эпидемиологии и инфекционных заболеваний имени Громашевского, доктор мед. наук Сергей Борщев, добавив, что «С апреля 2020 по настоящее время, в рамках исследования профилактического действия препарата, Протефлазид принимают сотрудники нашего института. На сегодняшнее время среди 192 сотрудников, принимавших препарат, не зафиксировано ни одного случая заболевания COVID-19 и побочного действия Протефлазида»

Не менее важную информацию, выбивающую из-под ног «заинтересованных лиц» табуретку, обнародовал и доктор мед. наук, зам. Генерального директора «Экофарма» Александр Гриневич. По его словам, 30 000 упаковок препарата, которые компания успела бесплатно отправить в украинские клиники, смогли использовать больше 6000 медработников.

Из них были инфицированы и заболели ковид-инфекцией не больше 2%. Т.е. почти в десять раз меньше, чем в целом на тот момент по стране. Течение болезни преимущественно легкое. Летальность – ноль.

Также Александр Гриневич сообщил, что Протефлазид в ряде клиник применяли и для лечения пациентов:

«Для лечения больных COVID-19: с легким течением пролечено более 250 пациентов; течением средней тяжести – более 100 пациентов; тяжелым течением – более 15 пациентов; ни один из пациентов не изменил свой статус в сторону ухудшения течения заболевания; все пациенты выписаны; смертность среди тех, кто лечился препаратом, – отсутствует»…

Здесь кстати, нелишне вспомнить и об обращениях врачей, требовавших возобновить поставки препарата в клиники.

И теперь, после результатов исследований в лабораториях Германии и Испании, и Супрун, и Бигус, и «вирусологи» из АМКУ, и другие «заинтересованные лица», уподобились руководству РФ.

Когда, скажем, факт отравления Навального боевым отравляющим веществом «Новичок» подтвердили лаборатория Бундесвера, а также лаборатории Швеции и Франции, имеющие лицензии ОЗХО.

Но Кремль требует каких-то дополнительных доказательств, а Путин рассказывает Макрону, что Навальный отравился сам.

Но в ситуации с Навальным речь идет о жизни одного человека.

А в ситуации с ковидом в Украине – о жизнях десятков тысяч.

Да, Протефлазид – это не тотальная панацея.

Но, с другой стороны, факты – это очень упрямая вещь.

Понятно, что «заинтересованные лица» и после выводов немецких и испанских экспертов будут лихорадочно искать подводные камни, требовать дополнительных доказательств, подключать «лидеров сомнений» и вообще всячески юлить, вертясь под вилами.

Что никто не запретит гражданке Супрун обвинить специалистов из профильных центров Германии и Испании в том, что они на самом деле мошенники и занимаются псевдонаукой. (Хотя, поскольку немцы и испанцы – это не украинские академики, то может испугаться многомиллионных исков).

И здесь более чем уместны слова доктора Борщева:

«Считаю, что нам надо задуматься над тем, кто и зачем сделал все, чтобы дискредитировать Национальную Академию медицинских наук и национального производителя лекарственных средств и заблокировать включение перспективного лекарственного средства в протоколы Минздрава при профилактике и лечении COVID-19, ведь для других препаратов зарубежного производства такую ​​возможность нашли, несмотря на так же недоказанную их эффективность»…

И невозможно не согласиться с финальным выводом ученого, который спрашивает, не является ли вся эта история проявлением того самого украинского «комплекса меньшовартості», с его мазохистским самовнушением о том, что мы не можем сделать ничего стоящего?

Вопросы, которые требуют от властей более чем оперативного ответа.

Андрей КАПУСТИН, журналист