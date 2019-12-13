В Офисе президента нашелся “смотрящий” за судебной системой

Несмотря на публичные обещания Владимира Зеленского и его команды кардинально изменить государственную систему, сняв коррупционный навес и отказавшись от ручных систем управления, похоже, что новая власть уверенно идет по стопам своих «попередников»

В частности, показателем этого является тот факт, что за это время никуда не делась технология «телефонного права». Сразу несколько источников во властных кабинетах рассказали Lenta.UA о том, что с сентября управлением судами занимается заместитель главы Офиса президента Андрей Смирнов.

«Ученик Портнова – беспринципный и готовый на всё. Собственно сейчас он и выполняет функции, которые во времена Януковича в Администрации президента выполнял Портнов, а во времена Порошенко – Алексей Филатов», – рассказали нам offrecords в ОП.

В целом Смирнов известен, как юрист с весьма подпорченной репутацией. Что уж говорить, если в 2012 году он был внештатным советником председателя Госагентства по инвестициям и национальных проектов Владислава Каськива. Тогда, напомним, из этой госструктуры «улетучилось» около двух миллиардов гривен.

Это не мешало Смирнову активно менять политический окрас. В 2012 году он был в команде с на тот момент главным юристом УДАРа Валерием Карпунцовым, в 2014 году был на Майдане, помогал Дмитрию Ярошу, после чего оказался в УКРОПе. Сначала стал помощником нардепа Андрея Денисенко, а в 2015 году стал депутатом Днепропетровского облсовета от этой политсилы и юридически помогал тогдашнему главе этой политсиле Геннадию Корбану и помощнику Бориса Филатова Михаилу Кошляку, которого обвиняли в участии в «организованной преступной группировке Корбана».

Однако наибольший удар по имиджу Смирнов получил после того, как принялся активно защищать в судах экс-регионалов – в том числе, бывшего министра юстиции Елену Лукаш, бывшего главу фракции Партии регионов Александра Ефремова, экс-топ-чиновника НАК «Нафтогаза» Александра Кацубу, одиозного главреда «Страна.ua» Игоря Гужву и т.д.

Смирнов (слева) защищает одиозного экс-министра юстиции

Нынешний заместитель главы Офиса президента Зеленского с бывшим замом Администрации президента Януковича

После своего назначения Смирнов принялся утверждать, что в Офис президента пришел «по приглашению», но кто именно его пригласил — говорить отказывается. Сам Смирнов говорит следующим образом: «Мне показалось, что с этой командой людей мы можем провести быстрые и эффективные изменения». Стоит признать, что изменения и вправду начались. Проблема состоит только в том, что фактически все метаморфозы, инициированные Офисом президента, касаются того, чтобы максимально «нагнуть» под себя всю судебную систему Украины. Для этого предпринимаются различные схемы. В частности, Смирнову очень быстро удалось поставить понятного себе главу Верховного совета правосудия (ВСП) – вместо Владимира Говорухи, у которого резко ухудшилось здоровье, это кресло занял Андрей Овсиенко – бывший судья апелляционного суда Волынской области.

Впрочем, похоже, Смирнов дружит не только с «приватовскими», но и с другим интересным персонажем, имеющим крайне неоднозначное реноме – экс-главой СБУ, олигархом Валерием Хорошковским. В ноябре журналистам удалось зафиксировать, как заместитель главы Офиса президента ездил в офис к экс-владельцу «Интера», который последние годы жил в Монако, и только сейчас, после победы на президентских выборах Владимира Зеленского, вернулся в Украину.

На этом похождения Смирнова не заканчиваются. В качестве посланника из Офиса Зеленского он ходит к директору Государственного бюро расследований Игорю Трубе, который несмотря на скорую отставку весьма лоялен к некоторым представителям нынешней власти.

Очевидно, что помимо контроля над ВСП, которым активно занимается Смирнов, также стоит ожидать экспансию и по другим направлениям. Понятно, что при этом ни о каких реформах в судебной системе говорить не стоит. В частности, еще 7 ноября вступил в силу закон, который предусматривает создание инструментов для очистки и обновления органов судейского управления – Высшей квалификационной судей (ВККС) и Высшего совета правосудия (ВСП). Однако в ВСП заблокировали возможность подчистить свои ряды. Стоит ли говорить, что это происходит с молчаливого разрешения Офиса президента и лично Смирнова, который сейчас превращается в «смотрящего» за судебной системой, и повторяет путь своих предшественников – Портнова и Филатова. О какой судебной реформе можно говорить, если Смирнов, по информации судей, постоянно дает указания, какие решения принимать, кого осудить, кого помиловать, и все зависит от его воли, а не от закона…

Иван Сергиенко