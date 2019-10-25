В Одесской области правоохранители задержали подозреваемого в тройном убийстве

С подозреваемым проводятся неотложные следственные действия.

Жертвами злоумышленника стала семья из Раздельной.

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Одесской области.

Среди бела дня в собственном дворе подозреваемый забил до смерти своего знакомого и его мать, а на следующий день пошел домой к покойникам и лишил жизни еще и главу семейства.

Чтобы скрыть следы преступления, тела матери с сыном мужчина бросил в выгребную яму у себя во дворе, которую забросал хламом, а пожилого мужчину закрыл в его собственном доме и выбросил ключи.

82-летнего пенсионера с признаками насильственной смерти обнаружил старший сын, который, не дождавшись матери с братом в Одессе, где они должны были встретиться, и не дозвонившись ни до одного из членов своей семьи, приехал домой убедиться, что с ними все в порядке.

Мужчина сразу вызвал полицию, которой сообщил о пропаже еще двух родственников. Полицейские начали следственно-розыскные мероприятия, направленные как на раскрытие убийства, так и на поиски пропавших.

Отрабатывали несколько версий и в конце концов установили, что к преступлению причастен 47-летний ранее судимый за имущественные преступления местный житель, который поддерживал приятельские отношения с этой семьей и был частым гостем в их доме.

Мужчина признался, что убил 46-летнего товарища, когда тот во время застолья обмолвился плохим словом о его сожительнице. На убийство 80-летней матери приятеля решился, потому что та как раз пришла забрать сына домой и могла сообщить о преступлении в полицию. А отца семьи, пояснил правонарушитель, лишил жизни из-за того, что пришел к нему в состоянии алкогольного опьянения, а тот отказался налить нетрезвому «гостю» вина.

Сейчас досудебное следствие по факту умышленного убийства (ч. 2 п. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины) продолжается. С подозреваемым проводятся неотложные следственные действия.

По материалам БАГНЕТ