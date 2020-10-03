В ФИФА подсчитали потери мирового футбола из-за пандемии коронавируса

Олли Рен, занимающий должность главы комитета ФИФА по борьбе с последствиями коронавируса, рассказал о последствиях пандемии для мирового футбола.

Олли Рен, занимающий должность главы комитета ФИФА по борьбе с последствиями коронавируса, рассказал о последствиях пандемии для мирового футбола.

Источник metaratings.tj процитировал слова функционера:

«Футбол сильно пострадал. Многие профессиональные клубы столкнулись с очень серьезными проблемами. Нельзя исключать самого худшего развития событий.

Это будет другая игра, если пандемия будет продолжаться в тяжелой форме и в этом году».

По словам Рена, убытки клубного футбола от коронавирусной пандемии составят 14 миллиардов долларов. Сумма колоссальная, и стоит принять во внимание, что данная оценка основана на текущей ситуации с пандемией, когда клубные турниры все же постепенно возвращаются.