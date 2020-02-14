Украинская Госгидрография стала кластером эффективности

«Сегодня привлекает внимание чрезвычайно продуктивная деятельность Госгидрографии и ее руководителя Александра Щипцова. Успешный и эффективный государственный менеджер должен иметь соответствующее образование. И у Щипцова оно есть. За его плечами — учеба в топовых украинских вузах: здесь и международное право от Украинской академии внешней торговли и Одесский национальный морской университет, и НАГУ при Президенте Украины, а также кандидатская степень в области международного права. Это дает господину Щипцову интеллектуальные инструменты для управления государственным учреждением, каковым является Госгидрография.

Профессиональная образованность дополняется успешным опытом работы, которая является непосредственно релевантной деятельностью Госгидрографии.

Поэтому, вводятся новые технологии – дроны для высококачественных съемок водоемов. Не могу здесь удержаться и не привести цитату из сообщения пресс-службы Госгидрографии: «От оперативности приема и обработки информации учреждением, своевременного доведения ее до сведения пользователей зависит безопасность судоходства в водах Украины, что является одной из главных задач Госгидрографии».

В целом, деятельность всего государственного учреждения выведена на беспрецедентно высокий уровень качества и эффективности.

Обновляется техника, которая не ремонтировалась и не работала десятилетиями (и по 40 лет!), Начинается совместная программа с Национальной академией наук Украины (то есть государственная политика, основанная на научной информации, превращается из мечты или лозунга в реальность), осуществляются инвестиции в человеческий капитал (повышение квалификации сотрудников), ведется эффективная работа по противостоянию агрессии и по обеспечению безопасности на море.

Конкретные достижения: По требованию Госгидрографии Региональные центры электронных карт Международной гидрографической организации PRIMAR (Норвегия) и IC-ENC (Великобритания) изъяли российские электронные навигационные карты (ЭНК) на воды Украины из своих каталогов. То есть была обеспечена безопасность морских регионов Украины (см .: https://hydro.gov.ua/?p=1919).

К сожалению, циркулирует информация, что реакционные силы, для которых государство является не инструментом выработки общественного блага, а скорее коррупционной кормушкой, настроены на торпедирование конструктивной и инновационной деятельности Александра Щипцова в качестве руководителя Госгидрогафии.

Министру инфраструктуры Украины В. Криклию необходимо поддержать институт — Госгидрографию, и его успешного руководителя Щипцова. Именно такие государственные менеджеры как Щипцов способны создавать на основе своих учреждений кластеры эффективности в системе координат украинского публичного управления. А это ключевая предпосылка для модернизации страны в целом”.