Украинская Госгидрография стала кластером эффективности
Глава департамента социологии в Университете КПИ имени Сикорского Павел Кутуев на своей странице в соцсетях рассказал, возможно ли в Украине построить государство, которое способно создать и воплотить масштабные программы модернизации и развития.
Профессиональная образованность дополняется успешным опытом работы, которая является непосредственно релевантной деятельностью Госгидрографии.
Поэтому, вводятся новые технологии – дроны для высококачественных съемок водоемов. Не могу здесь удержаться и не привести цитату из сообщения пресс-службы Госгидрографии: «От оперативности приема и обработки информации учреждением, своевременного доведения ее до сведения пользователей зависит безопасность судоходства в водах Украины, что является одной из главных задач Госгидрографии».
В целом, деятельность всего государственного учреждения выведена на беспрецедентно высокий уровень качества и эффективности.
Обновляется техника, которая не ремонтировалась и не работала десятилетиями (и по 40 лет!), Начинается совместная программа с Национальной академией наук Украины (то есть государственная политика, основанная на научной информации, превращается из мечты или лозунга в реальность), осуществляются инвестиции в человеческий капитал (повышение квалификации сотрудников), ведется эффективная работа по противостоянию агрессии и по обеспечению безопасности на море.
Конкретные достижения: По требованию Госгидрографии Региональные центры электронных карт Международной гидрографической организации PRIMAR (Норвегия) и IC-ENC (Великобритания) изъяли российские электронные навигационные карты (ЭНК) на воды Украины из своих каталогов. То есть была обеспечена безопасность морских регионов Украины (см .: https://hydro.gov.ua/?p=1919).
К сожалению, циркулирует информация, что реакционные силы, для которых государство является не инструментом выработки общественного блага, а скорее коррупционной кормушкой, настроены на торпедирование конструктивной и инновационной деятельности Александра Щипцова в качестве руководителя Госгидрогафии.
Министру инфраструктуры Украины В. Криклию необходимо поддержать институт — Госгидрографию, и его успешного руководителя Щипцова. Именно такие государственные менеджеры как Щипцов способны создавать на основе своих учреждений кластеры эффективности в системе координат украинского публичного управления. А это ключевая предпосылка для модернизации страны в целом”.