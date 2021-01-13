Украина – Израиль: тайное и явное. Что было 30 лет назад

Финалом этой истории стало установление дипломатических отношений между Украиной и Израилем. Часть первая.

В нынешнем году исполнится 30 лет с момента нескольких важных событий, после которых СССР стал «постсоветским пространством». Тогда это казалось прорывом к свободе, а в 2005 году было объявлено величайшей геополитической катастрофой. Оставлю этот спор тем, кому это до сих пор интересно.

Я же хочу рассказать о том, на что способна народная дипломатия. Финалом этой истории стало установление дипломатических отношений между Украиной и Израилем. Авторы этой инициативы (перечисляю не по значимости, ибо это просто невозможно, а просто в алфавитном порядке): Олег Бай, Владимир Гринёв и Семён Фрадин. Поездок в том году было две: летняя (в августе) и зимняя (в декабре). Летняя поездка была, так сказать, пробной, проверочной. Зимняя поездка была уже с более серьёзным составом. Помимо упомянутых выше лиц, в составе делегации были: вице-премьер по вопросам оборонного комплекса Виктор Антонов, член Президиума Верховної Ради Любомир Пирiг, руководитель секретариата министра иностранных дел Украины Борис Тарасюк и работник аппарата Верховної Ради Лариса Коклюнова. Сопровождала делегацию группа журналистов: Людмила Белецкая, Елена Губина, Олег Непадимка и Ирина Погорелова.

Надо понимать ситуацию того времени. 1991 год. «Парад суверенитетов». На фоне этого: последняя попытка Горбачёва сохранить СССР. Результаты весеннего референдума, в шутку называемого «авитаминозным», были хороши только для рапорта местных компартийных вождей Кремлю. На самом деле республики Прибалтики сказали твёрдое «нет» сохранению Советского Союза в любом формате. Местный референдум в Украине собирает больше поддержки, чем всесоюзный. Объяснения киевского руководства о том, что так началось обсуждение «какой Союз нам нужен», звучат не убедительно. Верховна Рада, даже с коммунистическим большинством, утверждает декларации о государственном суверенитете и закон об экономической самостоятельности. Виталий Андреевич Масол и Витольд Павлович Фокин разводят руками: большинство (90%) крупных предприятий находится в союзном подчинении. В такой ситуации ни о каком «региональном хозрасчёте» и речи быть не может. Пора что-то решать. Не для того, чтобы «прекратить кормить Москву». Надо как-то накормить народ Украины.

Михаил Сергеевич Горбачёв прекрасно понимает, что итоги «референдума о сохранении СССР» – чистой воды профанация и пытается найти другое решение: превратить федерацию в конфедерацию.

В Ново-Огарёво начинает работать группа по созданию нового союзного договора. Возможно, Горбачёв действительно верил в такую возможность. Кроме него, наверное, никто.

Новые независимые государства пытаются добиться признания на международной арене. Кроме тех же стран Балтии, никого за рубежом признавать не торопятся. Причина ясна: СССР обладает ядерным оружием. Что и когда может стукнуть в голову кремлёвским мечтателям, никто не знает и даже загадывать не хочет. Появляется некий консенсус: признание после того, как первыми это сделают США.

Представители посольства Израиля в Москве периодически прибывали в Киев. Позднее начала работать группа израильских дипломатов: Цви Амитай, Алик Надан, Цви Ром. Израильские дипломаты общались с украинскими депутатами и журналистами. Это было дружеское общение, но вывод всегда оставался прежним: сначала – признание США.

В такой атмосфере Олег Сергеевич Бай, помощник и консультант вице-спикера Верховной Рады Владимира Борисовича Гринёва, выступает с инициативой: отправить в Израиль официальную делегацию. Обоснование самое серьёзное: независимому государству следует вести независимую политику, в том числе внешнюю и экономическую. Израиль в этом плане ключевая точка. Чтобы это понять недостаточно арифметики, но достаточно школьного курса алгебры и начала анализа. Даже если представить, что из-за этого от Украины отвернутся арабские партнёры. Да, арабский мир – это огромный рынок, но по покупательной способности он уступает крошечному Израилю. Кроме того, нормализация отношений с Израилем – это ещё и «пропуск» в мировую финансовую систему. Эту инициативу поддержал ещё один друг Гринёва – бизнесмен, руководитель фонда «Деловая диаспора Украины» Семён Фрадин. Этот фонд взял на себя подготовку этих поездок. Фрадин напоминает: там много выходцев с Украины, которые, что главное, не совки. Но решиться Гринёву было непросто. Причины – смотри выше. И тут приходит август, а с ним – августовский путч и срочно принятая Декларация независимости Украины.

Изначально я хотел со слов организаторов рассказать, как происходила подготовка к первому визиту, но быстро понял, что с моей стороны было бы не вполне корректно. К сожалению, Фрадина уже нет в живых. При этом по-прежнему с нами живущие в Украине Бай и Гринёв. Поверьте, там много интересного. Малую толику из этого мне поведала живущая в Канаде Людмила Белецкая (корреспондент московского издания «Коммерсантъ»), одна из журналисток, поехавшая в Израиль в составе первой делегации. Также в поездке участвовали корреспондент «Комсомольскої Зiрки» Ирина Погорелова и Елена Губина из «Молодь України». К чему это я указал? Когда поездка была на грани отмены, Олег Бай выдвинул «железобетонный» довод: «Нельзя! Я уже девочкам обещал!» Так что, коллеги, дерзайте. Я же скромно продолжу.

Гринёв понимал: официального статуса делегация иметь не будет. С другой стороны, вице-спикер Рады просто так поехать в Израиль не может. Ещё не ступив на Святую землю, украинские политики принимают «соломоново решение»: Гринёв летит в Израиль неофициально, но с благословения парламента. Летели в Израиль ещё с советскими паспортами через Варшаву. Была даже попытка контролировать украинскую делегацию, на что советским дипломатам был дан быстрый и решительный отпор. Прибытие в Израиль воспринималось как попадание в рай. Примерно так описывала ту поездку Людмила Белецкая. В тель-авивской гостинице можно было всё бесплатно брать из мини-бара. Пакетики чипсов и шоколадки аккуратно ежедневно укладывались в чемодан. Благо, ежедневно в мини-баре появлялись новые упаковки, полня запас сувениров, которые будут увезены домой.

Я прошу никого не судить участников той делегации. Надо вспомнить те безденежные, а, зачастую, и голодные времена. Так что, не удивительно, что главными впечатлениями от поездки, стали тель-авивская набережная, тёплое море, свежие фрукты и всё прочее, что казалось изобилием. По секрету скажу: 1991 – это, по сути, первый год, когда Израиль приходил в себя после жесточайшего кризиса 80-х. Израильская шутка того времени: что нужно успеть, сделав заказ в ресторане? Заплатить! Шутка для понимающих: годовая инфляция в Израиле 80-х могла составлять и 500%, и 700%. Деньги дешевели действительно каждый час. Без преувеличения. В начале 90-х Израиль стал приходить в себя: инфляция с ужасающих 700% сократилась до приемлемых 9%. Израильтяне стали строить планы не только на следующую неделю, но и на поездку за рубеж.

Так что неудивительно, что гостям запомнилось это изобилие да ещё, наверное, обилие на улицах людей в военной форме и с оружием. Раскрою ещё один секрет уважаемым читателям: не только Людмила Белецкая, но и руководитель делегации Владимир Гринёв в беседе со мной многого не вспомнил. Если бы не материалы, предоставленные Баем, можно было бы подумать, что эта поездка действительно мало что значила.

Надо признать, что израильское правительство того времени не спешило встретиться с полуофициальной (чтобы не сказать больше) делегацией непризнанного государства. Помимо официальной точки зрения («сначала США»), были и субъективные причины. Премьер-министр Ицхак Шамир, приложивший огромные усилия для того, чтобы евреев начали массово выпускать из СССР, не хотел лишний раз дразнить традиционно непредсказуемый Кремль. Тем более, после мимолётом брошенной Горбачёвым фразы: «Если что, мы это прикроем». После такого ни о какой встрече Шамира с Гринёвым не могло быть и речи. Глава МИД Израиля Давид Леви и вовсе с трудом мог себе представить такой географический феномен. Для него между СССР и Россией стоял знак равенства, объяснить ему, что такое Украина, было бы сложно.

Так как же случилось, что Гринёв встретился со спикером Кнессета Довом Шилянским и президентом Израиля Хаимом Герцогом? Здесь нужно упомянуть ещё одного человека, без которого эта затея могла бы не увенчаться успехом.

Кому-то из знакомых Семёна Фрадина удалось сообщить о прибытии делегации украинского парламента Биньямину Нетаньяху.

Нетаньяху тогда было 42 года. Один из самых перспективных карьерных дипломатов в 1988 году был впервые избран в Кнессет по списку партии Ликуд. Должность Нетаньяху на момент описываемых событий: заместитель министра иностранных дел. Конечно, за время работы в должности представителя Израиля в ООН с 1984 по 1988 год он хорошо усвоил, что Украина не просто страна, а государство, представленное в главном политическом форуме мира. Но дело не только в этом. Биньямин – средний сын историка Бенциона Нетаньяху, долгое время работавшего секретарём Владимира Жаботинского. Жаботинский, один самых ярких идеологов сионизма, был уроженцем Одессы и об Украине знал не понаслышке. Известно его высказывание о том, что любит он только свою нацию, ко всем остальным отношение одинаковое: уважительно равнодушное. При этом неоднократно Жаботинский давал высокую оценку Тарасу Шевченко и (в те времена – немыслимо!) защищал Симона Петлюру от обвинений в антисемитизме.

Так что объяснять Нетаньяху, что такое Украина не нужно. Более того: ему было ясно, что СССР на грани развала и нужно заранее налаживать контакты с лидерами стран, которые совсем скоро появятся на месте Советского Союза. Так бывает: глава МИД ставит знак равенства между СССР и Россией, а его заместитель готовится к развалу СССР. Наверное, поэтому Леви давно на пенсии, а Нетаньяху – дольше всех на посту премьер-министра. Нетаньяху проводит совещание вместе с тремя ведущими лидерами партии Ликуд и правительства: Шамиром, Леви и Ариэлем Шароном (бывшим министром обороны и будущим премьер-министром, на момент описываемых событий – главой Минстроя). Нетаньяху объясняет, что США и Великобритания считают Украину одной из ключевых точек мировой политики. При этом не нужно лишний раз провоцировать Москву. Поэтому Нетаньяху предлагает элегантно «разрулить» ситуацию. Межпарламентские встречи с представителями законодательных собраний союзных республик (кто-то ещё помнит это выражение?) и ранее были нормальной практикой (и в советское время из Израиля в Москву летали с визитом парламентарии, но это не сильно афишировалось). Так что встреча вице-спикера парламента Украины со спикером Кнессета – обычная ситуация. Встреча с Герцогом тоже допустима. Должность президента в Израиле – в больше степени церемониальная, но Герцог формально является главой государства. Шарон восклицает: так пусть встретится и с премьер-министром! Шамир отрицательно качает головой: предложение у Нетаньяху хорошее. И тут же «творчески» его развивает: пусть Гринёв встретится и с руководством Еврейского агентства Сохнут. Мы принимаем тысячи репатриантов. Нужно расширять работу в странах исхода. Помощь местных властей в этой работе необходима. Если не помощь, то хотя бы отсутствие помех.

На том и порешили. Как всегда, Шарон «не согласился, а подчинился». Ничего не поделаешь: боевой генерал, человек-легенда, да ещё уверенный, что знает русский язык. Кстати, встреча с ним тоже запомнилась членам делегации. В том числе (а может и в первую очередь, ибо об этом вспоминают все) и благодаря подаркам, которые Шарон привёз со своей фермы. Ну что же, об этом я уже говорил выше: время было такое, радовались любой мелочи. Может поэтому члены делегации и не обратили внимания на многие важные детали. Например, на встрече с руководством Сохнут участники делегации познакомились с Яковом Сусленским. Сусленский – узник Сиона, уроженец Одесской области, чья дорога в Иерусалим прошла через советские тюрьмы и лагеря. Так выяснилось наличие ещё одной группы поддержки идеи налаживания отношений между двумя странами. Сусленский возглавил общество дружбы «Израиль – Украина».

Понятно, что члены делегации многого не знали. Например, они не могли знать о том, что Нетаньяху отдал распоряжение о подготовке пакета документов об установлении дипломатических отношений с Украиной. Эта работа велась очень активно, хотя и вдалеке от телекамер. Возможно, больше других об этом знал один член делегации – руководитель секретариата министра иностранных дел Украины Борис Тарасюк. Тарасюк напрямую общался с сотрудниками МИД Израиля. У него было больше информации о развитии процесса установления дипломатических отношений и, соответственно, больше поводов для оптимизма. В рассуждениях остальных членов делегации сквозил скепсис.

Надеюсь, что меня поправят, но определённое разочарование царило и после возвращения делегации в Украину. Не знаю, были ли какие-то публикации в «Комсомольска Зiрка» и «Молодь України». Точно ничего не было напечатано в «Коммерсантъ». В Москве и сейчас не могут представить, что у Украины могут быть свои национальные интересы, что уж говорить про то время. Гринёв никакого доклада по этому поводу в Раде не делал.

Семён Фрадин делает новое предложение: действовать нужно ни через политиков, а через бизнесменов. В декабре собирается новая делегация. Украинцев принимали на самом высшем экономическом уровне. Всем запомнилось посещение виллы семейства Нимроди в Савьоне. Этот дом известен всей стране благодаря своей архитектуре. Вилла Нимроди – точная копия Белого Дома. Такая вот прихоть богатея. В этой встрече с украинцами принял участие Ариэль Шарон. Ещё были встречи с руководством Объединения торгово-промышленных палат Израиля, дирекцией крупнейших банков «Леуми» и «Ха-Поалим». Израильтяне вообще умеют принимать гостей, но… Вновь поездка, вновь прекрасный приём и новое разочарование. Бизнесмены говорили прямо: всё решаем через Москву. Сильна инерция мышления.

После этого «неудачного» визита и произошло самое главное: официально были установлены полноформатные дипломатические отношения между Израилем и Украиной. Остальное, как принято говорить, уже история.

Ростислав ГОЛЬЦМАН

Глава комитета по международному сотрудничеству Союза журналистов Израиля

Материал подготовлен по инициативе и при поддержке

Чрезвычайного и Полномочного Посланника Украины Олега Бая.

К 30-летию установления дипломатических отношений между Украиной и Израилем.

Продолжение следует.