Украденый завод «Океан», 60 серебренников и депутаты. Почему Временная Следственная Комиссия ВР защищает ОПГ Капацины

22 июля комиссия по защите инвесторов Верховной Рады рассмотрела обстоятельства банкротства николаевского судостроительного завода «Океан», проданного с молотка за копейки.

Шесть лет назад Генеральная прокуратура открыла уголовное производство по факту злоумышленного доведения завода до банкротства фирмой «Консалтинг Гамма», а Верховный Суд Украины признал схему, по которой обанкротили завод, незаконной (https://www.pic.com.ua/57502.html). В результате имущество завода находится под арестом и по сей день. Есть шанс сохранить инфраструктуру завода от распила на металлолом, что рейдеров не устраивает.

Казалось, если ВСК по защите инвесторов взялась за это дело, то в центре ее интересов должны были быть права инвесторов и собственников завода, которых ООО «Консалтинг Гамма» незаконно лишило имущества. Но нет – заседание комиссии оказалось посвящено жалобе фиктивного владельца «Океана» Василия Капацины, который стремится вывести имущество завода из-под ареста, чтобы продолжить “распил” з-да “Океан”.

Обманутые инвесторы, потерявшие вследствие мошеннической схемы банкротства около 65 млн долларов, тоже обратились в ВСК с жалобой – однако их требования не рассмотрели. Инвестиции зарегистрированы в Национальном банке Украины, а значит ответственность несет каждый украинец. Более того, на заседании 22 июля глава ВСК Галина Янченко даже не уведомила членов комиссии (которых, в нарушение процедуры, на заседании собралось всего 5 из 13), что эта жалоба существует. «Героями дня» на заседании оказались Василий Капацина и арбитражный управляющий Ирина Сербин.

Невзирая на регламент, председатель благосклонно позволила Капацине и Сербин излагать свою точку зрения сколько захотят – в то время как адвокатам обманутых инвесторов отвели пару минут. Не были заслушаны ни позиция главы группы процессуальных прокуроров ОГПУ, ни позиция гражданского истца в рамках уголовного производства. Вместо этого комиссия выслушивала уверения Капацины и Сербин, что арест, наложенный на мошенническим образом захваченное предприятие, якобы вредит свободному развитию бизнеса в нашей стране.

При этом вопрос депутата Ларисы Билозир, каким образом завод стоимостью в 6,5 млрд гривен был продан всего за 122 миллиона, внятного ответа не получил. Зато через два дня правительственное издание «Голос Украины» опубликовало материал под названием «Бизнес должен быть защищен от неправомерного вмешательства власти», в котором Василий Капацина жалуется, что из-за наложенного ареста иностранные заказчики отказываются от ранее заключенных с «Океаном» контрактов.

Естественно, иностранные заказчики отказываются: какой сумасшедший будет вкладывать деньги в страну, где объект твоих инвестиций в любой момент может быть украден, а комиссия по защите инвесторов будет демонстративно игнорировать тех самых инвесторов, которых она должна защищать?

Впрочем, интереснее другое. Если на небе зажигаются звезды, значит, это кому-то нужно. Если члены ВСК по защите инвесторов демонстративно становятся на сторону группировки укравшей завод и игнорируют выводы Генпрокуратуры и Решения Верховного Суда Украины о фиктивности банкротства , легализуют воровство завода и его разграбление, тем самым помогают спрятать следы преступления – значит, это кому-то выгодно! У Капацины, вполне вероятно, имеются достаточно привлекательные аргументы, чтобы склонить их на свою сторону, например, 60 серебренников, «… ведь их же двое…».

28 июля Президент Владимир Зеленский напомнил судьям, торжественно приносившим присягу, что в своей повседневной работе они должны быть объективными, независимыми и честными. Пожалуй, об этом нелишне были бы помнить и депутатам – тем более «слугам».

4 августа дело о фиктивном банкротстве ПАО НСЗ «Океан» будет рассматриваться в Апелляционном Хозяйственном Суде Одессы, где станет ясно, что “публичные торги” тоже не действительны и проведены по приступному сценарию Сербин и Капацины. Реальным инвесторам и общественности Николаева остается надеяться, что судьи окажутся более внимательны к призывам Президента и найдут в себе мужество противостоять политическому давлению, которое пытаются оказать на них определенные депутаты и лично “неприкасаемый божок” В.Капацина.