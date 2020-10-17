Удачное приобретение: как в Киеве у Зеленского усилились перспективным политиком

Как известно, рейтинг «слуг» напрямую зависит от поддержки действующего президента Владимира Зеленского, чья поддержка, в свою очередь, медленно, но уверенно идет вниз. Учитывая это, очень важно, что в команде главы государства появляются фигуры, которые сами имеют неплохой рейтинг и незапятнанный имидж, чтобы тащить команду вверх.

Представление списков во время конференции 20 сентября «Слуги народа» сделало «мини-сенсацию». Приведя в свою команду ряд новых лиц, способных, по мнению экспертов, показать новое качество политики в Украине, в президентской партии сделали серьезный шаг вперед.

В последний момент – буквально за считанные дни до съезда – в президентской команде появился Михаил Присяжнюк, который в итоге получил 2-ое место в общем списке. Известный телеведущий, правозащитник и адвокат может серьезно усилить «слуг».

Стоит отметить, что Михаил Присяжнюк родился в семье юристов. Мать Михаила стала первой женщиной судьей Верховного суда Украины. Но несмотря на это она хотела, чтобы сын стал врачом. Однако сам Михаил в 9 классе решил также связать свою судьбу с юриспруденцией. После окончания школы Михаил самостоятельно поступил на бюджет в Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко на юридический факультет.

«В судебной системе мама проработала 38 лет, из них 22 – в должности судьи Верховного Суда. У нее было более 100 тысяч принятых решений. Она была инициатором отмены смертной казни в Украине и отстаивала эту позицию вместе с тогдашним Президентом Леонидом Кучмой. По ее мнению, любое решение суда – это, всего лишь, гипотеза, предположение, исходя из всех фактов. И эту норму было внесено в Конституцию Украины. В том числе раздел Конституции о судоустройстве формировался, во многом, именно ею», – рассказал Присяжнюк в одном из интервью.

Во время учебы стал параллельно практиковать и работать юристом, уже к концу первого курса начал трудовую карьеру: помощник юриста, юрисконсульт, а также руководитель юридического отдела крупного предприятия. Работал 5 лет в юридической газете, после чего успешно сдал экзамен и получил свидетельство адвоката. Вскоре он понял, что эта профессия в Украине не в полной мере работает по назначению.

После этого он оказался в телевидении. В 2012 году Михаила Присяжнюка пригласили в качестве эксперта на проект «Беременна в 16» на телеканале СТБ. Вскоре Михаил стал первым постоянным экспертом проектов «Один за всех», и других телевизионных проектов, которых было более 30 за 9 лет, где он решал проблемы героев программы и после съемок и ведущим которого стал с 2018 года.

За это относительно непродолжительное время у зрителя Присяжнюк заполучил реноме «народного адвоката». Тем более, что в качестве правозащитника он неоднократно демонстрировал свою готовность компетентно и безвозмездно помогать обычным людям. Как отмечает Присяжнюк, «профессия юриста обрела для меня совершенно другой смысл после того как я пришел работать экспертом на канал». Интересно, что для него участие в телеэфирах – это, скорее, общественная, а не основная работа: на жизнь он себе зарабатывает адвокатской деятельностью.

Учитывая то, что будущий депутат Киевсовета (вероятность его избрания, учитывая 2-ое место в списке, практически 100-процентное) неоднократно озвучивал достаточно жесткую позицию – в том числе и по поводу судебной системы – можно ожидать, что в горсовете появится новый, амбициозный и популярный политический игрок. А президентская политсила получит серьезного спикера, который будет представлять «Слугу народа» по киевским вопросам.

Как заявлял сам Присяжнюк, он верит что с командой президента он сможет помогать киевлянам в решении самых актуальных проблем столицы.

Иван Сергиенко