Убийство Шеремета могло быть спецоперацией Порошенко по устранению Авакова

Таких спецопераций в период с 2015 по 2019 год было до десяти.

Бывший народный депутат от “Радикальной партии” Игорь Мосийчук заявил, что убийство журналиста, ведущего радио “Вести” Павла Шеремета могло быть частью спецоперации экс-президента Петра Порошенко по устранению с должности министра внутренних дел Арсена Авакова.

Об этом Мосийчук написал в своем Telegram-канале, сообщает Lenta.ua.

По словам экс-нардепа, это был “не единичный случай”.

“Таких спецопераций, когда Порошенко руками СБУ, НАБУ или того же Саакашвили (экс-глава Одесской ОГА Михеил Саакашвили) стремился отстранить от должности Авакова в период с 2015 по 2019 год было до десяти”, – заявил он и добавил, что это желание у бывшего гаранта “ставало маниакальным”.

По словам Мосийчука, Порошенко такие спецоперации проводил и в отношении других своих политических оппонентов, “устраняя их с должностей или дискредитируя политически”.

“Двигало им… желание иметь абсолютную власть и за счет этого делать бизнес, то есть обогащаться”, – заявил он, утверждая, что иногда операции стоили людям жизни.

По его словам, он также несколько раз становился объектом таких спецопераций.

Скриншот: Telegram/Игорь Мосийчук

Отметим, в четверг, 12 декабря глава МВД Аваков сообщил, что в деле по убийству журналиста фигурируют по меньшей мере пять человек: медсестра одного из парашютно-десантных батальонов Яна Дугарь, врач и волонтер Юлия Кузьменко (“Лиса”), музыкант и доброволец Андрей Антоненко, добровольцы Владислав и Инна Грищенко (“Буча” и “Пума”). В четверг задержали трех из подозреваемых – Антоненко, Кузьменко и Дугарь, супруг Грищенко взяли под стражу еще осенью.

По версии следствия, закладывала взрывчатку под авто журналиста именно Кузьменко, а помогал ей Антоненко. Следствие сообщает, что именно он руководил действиями членов группы, распределил между ними роли, покупал боеприпасы, обеспечил транспорт и выбрал время и место убийства. Отметим, о его песни писал экс-президент Петр Порошенко на своей странице в Facebook, назвав ее “гимном ССО”.

Народный депутат Илья Кива ранее заявлял, что трое из пяти задержанных по делу об убийстве Шеремета являются внештатными сотрудниками СБУ.

Напомним, что ведущий радио “Вести”, журналист Павел Шеремет погиб утром 20 июля 2016 года в результате взрыва автомобиля. Он работал на телевидении в Беларуси и России. С 1990 по 2000 годы был заведующим белорусским бюро, а также руководителем отдела специальных информационных проектов ОРТ, затем – “Первого канала”. Последние пять лет жил в Украине, работал ведущим на радио “Вести” и был замглавреда в интернет-издании “Украинская правда”.