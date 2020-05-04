У справі УКРБУДУ сенсаційний поворот: новий інвестор знайшов 2,5 мільярда на добудову незавершених об’єктів – джерело

Про це пише «Антикор» з посиланням на джерела в ініціативній групі інвесторів «УКРБУД», а також в Офісі Президента.

Зокрема в матеріалі йдеться про причини розвалу стратегії добудови київських об’єктів «УКРБУДУ» під керівництвом «Київміськбуду».

Згадується, що пріоритетну для Зеленського «справу порятунку УКРБУДУ», яку він особисто пообіцяв «розрулити», ризикує опинитися пшиком, що може остаточно підірвати і без того хитку репутацію Президента.

На думку активіста-інвестора, до такої ситуації призвело те, що правоохоронні органи замість того, щоб розслідувати справжні причини банкрутства «УКРБУДУ», шукають можливості для скачування грошей з фігурантів справи і лобіюють інтереси тих, хто за спиною Президента хоче поживитися на людському горі.

У статті згадується петиція інвесторів «УКРБУДУ» на ім’я Зеленського, де Президента просять прибрати причини, які нібито заважають «Київміськбуду» приступити до добудови незавершених об’єктів.

Так, джерелом з ініціативної групи інвесторів «УКРБУДУ», що має тісні контакти в «Київміськбуді» і Фонді гарантування будівництва (ФГС), повідомлено журналістам, що ситуація із завершенням об’єктів «УКРБУДУ» дійсно катастрофічна. Але серед причин, що заважають запустити будівництво, він назвав головну, яка не ввійшла в офіційну петицію для Зеленського.

За його словами, «труднощі з оформленням документів і дозвільної документації для «Київміськбуду» – лише гарна ширма для чергової афери, в результаті якої десятки тисяч людей можуть залишитися без останнього шансу отримати своє житло».

Зокрема, джерелом продемонстровано журналістам докази – внутрішні документи «Київміськбуду»: список затверджених об’єктів до добудови, де були відзначені ті, які мають гарантований комерційний успіх. Серед цих об’єктів – «Гармонія», «Пектораль», «Сонячна Рів’єра», «Новомостицька», «БЦ LEVEL».

За його твердженням, «Ці самі 5 об’єктів з 23, які мають реальну комерційну вигоду, голава «Київміськбуду» Ігор Кушнір намагається будь-якими способами вивести на свою фірму – ТОВ «Буддевелопмент». Тоді як інші недобудови «УКРБУДУ» Кушніра практично не цікавлять – вони явно збиткові і вимагають додаткових зовнішніх багатомільярдних інвестицій, взяти які поки немає звідки», – наводять слова джерела журналісти.

Крім того, в статті наводяться слова джерела, близького до оточення Єрмака, що повідомляє про новий сенсаційний поворот у справі «УКРБУД», а також про вже фактично завершених перестановках в управлінні будівельною галуззю столиці України. Ці перестановки, багато в чому, були викликані нездатністю старої команди вирішити проблему добудови об’єктів «УКРБУД».

«В результаті недавніх посадових перестановок, «сірий кардинал» архітектурного лобі Києва – Вадим Столар був позбавлений своїх повноважень і втратив вплив на будівельну галузь та головні будівельні і контролюючі управління в столиці. На його місце запросили успішного в будівельній сфері Дениса Комарницького. Останнього, в свою чергу, покликаний контролювати і врівноважувати близький до А. Єрмака нардеп Микола Тищенко. А управляти фінансовими потоками і забезпечувати прозорість витрат в новоствореній команді запросили кризового менеджера Сергія Боголюбова», – повідомляє джерело в ОП.

Відносно нового обличчя в команді в матеріалі стверджується, що «Боголюбов приєднався до команди Зеленського за рекомендаціями кураторів з МВФ, де в нього давні міцні контакти. Саме завдяки міжнародним зв’язкам Сергія Боголюбова, на добудову об’єктів «УКРБУДУ» вдалося залучити 2,5 мільярда гривень інвестицій, що має обнадіяти рядових інвесторів. Виходячи з цього, основним завданням нового кризового менеджера буде контроль витрат і управління інвестиційно-реанімаційним портфелем «УКРБУДУ».

У матеріалі згадується, що всі ці перестановки відбулися за підтримки столичного мера Віталія Кличка. Нібито даний факт підтверджують нові призначення і ротації в районних адміністраціях міста Києва людей з орбіти Єрмака-Комарницького.

За матеріалами antikor.com.ua