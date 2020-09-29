У «Слузі народу» запропонували нову програму підтримки киян

Кандидат до Київради від партії «Слуга Народу» Ганна Іщенко оголосила старт програми «Цінуй себе!»

Таку пропозицію вона винесла на обговорення жителів Печерського району Києва у себе на офіційній сторінці в Facebook.

За словами кандидата, це великий та амбітний проект, “пілот” якого збираються запустити саме у Печерському районі, але у програми є всі шанси у майбутньому набрати національного масштабу. Ганна Іщенко назвала головні напрямки проекту:

– пропаганда здорового способу життя;

– психологічна підтримка жертвам домашнього насильства і не тільки;

– освітня діяльність, підвищення обізнаності людей у своїх громадянських правах;

– мотивація та допомога у реалізації своєї особистості.

Проект орієнтований на людей старшого і середнього віку та молодь. «Насправді ця програма підходить для будь-якого віку. І хоча я розраховую, що саме молодь стане у цьому проекті головною рушійною силою до позитивних змін, це зовсім не означає, що люди похилого віку не можуть стати учасником програми», – зазначила Іщенко.

Ганна Іщенко упевнена, що ця програма важлива не тільки для мешканців Печерську, а й взагалі для всіх українців. Стреси, кризи, складнощі у житті – все це веде людину до напруженого, майже депресивного стану. «Я хочу, щоб наші люди були щасливими та позитивно налаштованими. Для цього необхідно попрацювати над собою, в даному напрямку вже існує успішний світовий досвід. І ми його будемо використовувати на благо жителів нашого району», – запевнила Іщенко.