У Бориспільському районі орудують політичні рейдери?

Політичний експерт та журналіст Володимир Горковенко заявив про спробу рейдерського захоплення Бориспільської районної організації партії «Європейська солідарність». «Думав, що це пережиток часів Віктора Януковича. Але ж – ні!» – написав Горковенко на своїй сторінці в Фейсбук.

«Є спроба рейдерського захоплення Бориспільської організації партії «Європейська солідарність». В цій історії «прекрасно» все: від готового списку кандидатів до кукловодів, які стоять за цим процесом.

У цій невдалій кампанії співпали інтереси кількох впливових осіб місцевого розливу. Просто, їм відмовили в участі у виборах під брендом ЄС. Тому люди вирішили залізти ось так, через рейдерство.

Тому офіційно попереджаю – усіх учасників рейдерської афери будемо «кохати» довго, люто та несамовито. Окремо пристрасно «кохатимемо» усіх зі списку 15-ти. Тому, без образ! На війні, як на війні. Тим більше, не ми цю війну розпочали» – зауважив Горковенко.

По материалам from-ua