«Трупосховище» у приватному будинку під назвою Похоронний дім «Пам’ять» облаштував його власник Малиновський Вадим Євгенович (ВІДЕО)

«Трупосховище» у приватному будинку під назвою Похоронний дім «Пам’ять» облаштував його власник Малиновський Вадим Євгенович по вулиці Стеценка, 25.

У цьому будинку другий поверх займає його сім’я, а на першому хазяїн в холодильниках зберігає тіла померлих.

У дворі цього ж будинку прямо на вулиці трупи омивають із шлангу. Сусіди просто шоковані від того, що відбувається за їхніми парканами.

На будь-які звернення сусідів до прокуратури, слідчих правоохоронних органів Малиновський миттєво реагує як «рєшала», тому будь-якої відповіді з їхньої сторони у правовому полі немає.

Навіть навпаки, бо після кожного такого звернення «хазяїн» погрожує усім фізичною розправою. У цьому він послідовний, тому що почав погрожувати навіть журналістам – знімальній групі, яка приїхала до нього відзняти сюжет.

Незважаючи на те, що в нашій державі приватних трупосховищ згідно чинного законодавства бути не може як таких, це не заважає даному ділку зберігати тіла померлих на першому поверсі у власному будинку.

У цьому будинку він проводить над тілами померлих омивання, одягання, бальзамування тощо. Перевершенням його зухвалості стало звернення Малиновського до мера Віталія Кличка із вимогою зобов’язати заклади охорони здоров’я направляти до нього тіла померлих цілодобово! Пунктами прийому тіл, як він зазначив у своєму листі, є два приватних будинки по вул. Стеценка, 25 і Волзька, 65 та адмінбудинок у два поверхи, облаштований під трупосховище на вул. Петра Запорожця, 26-М і на Володимира Божка, 6/8.

Знімальна група ICTV провела власне журналістське розслідування. Факти шокують: Малиновський Вадим Євгенович купує тіла померлих у служб «102» і «103», які приїжджають першими на виклик із повідомленням про смерть.

Одразу ж спільно із даними службами Малиновський своїми шахрайськими діями вводить в оману людей, повідомляючи їм, що його трупосховище є державним медичним закладом. Вартість, яку Малиновський сплачує згаданим службам за одного покійника шокує: 5 тис. грн. за кожного покыйника. Він просто купує небіжчика як товар. А потім починає відверто дурити родичів померлого з метою повернути собі витрачену суму коштів за «відкат».

Бездіяльність влади призвела до того, що сусіди отримали на руки рішення суду про заборону діяльності трупосховища зі зберігання тіл у приватному будинку. Однак Малиновського таке рішення не зупиняє, виконувати його він навіть не збирається за повної відсутності будь-якої реакції на це правоохоронних органів.

Власник незаконного трупосховища столичний підприємець Вадим Малиновський у своєму штаті утримує на посадах лікаря-дезінфекціоніста, і лікаря та судово-медичного експерта в одній особі. Заправляє усім призначений ним директор пан Сірик С. І.

Більше того, так звана мережа трупосховищ похоронний дім «Пам’ять» працює у місті Києві за адресами вул. Стеценка, 25, Петра Запорожця, 26-М, Волзькій, 65 і Володимира Божка, 6/8.

І вдень і вночі сюди привозять тіла померлих, проводять з ними незаконні дії з омивання, бальзамування, одягання, зберігання тощо.

Будь-яка примха за ваш рахунок – від вінка з живих квітів за 10 тис. грн. – до труни за 200 тис., а за 100 доларів на годину – попрацює елітний катафалк. А найцікавіше – зберігання тіла: за 6 тис. на добу місце буде завжди для п’ятдесяти небіжчиків, незважаючи на те, що в державному морзі ця послуга є безкоштовною.

Сусіди по приватному сектору на вул. Стеценка від відчаю вже навіть збираються проводити демонстрацію протесту.

До ICTV після їхнього журналістського розслідування вже долучилася Національна спілка журналістів України.

Верх зухвалості даного ділка є те, що прикриваючись кишеньковими громадськими організаціями та окремими їхніми членами, він намагається відстоювати свій великий бізнес.

Засоби масової інформації вимагають всебічного розслідування із залученням журналістів до всього, що буде відбуватися у цьому процесі. Національна спілка журналістів України звертається до киян та повідомляє: всі, у кого були випадки доставки тіла їхнього померлого родича до зазначених трупосховищ, насправді були ошукані.

Прохання до всіх, на кому нажилися ці шахраї, про котрих викладено у цьому матеріалі, повідомляти про ці злочини за телефоном «102».