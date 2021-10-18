The ultimate art. Стильний початок нового театрального сезону

У вересні 39-й театральний сезон розпочала Київська опера на Подолі (Київський академічний театр опери і балету для дітей та юнацтва).

В Театрі Опера спектаклі, що проходять, привертають увагу завжди, квитки розкуповуються за кілька місяців наперед, а враження від постановок і самого театру залишаються на довго. Інтер’єр скромний, але стримано вишуканий. Це «храм» поціновувачів оперного та балетного мистецтва і не тільки, тому що він не має обмежень. Режисери театру в постійному пошуку нового репертуару, незвичного, цікавого для оперної сцени. Саме цим театр і інтригує відвідувачів кожного театрального сезону.

З часів зародження опери на рубежі XVI – XVII століть і донині цей жанр викликає полеміку про його життєвість і напрями розвитку. У різні історичні епохи ставлення до опери змінювалося. Вона могла розглядатися і як мистецтво для аристократії та вищого світу, і як щодо популярний жанр в середовищі широких мас.

Опера поєднала в собі багато видів мистецтва: музику, спів, драму, танець, образотворче мистецтво. Немає другого жанру в сценічному мистецтві, який був би настільки багатогранний за своїми можливостями емоційного і естетичного впливу на глядача. Без перебільшення можна стверджувати, що сьогодні опера є найбільш затребуваним способом репрезентації класичного мистецтва. В цьому відношенні оперу можна вважати сполучною ланкою між сучасним мистецтвом (наприклад, театральним або образотворчим) і мистецтвом класичним.

Чи буває опера сучасно? – Безперечно. Над цим працює весь колектив театру опери і балету для дітей та юнацтва. Трупа намагається наблизити оперу до сьогодення — і в плані поведінки артистів на сцені, декорацій, навіть герої опери на сцені виглядають «стильно», таке враження що події відбуваються саме сьогодні, в 2021 році. Приклад цьому опери «Ромео і Джульєтта», «Богема».

Сучасний театр опери та балету вступив в епоху чергового, якщо можна так сказати, реформування.

Він в постійному пошуках «компромісу» між оперною формою і сучасністю, на шляхах подолання проблеми сприйняття і коректного поводження з музичним матеріалом оперного твору.

Режисери, диригенти і артисти, як інтерпретатори і творці власного трактування того чи іншого музичного твору, транслюють залу своє розуміння музичного образу. І в них це виходить дуже вдало.

Опера і балет є живими і життєвими жанрами музично-театрального мистецтва, гостро реагуючи на всі процеси, що відбуваються в суспільстві. Секрет довговічності і актуальності цього дивного жанру криється в самій його природі. Їх можна охарактеризувати дуже ємним і точним англійським виразом “the ultimate art”, яке перекладається як всеосяжне, універсальне мистецтво.

В київська опера на Подолі відбулася дуже важлива подія.

Вперше славетна опера «Богема» прозвучала українською! Це прекрасний подарунок митців глядачам до 30-річча Незалежності України.

Нагадаю, що прем’єра опери «Богема» відбулася 1 лютого 1896 року в Туріні. Лібрето написано за романом французького письменника Анрі Мюрже «Життя богеми». У ньому зображено життя талановитих, але бідних молодих артистів, поетів, художників, музикантів, які проживають в Латинському кварталі Парижа.

Музика по ходу змінюється від темпераментної, живої, енергійної до ніжної і крихкою, драматичної, а в фіналі стає траурно-трагічною. Такий «хід тональності» притаманний не тільки опері «Богема».

Мелодичні звуки творять чудо! В людині прокидається душа, змінюється стан, настрій. Музика панує над кожними емоціями, а емоції перемагають навіть фізичний біль. Стародавні мудреці стверджували, що музика, її перші звуки народились одночасно зі створенням світу. Усі стародавні вчення мають в собі досвід впливу музики на тварин, рослин, а головне людину.

І цьому підтвердження — унікальний мюзикл бродвейського рівня «School of Rock», в якому поєднані музики, танцю, гри професійних акторів та талановитих дітей. У мюзиклі йдеться про епатажного рокера, якого ніхто не розуміє, і сприймає як невдаху. Він потрапляє на заміну вчителем, замість свого друга, до елітної школи та створює з дітьми рок-гурт. Вони беруть участь у дорослому фестивалю, де дивують всіх своїм виступом.

Неймовірне враження! Діти 11-14 років грали самих себе. Грали рокові композиції, танцювали, співали і жартували. На кожну фразу і жарт публіка не стримувала емоцій, чим надихала маленьких артистів. Цей спектакль максимально яскраво виявив нові можливості молодого покоління солістів. А режисура була спрямована на те, щоб показати всі переваги вокалістів на сцені яка була позбавлена прозаїзмів.

В планах театру зробити програму, присвячену українській поезії. Сцена театру перетвориться на артмайданчик для поетів. Поезія – це внутрішній стан, виражений у зовнішній формі. Поети — це завжди почуття. Сенс поезії, зробити цей світ кращим, красивішим.

У театрі готують оперу “Чарівна флейта” Моцарта. Українською.

Київський академічний театр опери і балету для дітей та юнацтва розвивається і уникає одномоментності та одноманітності.

Глядачі дякують всім солістам, режисерам, музикантам за великий талант, майстерність і прогресивність, керівництву за відданість мистецтву!

Щиро вдячні художньому керівнику театру Петру Качанову, головному хормейстеру театру Анжелі Масленниковій та колективу за можливість насолоджуватись високопрофесійними виставами, за гостинність і затишок.

Манана АБАШИДЗЕ, журналіст, кандидат юридичних наук