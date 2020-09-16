Судейский произвол или имплементация Конвенции ООН о правах ребенка с национальным украинским колоритом

Конвульсии судебной системы или системные конвульсии

Как в Украине суды «вешают» долги покойников на детей их родственников.

Честная, справедливая, неподкупная судебная система является основой демократического правового государства, главной правовой доктриной которого является верховенство права (англ. Rule of law).

В Украине правит не закон, а судьи, которые стоят выше закона , а общество в течении десятилетий закрывает на это глаза , прикрываясь вяло текущими «реформами», которые таковыми не являются, поскольку коренным образом не меняют существующую систему отправления правосудия .

Суть происходящего в том, что антураж и театральные декорации меняются: вводятся конкурсы, меняются порядок отбора и назначения судей, вводятся квалификационные экзамены, ВСП, который должен формировать и поддерживать высокий уровень профессионализма, добропорядочности судей и т.д., а лица (вершителей) все те же, только маски другие, суть та же.

Именно уверенность общества (каждого его члена) в независимости судов, в честности и неподкупности судей, в беспристрастности, объективности, справедливости и действенности судебных процессов поддерживает существование судебной системы в стране.

Даже один случай ненадлежащего поведения судьи может нанести невосполнимый урон моральному авторитету суда и судебной системы страны в целом, как бы пафосно это не звучало.

Статья 1 Кодекса судебной этики ,которая гласит, что судья должен быть примером , придерживаться закона и принципов верховенства права скорее в условиях современной Украины – поверье или небыль, ну, а проще говоря, побасенка.

Перейдем к конкретным примерам.

Вряд ли кому-либо удастся упрекнуть меня в необъективности, ознакомившись в Постановлением от 19 августа 2020 года Киевского апелляционного суда в составе коллегии судей судебной палаты по рассмотрению гражданских дел (в составе судьи Стрыжеуса А.Н , Полывач Л,Д,, Шкориной Е. И,, судья-докладчик Стрыжеус А.Н.), дело № 755/7730/16-ц, который рассмотрел гражданское дело по апелляционной жалобе Лица 1 на решение Обуховского районного суда Киевской области ( судья Зинченко А. Н.) по гражданскому иску истца (Лицо 1) к ответчику (Лицо 2), (т.е. к РЕБЕНКУ , в интересах которого действует законный представитель Лицо 3) .

Речь идет об иске кредитора (Лицо 1) к наследникам (по закону) покойного должника (наследодателя).

Остановимся на новаторской (прямо скажем: революционной) трактовке судом апелляционной инстанции норм наследственного права, а именно: применении судом статьи 1268 и статьи 1273 Гражданского кодекса Украины.

Обстоятельства дела: иск предъявлен истцом в 2016 году к несовершеннолетнему ребенку – племяннице покойного должника (Лицу 2), которой на момент смерти покойного должника в 2011 году было 12 лет.

Первоначально в 2016 году иск к несовершеннолетнему ребенку был подан истцом в Днепровский районный суд г. Киева (дело № 755/6555/16-ц, производство № 2/755/348/16 от 14.04.2016 года, судья Гаврилова Е.Н.). Однако, справедливости ради, стоит отметить, что, оказывается, даже в нашей судебной системе иногда встречаются порядочные судьи (которые иногда руководствуются Законом, а не иными мотивами), и поскольку иск истца не содержал никаких доказательств того, что ребенок (ответчик) принял наследство, а также учитывая тот факт, что исковое заявление не соответствовало требованиям ст.119, 120 ГК Украины, согласно ст. 121 ГК Украины , оно было возвращено судом истцу (правовым определением от 15.04.2016 года с рекомендацией устранить недостатки искового заявления. В последствии 29.04.2016 года судом возвращено истцу его исковое заявление (по просьбе истца) и определено считать исковое заявление не поданным.

Но, мир не без «добрых судей».

10.05.2016 года другая судья Днепровского суда г. Киева (Виниченко Л.М.) по иску этого же истца (с тем же обоснованием иска, что и ранее) открывает производство (дело № 755/7730/16-ц ). При этом 6.07.2016 года передает его в Обуховский районный суд Киевской области по подсудности.

История многолетняя.

Далее дело рассматривается Обуховским районным судом, затем оспаривается истцом в апелляционной инстанции, затем в Верховном суде, Верховным судом передается на рассмотрение в суд первой инстанции (Обуховский районный суд Киевской области), Обуховским районным судом снова постановляется отказ истцу в удовлетворении его требований ( к ребенку), истец снова оспаривает решение в апелляционной инстанции.

И вот, наконец, венец правосудия и «торжество верховенства права».

Постановлением от 19 августа 2020 года Киевского апелляционного суда исковые требования истца удовлетворены. Но как! А самое интересное далее.

Спросите почему фемида «прикрывает глаза» отправляя правосудие, скажу я вам- это не от стыда, а от позора и бесчестия.

Аргументация и мотивация суда:

Поскольку в наследственном деле вообще отсутствуют заявления от кого-либо из наследников по закону (т.е. от наследников всех очередей наследственности), коллегия судей Киевского апелляционного суда постановила и решила, что именно несовершеннолетняя (на момент смерти своего родственника в 2011 году) племянница покойного должника согласно статье 1268 ГК Украины «считается той, что приняла наследство».

При этом ни ребенок, ни родители не подавали от имени ребенка никаких заявлений нотариусу по месту открытия наследственного дела о принятии (от имени ребенка) наследства по закону, и (оба родителя ребенка) не давали своего согласия на принятие ребенком наследства покойного родственника.

И все бы ничего, если бы суд не закрыл глаза и на другие обстоятельства дела:

1) ответчиком (ребенком) и его законным представителем подавались письменные заявление о личном свободном волеизъявлении ребенка о непринятии наследства (по закону) покойного родственника и об отказе от каких-либо претензий на наследство. Будучи совершеннолетней ответчик также письменно подтвердила (подав соответствующее заявление в суд) свое свободное волеизъявление о непринятии наследства (покойного наследодателя) по закону и об отказе от каких-либо претензий на наследство в будущем.

2) И то, что родители ответчика не подавали от имени ребенка заявлений о принятии наследства.

3) И то, что ответчиком письменно заявлено применении сроков исковой давности к требованиям истца, который будучи уведомленным о смерти должника (в 2011 году) предъявил иск только в 2016 году.

4) И то, что денежная оценка наследственного имущества (каждого объекта) не проведена и не установлена судом ( согласно статье 1282 ГК Украины наследники отвечают перед кредиторами наследодателя только в рамках стоимости наследственного имущества).

5) Уж не говоря о процессуальных нарушениях. Дело в апелляционной инстанции рассматривалось без надлежащего уведомления и участия самого ответчика.

6) Судом не учтено, что ответчик в суде первой инстанции письменно заявила о самостоятельном представлении своих интересов в суде, так как ее гражданская процессуальная дееспособность не ограничена законом.

7) Судом не учтено, что законный представитель ответчика при рассмотрении дела в суде первой инстанции так же письменно заявила об отсутствии полномочий (доверенности) представлять интересы совершеннолетней ответчицы, процессуальная дееспособность которой не ограничена законом.

Что же постановил суд? А вот, читайте:

«Взыскать с Лица 2, в лице которой действует Лицо 3 (законный представитель) в пользу Лица1 (истца) 10 891 880 грн. (десять миллионов восемьсот девяносто одну тысячу восемьсот восемьдесят гривень за счет наследственного имущества». «Взыскать с Лица 2, в лице которой действует Лицо 3 (законный представитель) в пользу Лицо 1 судебный сбор за подачу искового заявления в сумме 6 890 грн., судебный сбор за подачу апелляционной жалобы в сумме 10 470 грн., расходы на проведение независимой экспертной оценки имущества в сумме 38 380 грн., расходы на правовую помощь в сумме 90 712 грн., всего 146 072 грн.»

Наблюдательные юристы скажут, что не может быть, чтобы в Постановлении (в мотивационной его части) апелляционной инстанции не было четко указано о проведении оценки наследственного имущества. Так вот, представьте себе – не было. Ни единого слова! При этом расходы на независимую экспертную оценку включены в резолютивную часть постановления.

Наблюдательные юристы скажут, что невозможно в судебном порядке совершеннолетнему гражданину Украины, процессуальная дееспособность которого не ограничена Законом, назначить законного представителя. Оказывается, возможно.

Что самое новаторское, так это определение судом суммы 10 891 880 грн., которая подлежит взысканию за счет наследственного имущества. Она определена судом не на основании стоимости наследственного имущества (как это установлено статьей 1282 ГК Украины, не раз разъяснено Верховным Судом, судебной практикой), а суммой денежных обязательств покойного родственника, так сказать, наследодателя ответчика перед истцом.

Теперь слово за Верховным Судом. Именно ему надлежит право трактовать Закон.

В противном случае имеем ПРЕЦЕДЕНТ, из которого следует: все законные представители (родители, мамы и папы), опекуны, усыновители всех малолетних, несовершеннолетних, детей, в том числе родившихся после смерти ваших родственников – наследодателей (т.е. наследников по закону всех очередей : первой, второй, третьей, четвертой, пятой очереди наследственности) должны дружно бежать в течение шести месяцев (после открытия наследства) к нотариусу с заявлениями об отказе от наследства (о принятии которого вы не заявляли). То есть прямо сесть перед нотариусом да написать: «прошу отозвать мое заявление (которое не подавал) о принятии наследства по закону (которое я не подавал)».

Что же, кроме прецедента, налицо прямое нарушение международных договоров, ратифицированных Украиной, и которые согласно статье 9 Конституции Украины являются частью национального законодательства.

А именно?

Разберемся детально какие нормы международного права нарушены при принятии данного Постановления Киевским апелляционным судом.

Во-первых,

Конвенция ООН о правах ребенка (принята резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН от 20 ноября 1989 года), ратифицирована Украиной в 1991 году. Статья 3 Конвенции, которая определяет, что во всех действиях в отношении детей, независимо от того, предпринимаются они государственными или частными учреждениями, занимающимися вопросами социального обеспечения, судами, административными или законодательными органами, первоочередное внимание уделяется наилучшему обеспечению интересов ребенка.

Ч.2 ст. 3 Конвенции: Государства-участники обязуются обеспечить ребенку такую защиту и заботу, которые необходимы для его благополучия, принимая во внимание права и обязанности его родителей, опекунов или других лиц, несущих за него ответственность по закону, и с этой целью принимают все соответствующие законодательные и административные меры.

Ч.1 статьи 12 Конвенции, которой определено, что государства-участники обеспечивают ребенку, способному сформулировать свои собственные взгляды, право свободно выражать эти взгляды по всем вопросам, затрагивающим ребенка, причем взглядам ребенка уделяется должное внимание в соответствии с возрастом и зрелостью ребенка.

Ч.2. статьи 12 Конвенции, которой определено, что с этой целью ребенку, в частности, предоставляется возможность быть заслушанным в ходе любого судебного или административного разбирательства, затрагивающего ребенка, либо непосредственно, либо через представителя или соответствующий орган, в порядке, предусмотренном процессуальными нормами национального законодательства.

Статьей 43 Конвенции ООН о правах ребенка определено, что в целях рассмотрения прогресса, достигнутого государствами-участниками в выполнении обязательств, принятых в соответствии с настоящей Конвенцией, учреждается Комитет по правам ребенка, который выполняет функции, предусматриваемые ниже., а именно государства-участники обязуются предоставлять Комитету через Генерального секретаря Организации Объединенных Наций доклады о принятых ими мерах по закреплению признанных в Конвенции прав и о прогрессе, достигнутом в осуществлении этих прав. В докладах, представляемых в соответствии с настоящей статьей, указываются факторы и затруднения, если таковые имеются, влияющие на степень выполнения обязательств по настоящей Конвенции. Доклады также содержат достаточную информацию, с тем чтобы обеспечить Комитету полное понимание действий Конвенции в данной стране. Комитет может запрашивать у государств-участников дополнительную информацию, касающуюся осуществления настоящей Конвенции. Государства-участники обеспечивают широкую гласность своих докладов в своих собственных странах.

В 1995 году я имела честь принимать непосредственное участие в подготовке первоначального Доклада Украины о выполнении Конвенции ООН о правах ребенка и входила в состав делегации Украины (из 3 человек) для защиты данного Доклада. Парадокс в том , что через 25 лет (в 2020 году) я вынуждена подавать жалобу в Комитет ООН по правам ребенка на государство , которое я представляла и защищала в связи с тем, что имеют место грубые систематические нарушения прав детей, в данном случае я говорю о и защищаю своего ребенка, права и интересы которого грубо нарушались в течение последних четырех лет представителями судебной власти, которые наделены полномочиями именем Украины принимать решения, при этом игнорируют Закон, права и волеизъявление самого ребенка, апогеем которых стало Постановление Киевского апелляционного суда от 19 августа 2020 года.

Во-вторых, Всеобщая декларация прав человека (принята единогласно на третьей сессии ГА ООН 10 декабря 1948 года, резолюция 217 (А)(III)(«Международный пакт о правах человека») ). Декларация является первым глобальным всеобъемлющим документом- определением прав, которыми обладают все люди. Состоит из 30 статей и является частью Международного билля о правах человека наравне с Международным пактом об экономических, социальных и культурных правах, Международным пактом о гражданских и политических правах и двумя Факультативными Протоколами ). Декларация отражает общее понимание , которые государства-члены ООН обязались уважать и соблюдать в соответствии с Уставом ООН. (Украина не исключение).

И хотя Декларация носит рекомендательный характер, она расценивается как обоснованное, общепринятое всеми странами – членами ООН руководство к толкованию понятия «права человека и основные свободы», которое содержится в Уставе ООН. В 1971 году в судебном порядке было признано, что, «хотя положения Декларации не имеют обязательной силы, которой обладает международная конвенция, они, тем не менее, могут связывать государства обязательствами на основе обычая, потому что они представляют собой кодификацию обычного права <…> или потому, что они обрели силу обычая на основе установившейся практики, признаваемой законом».

Статьей 10 Всеобщей декларации прав человека определено, что «каждый человек, для определения его прав и обязанностей и для установления обоснованности предъявленного ему уголовного обвинения, имеет право, на основе полного равенства, на то, чтобы его дело было рассмотрено гласно и с соблюдением всех требований справедливости независимым и беспристрастным судом». Международный пакт о гражданских и политических правах. (был принят единогласно Генеральной Ассамблеей Организации Объединенных Наций 16 декабря 1966 года и вступил в силу 23 марта 1976 года, Украина ратифицировала Пакт 19 октября 1973 года).

Таким образом, ратифицировав данный Международный пакт государством Украина признаны его положения в качестве имеющих юридическую силу обязательств в соответствии с международным правом, а также взяты три внутренних обязательства.

Во-первых, уважать и обеспечивать всем находящимся в пределах его территории и под его юрисдикцией лицам права, признаваемые в Международном пакте, “без какого бы ни было различия, как-то в отношении расы, цвета кожи, пола, языка, религии, политических или иных убеждений, национального или социального происхождения, имущественного положения, рождения или иного обстоятельства”.

Во-вторых, принять необходимые меры в соответствии со своими конституционными процедурами и положениями Международного пакта, для принятия таких законодательных мер, которые могут оказаться необходимыми для осуществления этих прав и свобод.

В-третьих, обеспечить любому лицу, права и свободы которого нарушены, эффективное средство правовой защиты, даже если это нарушение совершено лицами, действовавшими в официальном качестве; обеспечить, чтобы право на правовую защиту для любого лица, требующего такой защиты, устанавливалось компетентными судебными, административными или законодательными властями или любым другим компетентным органом, предусмотренным правовой системой государства, и развивать возможности судебной защиты; а также обеспечить применение компетентными властями средств правовой защиты, когда они предоставляются.

Согласно п.1 статьи 14 все лица равны перед судами и трибуналами. Каждый имеет право при рассмотрении любого уголовного обвинения, предъявляемого ему, или при определении его прав и обязанностей в каком-либо гражданском процессе на справедливое и публичное разбирательство дела компетентным, независимым и беспристрастным судом, созданным на основании закона.

Комитет ООН по правам человека разъяснил, что вне зависимости от названия соответствующего средства правовой защиты или обжалования «оно должно содержать элементы, отвечающие требованиям Пакта (Сообщение № 701/1996 Голис против Испании, сообщения приняты 20 июля 2020 года, Документы ООН, официальные отчеты ГА ООН А/ 55/40/том II стр.142), Иными словами, помимо решения чисто правовых вопросов в ходе пересмотра должны быть приняты меры для “полной оценки фактических данных по делу и проведения судебного разбирательства.” ( Сообщение № 623, 624, 625, 627 /1995 Домуковский и др. Против Грузии, Сообщения приняты 6.04.1998, Документы ООН, Официальные отчеты ГА ООН, А /53/40( том II ) , стр.111)

Европейская конвенция о защите прав человек и основных свобод (ратифицирована Украиной 17.07.1997 г.).

Согласно п.1 статьи 6 Конвенции «каждый в случае спора о его гражданских правах и обязанностях или при предъявлении ему любого уголовного обвинения имеет право на справедливое и публичное разбирательство дела в разумный срок независимым и беспристрастным судом, созданным на основании закона».

Европейский суд по правам человека характеризует принцип равенства сторон как «один из элементов более широкого понятия справедливого судебного разбирательства». Согласно п.1 статьи 6 ЕКПЧ «каждой стороне должна быть представлена разумная возможность предоставлять свою версию в условиях , которые не ставят ее в невыгодное положение по отношению к оппоненту» ( ECHR, Case of Bulut v. Austria, Judgement of 22 Feb., 1998).

По формулировке ЕСПЧ, «возможны различные способы, с помощью которых национальное законодательство может обеспечить удовлетворение требования на справедливый суд и право на состязательность», «но какой бы метод не был избран, он должен обеспечить, чтобы другая сторона была уверена в том, что ее замечания были приобщены к делу и что она получит реальную возможность высказать по ним свое мнение.»(ECHR, Case of Brandstetter v. Austria, Judgement of 28 August 1991).

Что мы имеем в Украине на сегодняшний день?

Кодекс судейской этики существует сам по себе, обособленно от судей. А что же судьи?

Чихать они на кодекс.

Послушаем Президента Украины.

«Независимость, объективность, честность и неподкупность должны быть главными принципами ежедневной работы судей» – Президент Украины В. А. Зеленский (28 июля 2020 года).

В своей ежедневной работе судьи должны быть объективными, независимыми и честными, – заявил Глава государства в ходе торжественной церемонии принесения присяги судьями, назначенными на должности.

«С сегодняшнего дня каждый из вас является лицом судебной власти. И каким оно будет, зависит только от вас. Я верю, что вы будете достойно носить высокое звание судьи. Всегда будете помнить, что осуществляете правосудие не от имени отдельных интересов, а от имени Украины <…>

Независимость, объективность, честность и неподкупность, соблюдение этических норм, равное отношение ко всем сторонам судебного заседания, компетентность и старательность – верю, что эти Бангалорские принципы поведения судей будут главными и неотъемлемыми условиями вашей ежедневной очень важной, сложной работы», – заявил Глава государства.

«Впереди – восстановление доверия граждан к судебной системе, обеспечение права каждого человека на справедливый суд в соответствии с европейскими и международными стандартами».

Важно понимать, сказал Президент, что в большинстве случаев суд решает не только юридический спор, но и дальнейшую судьбу человека. Поэтому общество и государство ожидают, что каждое ваше решение будет взвешенным, справедливым и законным. Я уверен, что благодаря этому вы сможете самое важное – изменить отношение общества, отношение граждан к слову «судья». И оно всегда будет вызывать у людей только две эмоции – это доверие и уважение».

Эти слова Президента – да судьям в уши.

Судьям что? Им все едино. А Васька слушает, да ест. Когда Васька видит миску, ему можно крутить хоть Баха, хоть речи президента Украины – главное, миска должна быть полной. Глаз радует, желудок тоже, ну а неприятные звуки можно пережить, раз от миски не отрывают. Это не метафора, это сама жизнь.

Долг судей – вершить правосудие, а их ремесло – оттягивать его; многие судьи знают свой долг и продолжают заниматься своим ремеслом. (Ж.Лабрюйер).

Может не всем судьям Украины известно, что такое Бангалорские принципы.

Позволю себе напомнить.

27 июля 2006 года Экономический и Социальный Совет Организации Объединенных Наций (ЭКОСОС) принял без голосования резолюцию 2006/23, озаглавленную “Укрепление основных принципов поведения судей”.

Из песни слов не выкинешь, поэтому цитирую дословно:

ПРИНИМАЯ ВО ВНИМАНИЕ Всеобщую декларацию прав человека, в которой признается в качестве основополагающего принципа предоставление в равной мере каждому лицу права на рассмотрение его дела, связанного с установлением его прав и обязанностей, а также с вопросом его виновности в совершении уголовного преступления, независимым судом, на началах справедливости и беспристрастности, в условиях открытого судебного заседания,

ПРИНИМАЯ ВО ВНИМАНИЕ Международный пакт о гражданских и политических правах, который гарантирует равенство всех граждан перед судом, а также право каждого лица на своевременное рассмотрение его дела, связанного с установлением его прав и обязанностей, а также с вопросом его виновности в совершении уголовного преступления, компетентным и независимым судом, на началах справедливости и беспристрастности, в открытом судебном заседании, в установленном судебном порядке,

ПРИНИМАЯ ВО ВНИМАНИЕ то, что вышеуказанные основополагающие принципы и права также признаются или находят отражение в местных актах по правам человека, национальных конституциях, статутном и общем праве, судебных обычаях и традициях,

ПРИНИМАЯ ВО ВНИМАНИЕ то, что компетентность, независимость и беспристрастность судебных органов имеет большое значение в вопросе защиты прав человека, поскольку осуществление всех иных прав целиком зависит от надлежащего отправления правосудия,

ПРИНИМАЯ ВО ВНИМАНИЕ то, что компетентность, независимость и беспристрастность судебных органов имеет большое значение для выполнения судами своей роли по поддержанию конституционализма и правопорядка,

ПРИНИМАЯ ВО ВНИМАНИЕ то, что доверие общества к судебной системе, а также к авторитету судебной системы в вопросах морали, честности и неподкупности судебных органов играет первостепенную роль в современном демократическом обществе,

ПРИНИМАЯ ВО ВНИМАНИЕ необходимость того, чтобы судьи, индивидуально и коллективно, относились к своей должности как к уважаемой и почетной, понимая степень оказанного им обществом доверия, и прилагали все усилия для поддержания и дальнейшего развития доверия к судебной системе,

ПРИНИМАЯ ВО ВНИМАНИЕ то, что поощрение и поддержание высоких стандартов поведения судей является непосредственной обязанностью судебных органов каждого государства,

А ТАКЖЕ ПРИНИМАЯ ВО ВНИМАНИЕ то, что Основные принципы независимости судебных органов призваны обеспечивать и поддерживать независимость судебных органов и адресованы главным образом государствам,

НИЖЕСЛЕДУЮЩИЕ ПРИНЦИПЫ имеют целью установление стандартов этического поведения судей. Они адресованы судьям для использования в качестве руководства, а также судебным органам для использования в качестве базовых принципов регламентации поведения судей. Кроме того, они призваны содействовать лучшему пониманию и поддержке процесса осуществления правосудия со стороны представителей исполнительной и законодательной власти, адвокатов и общества в целом. Настоящие принципы предполагают, что в своем поведении судьи подотчетны соответствующим органам, учрежденным для поддержания судебных стандартов, действующим объективно и независимо и имеющим целью увеличение, а не умаление значимости существующих правовых норм и правил поведения, которыми связаны судьи.

Итак, становится очевидным, что не все судьи услышали Президента, не учли его послание как руководство к действию по имплементации общепринятых всеобъемлющих международных стандартов и базовых принципов, регламентирующих этические принципы поведения судей.

ВЫВОДЫ

В условиях возрастающей роли международного права каждый судья должен быть в курсе соответствующих изменений в международном законодательстве , включая международные конвенции и другие документы, которые устанавливают нормы в отношении прав человека :

Повышение качества правосудия

Повышение профессионализма

Компетентность

Объективность

Старательность

Честность и неподкупность

Независимость

Соблюдение этических норм

Равенство

«Меры по укреплению общественного доверия к судебным органам должны стать частью всеобъемлющей̆ общесистемной̆ стратегии, направленной̆ на исправление негативных представлений общественности и устранение факторов неэффективности, ведущих к формированию таких представлений.

В основе представлений общественности о судебной̆ системе зачастую лежит личный̆ опыт лиц, пользующихся услугами судов. Поэтому чем лучше судебные органы информированы о потребностях и ожиданиях общественности, тем эффективнее они могут реагировать на них».

По каждому из Бангалорских принципов был подготовлен проект подробного комментария, и вместе с Принципами эти комментарии были детально обсуждены на совещании Межправительственной группы экспертов открытого состава по укреплению основных принципов поведения судей, которое состоялось в Вене 1 – 2 марта 2007 года.

Инструменты для оценки уровня удовлетворенности общественности отправлением правосудия (из официальных комментариев к Бангалорским принципам).

Работники судебных органов должны не только реагировать на оценки в научных публикациях, но и активно следить за отзывами лиц, пользующихся услугами судов. Эффективная и беспристрастная система обжалования, регулярные ревизии дел, периодические обследования лиц, пользующихся услугами судов, и других заинтересованных сторон, а также дискуссии с комитетами лиц, пользующихся услугами судов, представляют собой инструменты для изучения удовлетворенности общественности отправлением правосудия и выявления системных недостатков судебного процесса, особенно тех, которые могли быть созданы «стражами правосудия», ищущими вознаграждения. Особенно важно проводить обследования, позволяющие выявлять случаи взяточничества, с которыми сталкивались лица, пользующиеся услугами судов. Однако данные мероприятия будут бесполезны, если из них не будут извлекаться уроки и не приниматься меры по исправлению положения. Одной̆ из мер по укреплению общественного доверия к судебным органам является публикация годового отчета о проделанной̆ работе, в том числе о трудностях, с которыми пришлось столкнуться, и принятых мерах по совершенствованию функционирования системы правосудия.

· Независимость

Принцип

Независимость судебных органов является предпосылкой обеспечения правопорядка и основной гарантией справедливого разрешения дела в суде. Следовательно, судья должен отстаивать и претворять в жизнь принцип независимости судебных органов в его индивидуальном и институциональном аспектах.

Применение

1.1. Судья должен осуществлять свою судебную функцию независимо, исходя исключительно из оценки фактов, в соответствии с сознательным пониманием права, независимо от любого постороннего воздействия, побуждений, давлений, угроз или вмешательства, прямого или косвенного, осуществляемого с любой стороны и преследующего любые цели.

1.6. Судья проявляет и поощряет высокие стандарты поведения судей с целью укрепления общественного доверия к судебным органам, что имеет первостепенное значение для поддержания независимости судебных органов.

· Объективность

Принцип

Объективность судьи является обязательным условием надлежащего исполнения им своих обязанностей. Она проявляется не только в содержании выносимого решения, но и во всех процессуальных действиях, сопровождающих его принятие.

Применение

2.1. При исполнении своих обязанностей судья свободен от каких-либо предпочтений, предубеждений или предвзятости.

2.2. Поведение судьи в ходе заседания суда и вне стен суда должно способствовать поддержанию и росту доверия общества, представителей юридической профессии и сторон судебного процесса в объективности судьи и судебных органов.

· Честность и неподкупность

Принцип

Честность и неподкупность являются необходимыми условиями надлежащего исполнения судьей своих обязанностей.

Применение

3.1. Судья демонстрирует поведение, безупречное даже на взгляд стороннего наблюдателя.

3.2. Образ действия и поведение судьи должны поддерживать уверенность общества в честности и неподкупности судебных органов. Недостаточно просто осуществлять правосудие, нужно делать это открыто для общества.

· Соблюдение этических норм

Принцип

Соблюдение этических норм, демонстрация соблюдения этических норм являются неотъемлемой частью деятельности судей.

· Равенство

Принцип

Обеспечение равного обращения для всех сторон судебного заседания имеет первостепенное значение для надлежащего исполнения судьей своих обязанностей.

· Компетентность и старательность

Принцип

Компетентность и старательность являются необходимыми условиями исполнения судьей своих обязанностей.

Применение

6.1. Судебные функции судьи имеют приоритет над всеми другими видами деятельности.

6.4. Судья должен быть в курсе соответствующих изменений в международном законодательстве, включая международные конвенции и другие документы, которые устанавливают нормы, действующие в отношении прав человека.

6.5. Судья выполняет все свои обязанности, включая вынесение отложенных решений, разумно, справедливо и с достаточной быстротой.

ЭПИЛОГ

Отношение гражданина к государству в целом строится на совокупности многих факторов.

«Обобщённое предназначение государства заключается в поддержании верховенства закона, охране прав и свобод человека, поиска путей к смягчению и преодолению имеющихся противоречий между всевозможными общественными силами, к социальному компромиссу между различными слоями общества. Основное предназначение определяет функции государства, а именно главные направления его деятельности. К внутренним относятся экономико-организационная и социальная функции, функции охраны общественного порядка и обеспечения безопасности как человека, так и государства».

Взаимоотношения гражданина с государством строятся на весьма простых прагматичных принципах. Гражданину важно, прежде всего, чтобы государство защищало территориальную целостность страны (охрана внешних границ), обеспечивала правопорядок (внутри страны), проводило грамотную экономическую политику (в частности, обеспечивало равные прозрачные правила для ведения бизнеса, справедливую систему налогообложения и т.д.), гарантировала равные права и возможности, а также обязанности всех граждан перед законом (справедливое судопроизводство).

На сегодняшний день НИ ОДНО из этих условий государством Украина НЕ ВЫПОЛНЯЕТСЯ. И так почти 30 лет. Это вся наша с вами новейшая история Украины.

Какие бы песни мы не пели, с какими бы лозунгами не бравировали. Факты, как известно, упрямая вещь.

Все президенты Украины без исключения в своих предвыборных программах обещали построить независимое сильное демократическое правовое государство.

Насчет зависимости независимой Украины (в контексте внешних займов и донорской помощи) я уже писала. Сейчас же речь идет о верховенстве права, об Украине в целом как о правовом государстве.

Вопрос на засыпку : Как можно построить сильное процветающее государство, где сама власть попирает права граждан, где нормы Конституции имеют прямое действие только для власть имущих, да и то иногда не для всех (т.е. ситуативно)? Где принципы международного права грубо и безнаказанно попираются. Какое будущее у такого государства? Вопрос риторический.

Разброд и шатание способствуют лишь хаосу.

Нужны системные изменения. Нужны реформы. Не половинчатые меры. Нужно глобальное ВИДЕНИЕ ситуации. Меры, направленные на достижение конкретного результата.

Каждый новый правитель норовит изобразить из себя Бисмарка. Выходит жиденько, но для видеоролика сойдет.

Быть, а не казаться – не для них. Казаться, а не быть – основа «фотошопа власти» 1992 – 2020 гг. Видео – картинку всегда можно подправить, отретушировать, снять другой дубль. Реальность же – она иная.

Психологи говорят: образное мышление способствует пониманию реальности.

Караван идет – собаки лают. (Хорошая пословица).

Так, вот, если представить себе караван как власть, а собак, как оппозицию, то получается, что караван ходит по кругу, а собаки сидят по центру. Вечный круговорот. Затем в какой-то момент собаки меняются с верблюдами местами. История повторяется, только с той разницей, что верблюды мычат, а собаки молчат. Выходит этакая иллюзия движения. Вечный круговорот. Философия. Имитация действия, а результат – ноль.

А мы все говорим: независимое правовое демократическое государство. Иллюзия или утопия?

Наталия Искова, “Международный Курьер“