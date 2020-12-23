Справа Протефлазіда: суд закликав АМКУ не оцінювати дослідження вірусологів і не втручатись у роботу ЗМІ

Господарський суд міста Києва скасував усі претензії Антимонопольного комітету до НВК “Екофарм” – виробника противірусного препарату з діючою речовиною протефлазід.

Як відомо, АМКУ своїм рішенням від 10 липня 2020 року оштрафував НВК «Екофарм» більше ніж на 3 мільйони гривень. Антимонопольний комітет звинуватив фармкомпанію у порушенні закону «Про захист від недобросовісної конкуренції» і розповсюдженні неправдивих відомостей щодо препарату з діючою речовиною протефлазід.

Така позиція Антимонопольного комітету досі використовується в якості «доказу» неефективності препарату деякими «експертами» і ЗМІ. Навіть медіа, що пишаються дотриманням журналістських стандартів, вдаються до оцінок ліків, орієнтуючись саме на «оцінки» АМКУ. Наприклад, в «розвінчанні» «міфів про Ковід» на «Українській Правді» від 21 грудня 2020 року – знов йдеться про рішення АМКУ щодо штрафування виробника «Протефлазіду» як про аргумент проти препарату. (При тому, що судове рішення про відміну «антимонопольного покарання» на момент публікації вже було у наявності).

Наука – не аргумент?

Нагадаємо, що АМКУ кваліфікував як «неправдиву інформацію» публікацію на сайтах «Екофарму» наукового Звіту Інституту епідеміології НАМНУ про лабораторні дослідження дії «Протефлазіду» на коронавіруси, які відбулись взимку-навесні 2020 року. У Звіті науковці дійшли до висновку про ймовірну здатність діючої речовини гальмувати реплікацію РНК-вмісних вірусів (до яких відносяться і коронавіруси).

Також Антимонопольний комітет звинуватив фармкомпанію у недобросовісній конкуренції – так фахівці АМКУ розцінили публікацію на корпоративному сайті «Екофарму» листа-звернення до тодішньої очільниці МОЗ Зоряни Скалецької із пропозицією надати препарат у якості гуманітарної допомоги для профілактичного захисту медперсоналу лікарень у Нових Санджарах. За логікою АМКУ, таким чином фармкомпанія намагалась вплинути на «невстановлене коло осіб» (маючи на увазі лікарів), начебто стимулюючи їх рекомендувати препарат з діючою речовиною протефлазід хворим на Ковід-19.

Фармкомпанія публічно не погодилась із позицією АМКУ, вказавши на її абсолютну нелогічність і заангажованість та звернулась до суду з позовом до Антимонопольного комітету.

Столичний Господарський суд повністю задовольнив цей позов у своєму Рішенні від 18 грудня 2020 року.

Зокрема, у Рішенні зазначено що Суд не може погодитись із твердженням АМКУ про те, що науковий Звіт Інституту епідеміології може трактуватись як реклама, адже «…є науково-технічною інформацією, яка містить відомості про досягнення, одержані в ході наукової діяльності».

Щодо такого ж трактування АМКУ листа від «Екофарму» до міністра охорони здоров’я з пропозицією надати препарат з діючою речовиною протефлазід в якості гуманітарної допомоги, суд зазначив, що «Антимонопольним Комітетом не обґрунтовано, яким чином лист до конкретної особи може вплинути на наміри щодо придбання рецептурного (виписуваного лише лікарями) лікарського засобу».

Також суд не побачив доказів того, що після публікації Звіту Інституту епідеміології про дію «Протефлазіду» на коронавіруси, виробник препарату отримав якісь конкурентні переваги. А саме на цьому наполягав Антимонопольний комітет.

Антимонопольна вірусологія

В цій справі є кілька важливих моментів, які виводять її за межі конфлікту між АМКУ і конкретною фармкомпанією. Мова іде про явний вихід Комітету за межі своїх повноважень. І наштовхує на думку про те, що цей державний орган може використовуватись в якості зброї у конкурентній боротьбі.

Зокрема, доволі показовим є фрагмент із долученням АМКУ до переліку своїх претензій до «Екофарму» сюжету, знятого телеканалом Україна про результати наукових досліджень «Протефлазіду». Суд встановив, що виготовлення сюжету було суто ініціативою телевізійників, а тому у своєму Рішенні нагадав АМКУ про необхідність дотримуватись Закону України «Про інформацію», який прямо забороняє втручання у журналістську діяльність і контроль за розповсюдженням інформації.

Найважливішим у цьому судовому Рішенні можна вважати висновок про те, що «Суд не погоджується з позицією Комітету щодо неправдивого змісту розповсюджених документів».

Якщо читати «між рядків» – суд вказав АМКУ на наявність дуже дивного сценарію, за яким антимонопольщики чомусь взялись оцінювати якість наукової роботи і оголошувати її зміст неправдивим! Причому самотужки, – адже в матеріалах розслідування АМКУ не має навіть згадки про залучення фахових експертів. Суд, на відміну від співробітників АМКУ, вивчив аргументи, надані свідками: вченими вірусологами, інфекціоністами, імунологами, співробітниками НАМН України.

Чи варто ганьбитись далі?

Чи буде АМКУ далі наполягати на «неправдивості» наукових даних профільного інституту Академії медичних наук?

Історія може стати для Антимонопольного комітету ще неприємнішою, адже поки майже півроку тривало антимонопольне розслідування і судовий процес, було знято головні «аргументи» проти «Протефлазіду», – які використовував як АМКУ, так і численні «експерти». А саме – твердження про те, що дослідження Інституту епідеміології, проведені на коронавірусі гастроентериту свиней, не можуть свідчити про актуальність діючої речовини стосовно SARS-CoV-2. Також з подачі колишньої ВО міністра охорони здоров’я Супрун, «Протефлазід» звинувачували у відсутності закордонних досліджень.

Поки тривала ця справжня фармвійна, протягом літа-осені 2020 року препарат почали досліджувати в лабораторіях Німеччини та Іспанії. Ці дослідження отримали попередній висновок: «лікарський засіб «Протефлазід» проявляє специфічну противірусну активність по відношенню до коронавірусів CoV229E та SARS-CoV-2». Дослідження тривають, наразі вчені переходять до тестів на тваринах.

Окрім того, за цей час Національною Академією статистики і аудиту оприлюднено зведені дані про результати використання «Протефлазіду», безкоштовно надісланого виробником в більше 100 медичних закладів України, які приймають хворих на Covid-19. Інститут епідеміології НАМНУ, який включив цей противірусний препарат у локальний протокол лікування, також звітував про досвід практичного застосування.

В обох випадках констатовано, що препарат з діючою речовиною протефлазід знижував захворюваність серед медперсоналу, полегшував перебіг захворювання (не спостерігалось переходу хворих у більш тяжкі стадії хвороби), прискорював одужання і що головне – не зафіксовано жодного летального випадку серед пацієнтів з Ковід-19, які в якості противірусного засобу приймали препарат Протефлазід.

Треба нагадати, що «Екофарм» був вимушений згорнути свою програму безкоштовного постачання препарату до клінік, адже АМКУ у своєму «каральному» рішенні, трактував навіть гуманітарну допомогу як рекламну діяльність.

Отже, якщо АМКУ вирішить ганьбитись далі, йому доведеться доводити «неправдивість» даних іспанських і німецьких вчених та Національної академії статистики, обліку та аудиту.

Довідка. ТОВ «НВК «Екофарм» – українська фармкомпанія, що розробляє і випускає противірусні препарати з вмістом природних флавоноїдів: «Протефлазід», краплі (відпускається за рецептом) та «Флавовір», сироп для дітей. Ліки офіційно відносяться до групи препаратів прямої противірусної дії і рекомендовані для профілактики і лікування грипу і ГРВІ (в тому числі пандемічних штамів).

Повний текст Рішення:

201208_Рішення ГСмК_справа 910.13056.20 від 08.12.2020_позов задоволено повністю

За матеріалами ІНФОРМАТОР