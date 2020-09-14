Стукайте і вам відкриють…

Повертаючись до надрукованого

Століттями відомий вислів. Правда, це ще не означає ні його універсальності, ні точності. Бо дуже часто можемо стукати, стукати, а вони – не чують.

Свого часу «ПіК» публікував мої дописи – «Чи буде життя поза зоною», «Про життя поза зоною» (бо тоді війну називали АТО, а фронт – відповідно – зоною АТО) та «Поки спрей не пшикне».

У них намагався сказати про те, що в час російської агресії не може бути розслабленості, самозаспокоєності і в тилу, в глибокому, здавалося б, тилу.

Зухвалі теракти: розстріли, підриви автомобілів, а також «схрони» зі зброєю, вибухівкою, «мінування» – реальні та вигадані, щоб викликати паніку – мостів, станцій метро, торгівельних центрів, вишів та шкіл, повторю – зухвалі реальні теракти (а не постановочні, що теж було) засвідчили: Росія, держава-агресорка, окупантка, держава-терористка безпосередньо та з допомогою п’ятої колони зробить усе, щоб і в тилу спокою не було.

Йшлося у тих публікаціях ще й про те, що боротьба з тероризмом, протидія тероризму – наша спільна справа. Держави і суспільства.

А ще про те, що ця боротьба не може носити кампанійського, разового характеру. Для годиться, так би мовити.

Бо картинки, відосики, як сказали б зараз, разових показових акцій не можуть замінити повсякденної, нудної, якщо хочете, і не дуже вдячної роботи.

Ну, писав, ну, звертався, а який результат?

Що дорожче ціни газу чи гречки?

Чомусь переконаний: дорожче від усього найдорожчого – життя та безпека. І наших захисників, які боронять Україну.

І наших рідних, наших дітей та онуків.

А тут – стоп! За шість з половиною років війни з’явилися спеціальні програми для професорсько-викладацького складу у вишах, для вчителів та вихователів, та й для самих студентів та учнів: які можуть бути терористичні загрози у приміщеннях дитсадків, шкіл, коледжів та вишів? По дорозі до них? Якими мають бути дії у випадку таких загроз?

І чи почуємо ми притомну відповідь Міністерства освіти і науки, до якого неодноразово зверталися?

Може, на часі від такого, назву умовно, Батьківського Комітету Безпеки рішуче зажадати відповіді?

***

Страшно, дико, коли у поїзді гвалтівник нападає на жінку і, практично, безкарно… Бо залізничникам у тому вагоні, поїзді – байдуже…

Чи так само байдуже, якщо будуть спроби закласти вибухівку? Постріляти?

Які антитерористичні заходи відповідних залізничних, авіаційних компаній, автоперевізників та міністерства-куратора? Маємо відповідь?

Переконаний – на часі її нарешті почути!

***

Кажуть, що через пандемію та різнокольорові маркери-фломастери Мінздоров’я поменшало відвідувачів у торгівельних та торгівельно-розважальних центрах, у кав’ярнях та невелюрних ресторанах.

Навіть якщо це так, то запасні виходи не замкнені на сто замків? Не завалені тарою? Відвідувачі бачать: де шляхи евакуації?

А охоронці, браві хлопці, – пройшли вишкіл: як діяти в умовах загрози теракту?

Чомусь не маю впевненості На часі – запитати?

***

Якщо вже сказали про Міністерство охорони здоров’я, то, переконаний, там мають знати, яку перепідготовку пройшли шкільні медсестри (якщо вони є в природі), лікарі карет невідкладної допомоги, лікарі та медперсонал у поліклініках?

Бо не ковідом єдиним, нє?

***

А ще зараз, бо вибори, якщо їх не зірвуть, на носі, місцеві органи влади повсюдно будуть давати сотні прекрасних обіцянок. Відомі персонажі перерізатимуть стрічки…

Не виключаю, що хтось зазирне й у двори: чи скрізь можуть безперешкодно проїхати машини пожежних, медиків, надзвичайників, аварійників?

А що там (проза життя!) з сміттєвими контейнерами?

А з вуличними табличками, номерами будинків?

***

Пам’ятаємо: держава буде у смартфоні!

Правда, ніхто не гарантував, що смартфон через оператора мобільного зв’язку не опиниться в російських руках. Що бази даних на користувачів не зливатимуться чи у вільний доступ, чи у доступ певних осіб.

Що наші діти ( я більше саме про них) будуть позбавлені дивних (не сказати б жорсткіше!) кіберсайтів кіберзлочинців…

Що ми матимемо на державному рівні захист від впливу ворожої пропаганди, кібертероризму та інформаційного тероризму…

Це, до речі, запитання і до Мінцифри, і до Міністерства культури та інформаційної політики.

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Те, що я сьогодні не згадав Міністерство внутрішніх справ чи СБУ не означає, що забув…

Так само, як і Міністерство Закордонних Справ, і народних обранців.

Бо вже давно на часі домагатися визнання на міжнародному рівні – і державами-партнерами, і міжнародними організаціями – від парламентських асамблей до ООН, визнання Росії – держави-агресорки, окупантки ще й державою-терористкою.

Домагатися саме цього, а не силкуватися вести капітулянтські перемовини з недоговірноспроможною Москвою, яка опустила міжнародне право нижче плінтуса своїх законів

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Повернуся до початку, до заголовку. Відсутність вже протягом років відповідей від вождів та їхніх слуг може свідчити про те, що стукали тихо. Не наполегливо.

Виправимося?!?

Олег БАЙ,

Надзвичайний і Повноважний Посланник,

Член правління МГО «Міжнародна Антитерористична Єдність»