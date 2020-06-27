Скандал в зале суда: судьба завода «Океан» решается в обстановке обсуждения эротических фото

Судебное заседание превратилось в цирк с участием юристов и политиков

Народный депутат Анна Скороход обратилась в Министерство юстиции с требованием привлечь к дисциплинарной ответственности арбитражного управляющего обанкроченного завода «Океан» Ирину Сербин за нарушение профессиональной этики.

Скандал разгорелся во время заседания хозяйственного апелляционного суда Одессы, где рассматривалась жалоба на постановление о незаконности проведения публичных торгов имущества Николаевского судостроительного завода «Океан». Напомним, что в 2018 году «Океан» был продан ООО «ТД Аннона» за 122 миллионов гривен вместо озвучиваемых ранее 1,8 млрд. гривен. Как заявляла в то время ликвидатор «Океана» Ирина Сербин, завод можно было бы продать дороже «по частям», но это бы означало, что его «разрежут на металл». Однако в мае этого года депутат Скороход сообщила, что новый владелец «Океана» Василий Капацына (конечный бенефициар ООО «Український будівельник» и родной дядя Игоря Волошина, бенефициара «ТД Аннона», передавшего завод «Українському будівельнику») начал распил завода на металлолом. Что само по себе – преступление, так как имущество завода находится под арестом и каждая железяка на территории – ни много, ни мало – вещественное доказательство. Не говоря уже о том, что новый «хозяин» режет и пилит довольно редкие и ценные заводские агрегаты. «13 января 2020 года суд арестовал имущество Николаевского судостроительного завода «Океан». Так кто же так безбожно режет его на металлолом в прямое нарушение закона. Подготовила депутатский запрос по данному вопросу, обращаюсь в правоохранительные органы!» – написала Скороход.

Судя по всему, вмешательство депутата в интимный процесс распила завода вызвало маленькую истерику у служивого люда, кормящегося за счет нового владельца завода. В результате судебное заседание 15 июня ознаменовалось публичной руганью: арбитражный управляющий и ликвидатор «Океана» решила выплеснуть на Скороход свое раздражение. Заявив адвокатам, что в лице Скороход и ее помощницы Юлии Домбовской они «заказали себе эскорт», Сербин эмоционально поведала участникам заседания об эротических фотографиях, которые Домбовская якобы выкладывала в соцсетях. Самой Скороход ликвидатор посоветовала отправиться «плакать в Верховную Раду», где «нулевой IQ у всех там у вас», и, охарактеризовав моральный облик своих противников с помощью эпитетов «конченые» и «мрази», пригрозила судебным иском. На попытки возражений со стороны депутата Сербин парировала: «Я публичная личность и все обязаны меня уважать». После чего продолжила изложение своего видения общественно-политической ситуации, бросаясь подручными предметами.

Интересно, что суд почему-то не счел нужным призвать красноречивого ликвидатора к порядку. Поэтому истерические монологи Сербин сопровождали ход всего заседания. По словам Анны Скороход, они с Сербин видятся впервые в жизни и ранее никаких отношений не имели. «Такое странное поведение, на мой взгляд, ставит под сомнение ее (Сербин – прим. ред.) психическое здоровье. Я была шокирована, когда узнала, что Сербин возглавляет Комитет по конкурсному праву Ассоциации юристов Украины. Я считаю, такое поведение несовместимо с профессиональной деятельностью арбитражного управляющего и юриста», – отметила депутат после заседания.

Решив отстоять свою честь и достоинство законным образом, Анна Скороход и Юлия Домбовская подали жалобу в Дисциплинарную комиссию Министерства юстиции и Управление по вопросам банкротства, в которой просят привлечь Ирину Сербин к дисциплинарной ответственности за нарушение профессиональной этики.

Какова будет реакция Минюста и будет ли она вообще – очевидно, станет известно позже, однако этот исполненный энергетикой одесского базара скандал, выглядит довольно показательно: похоже, страсти вокруг проданного за бесценок «Океана» накалились настолько, что у одной из сторон явно сдают нервы. Согласитесь, арбитражный управляющий, обсуждающий на судебном заседании некие эротические фото, выглядит, по крайней мере, как один из персонажей Ильфа и Петрова. Дело о проданном заводе явственным образом выплеснулось за правовые рамки. С другой стороны, реакцию новых владельцев можно понять: не так уж часто наша власть, пусть даже в лице отдельно взятого депутата, открыто пытается разрушить подковерные тендерные схемы, так что, возможно, по мнению новой администрации «Океана», для борьбы с такой нежданной напастью все средства хороши.

А вот каким образом эта борьба будет разворачиваться дальше и какие новые судебные скандалы будут сотрясать новостной эфир – покажет будущее. В любом случае можно считать, что мы станем свидетелями довольно громкого коррупционного баттла, в котором даже попытка остановить незаконный коррупционный процесс выглядит как пари, заключенное между «новыми лицами», действующими «по-наивняку», – открыто и нагло, в довольно дремучих манерах. В этом контексте само упоминание о «эротических фото» на фоне процесса распила огромного и некогда мощного стратегического предприятия, наталкивает на мысль о том, что методы выживания «новых лиц» – это даже не эротика, а политическая порнография…