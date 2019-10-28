Сімейним лікарям та їхнім пацієнтам представили новий медичний онлайн-сервіс з унікальним функціоналом

Наразі система готова до тестування сімейними лікарями, після завершення якого MoniHeal з’явиться у відкритому доступі під доменом moniheal.com.

Платформа MoniHeal («монітор і виліковуйся») суттєво відрізняється від інших сучасних медичних програмних продуктів. Онлайн-сервіс має унікальну систему постійного моніторингу стану здоров’я людей для профілактики небезпечних захворювань. Система дозволить лікареві своєчасно розгледіти тривожні ознаки і симптоми у стані пацієнта, які згодом можуть призвести до тяжких хронічних захворювань, і усунути ці відхилення, тобто виконати відповідні профілактичні заходи. Фактично це інноваційний інструмент контролю будь-яких змін в організмі, що допомагає виявляти загрози для здоров’я людини на ранніх або початкових стадіях.

Розробку IT-фахівців за участі кафедри медичної інформатики Національної медичної академії післядипломної освіти імені П.Л. Шупика представили сімейним лікарям під час науково-практичної конференції «Організаційні та клінічні питання сімейної медицини в Україні», яка пройшла в Києві 24-25 жовтня.

Наразі система готова до тестування сімейними лікарями, після завершення якого MoniHeal з’явиться у відкритому доступі під доменом moniheal.com.

Починати користуватися програмою моніторингу можна в будь-якому віці. План щорічних досліджень може коригуватись сімейним лікарем і розрахований до 80-ти років.

Завідуючий кафедрою медичної інформатики Національної медичної академії післядипломної освіти імені П.Л. Шупика, доктор медичних наук, академік Озар Мінцер, у своєму коментарі для сайту Грип.ua підкреслює, що лікар, який користується перевагами цієї платформи, виводить свою професійну ефективність та соціальну місію на нові рівні. Адже його діяльність зосереджується на попередженні виникнення хвороб, на профілактиці виникнення важких хронічних захворювань.

Електронна медична платформа також дозволить лікарю і пацієнту бути на постійному зв’язку, проводити онлайн-консультації та консиліуми, створювати електронні медичні архіви, картки, а також чітко планувати графіки роботи лікаря та багато чого іншого. Левова частина роботи лікаря переміщується в онлайн.

Доступ до медичного архіву на MoniHeal буде тільки у пацієнта і він може відкривати його лише для лікаря, консультанта або фахівця, яких обиратиме самостійно через цей сервіс.

Платформа також значно спростить користування системою медичного страхування і кредитування.

Користування MoniHeal буде повністю безкоштовним для пацієнтів, лікарів усіх спеціальностей та медичних закладів.