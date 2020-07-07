Школа молодого українського дипломата. Крок до професії і не тільки

Школа молодого українського дипломата Бізнес-школи Інституту міжнародних відносин КНУ ім.Т.Шевченка відкрилася в грудні 2018 року в День працівника дипломатичної служби в Україні у партнерстві з Українською асоціацією зовнішньої політики(УАЗП)

З приводу старту Школи президент УАЗП, Надзвичайний і Повноважний Посол Володимир Хандогій зазначив:

«Ми підтримуємо цей важливий освітній та профорієнтаційний проект, що надає можливість молодим людям познайомитись з дипломатичною сферою, зробити свідомий вибір, адже Школа молодого українського дипломата – це перша сходинка до державницької професії. Важливим є – відповідати вимогам часу, в діяльності та подальшому розвитку Школи впроваджувати нові підходи до навчання, цікаві проекти, не втрачаючи при цьому історичного капіталу, накопиченого більше ніж 100 – річним досвідом дипломатичної служби України, традиції та цінності.»

Відтак, завданнями Школи від початку її існування стали:

ознайомлення з професійними навичками, важливими в роботі дипломата,

– пояснення цілей та шляхів інтеграційного курсу України до Європейського Союзу.

Для Школи важливо навчити просувати інтереси держави на міжнародній арені інструментами публічної, культурної, наукової, освітньої, цифрової дипломатії,

– навчити мистецтву перемовин, участі в протокольних заходах.

– надати можливість участі та організації дебатів, круглих столів на різних рівнях,

– дати розуміння сутності сучасних світових політичних процесів та їх впливу на Україну.

Особисто я, співзасновниця Школи, вважаю, що Школа молодого українського дипломата є проектом, який відповідає Державній молодіжній політиці України , бо ми допомагаємо молоді зробити правильний вибір щодо майбутньої професії, консолідуємо дипломатичні установи, державні органи влади, громадський сектор та бізнес з метою відкриття та надання для молодих людей інструментів та можливостей для знаходження мотивації і подальшого професійного розвитку в Україні.

До неоціненних переваг Школи належала можливість безпосереднього, живого спілкування. Та реалії сьогодення внесли свої корективи. І з квітня 2020 року в Школі запроваджено навчання онлайн.

Співзасновниця Школи, доцент кафедри міжнародного бізнесу ІМВ КНУ ім.Т.Шевченка Марина Хмара вважає, що діджиталізація в Школі була однією з перших в Київському національному університеті імені Тараса Шевченка .Ми почали ефективно працювати не тільки оф-лайн, але і он-лайн та транслювати лекції 6 днів на тиждень, залучаючи до навчального процесу провідних викладачів ІМВ КНУ ім.Т.Шевченка, відомих бізнес-тренерів, успішних та відомих випускників ІМВ, професійних дипломатів, громадських діячів тощо.

І у такого формату навчання є свої переваги:

– використання відомої та надійної он-лайн платформи для відео-конференцій;

– доступність лекцій з будь-якого сучасного гаджету;

– можливість запису лекцій з подальшим збереженням інформації;

– доступ до авторських презентацій та можливість їх подальшого збереження;

– можливість он-лайн спілкування з фахівцями в форматі питання-відповідь;

– можливість навчання учнів з будь-якого міста України та країни світу;

– можливість безкоштовно брати участь в он-лайн трансляції для “всієї родини” учня!

Завдяки навчанню в Школі, наші учні не тільки відкривають для себе світ дипломатії. Ми, як заклад профорієнтаційної освіти в Україні, залучаємо найкращих фахівців – Надзвичайних і Повноважних Послів України, професорсько-викладацький склад Інституту міжнародних відносин КНУ ім. Т.Шевченка, визнаних експертів Центру досконалості Жана Моне програми Еразмус, представників іноземного дипломатичного корпусу та міжнародних організацій в Україні, фахівців профільних міністерств, бізнес-тренерів, успішних власників бізнесу, відомих та успішних випускників ІМВ.

В Школі діє єдиний в Україні онлайн проект «Open Ukrainian Diplomacy» – ексклюзивний для учнів Школи, який підтримується дипломатичними представництвами України за кордоном, а також «школярі» вже зараз залучені до сфери української публічної дипломатії, а саме:

Освітня та наукова дипломатія, в першу чергу завдяки освітньо-соціальному проекту «Наукова та освітня дипломатія університету», спрямованого на популяризацію української освіти та науки, особистостей – відомих діячів науки, освітян, залучених в глобальні мережі, а також завдяки можливостям продемонструвати український інтелектуальний потенціал та професіоналізм, бути частиною інтелектуальної еліти України, залучитись до цієї сфери, представляючи нашу державу на міжнародних конкурсах, олімпіадах, працюючи в колаборації з міжнародними науковими колективами – тобто, виступаючи т.зв. «амбасадорами освіти та науки України» на міжнародній арені.

спрямованого на популяризацію української освіти та науки, особистостей – відомих діячів науки, освітян, залучених в глобальні мережі, а також завдяки можливостям продемонструвати український інтелектуальний потенціал та професіоналізм, бути частиною інтелектуальної еліти України, залучитись до цієї сфери, представляючи нашу державу на міжнародних конкурсах, олімпіадах, працюючи в колаборації з міжнародними науковими колективами – тобто, виступаючи т.зв. «амбасадорами освіти та науки України» на міжнародній арені. Культурна дипломатія, а саме беручи участь в ще одному проекті Школи «Культурна дипломатія в університеті», спрямованого на відкриття української культури світові, а також культурними особливостями, менталітетом, традиціями інших держав. Адже, знання культурних особливостей різних країн вбереже, в тому числі, від етикетних та протокольних помилок, які можуть вплинути на ставлення до дипломата та країни в цілому. Крім того, кожен громадянин України є носієм української культури, історичної спадщини мови, традицій, які він транслює світові, тому обов’язок кожного – гідно представляти культуру своєї батьківщини, створюючи позитивний імідж держави за допомогою «м’якої сили, що будує міцні зв’язки». Також, в цьому напрямі важливою є сучасна діяльність українських креативних індустрій, Українського інституту, Українського культурного фонду, інших сучасних проектів.

спрямованого на відкриття української культури світові, а також культурними особливостями, менталітетом, традиціями інших держав. Адже, знання культурних особливостей різних країн вбереже, в тому числі, від етикетних та протокольних помилок, які можуть вплинути на ставлення до дипломата та країни в цілому. Крім того, кожен громадянин України є носієм української культури, історичної спадщини мови, традицій, які він транслює світові, тому обов’язок кожного – гідно представляти культуру своєї батьківщини, створюючи позитивний імідж держави за допомогою «м’якої сили, що будує міцні зв’язки». Також, в цьому напрямі важливою є сучасна діяльність українських креативних індустрій, Українського інституту, Українського культурного фонду, інших сучасних проектів. Цифрова дипломатія як елемент публічної, іміджевої дипломатії, просування бренду «Україна». Ми пропонуємо учням Школи брати участь в комунікативних, іміджевих проектах про Україну наших партнерів в різних сферах, а також підтримуємо їх діяльність по створенню власних блогів з міжнародної політики або написанню цікавих постів з питань дипломатії тощо з метою створення власного якісного україномовного контенту, а також їх участь у громадському суспільстві – створенні громадських організації, волонтерську діяльність.

Обов»язково назву- наших партнерів.

Це Українська асоціація зовнішньої політики, Центр досконалості Жана Моне ІМВ проекту Еразмус, Інститут міжнародних відносин КНУ ім. Т. Шевченка , а також Представництво ООН в Україні, Державне підприємство «Генеральна дирекція з обслуговування іноземних представництв», зокрема «Медіа центр ГДІП», Освітній центр Верховної Ради України, Міністерство закордонних справ …

Організовані Школою разом із партнерами ФОРУМ «Українська дипломатія: синергія заради майбутнього» з великим успіхом відбувся минулого року і його ми плануємо зробити щорічним, та імітаційна гра Школи «Модель Ради Безпеки ООН», в якій обов’язково беруть участь всі наші учні.

Школа дає старт майбутнім світовим лідерам, які володіють глобальним мисленням, здатні брати участь у вирішенні світових проблем, прагнуть представляти інтереси держави на міжнародній арені, покращувати імідж України в світі.

Тому наразі, ми відкрили новий унікальний курс «Smart Leader» у новому форматі Microlearning.

Зараз ми працюємо з новими учнями, запросивши їх на літній комплексний онлайн курс навчання в Школі.

Новий набір виявився безпрецендентним у нашій практиці з декількох причин:

– ми повністю діджиталізувались. Навчання в Школі відбуватиметься тільки онлайн із застосуванням сучасних платформ;

– дипломатія об’єднує! Тепер українська молодь не тільки з Києва, а й зі всієї України отримала можливість приєднатись до нас – це зробили учні з таких міст, як Ужгород, Вінниця, Харків, Луцьк, Хмельницький, Бердянськ, Фастів, Кропивницький, Полтава, Дніпро, Черкаси, Запорізька та Кіровоградська області, Умань, Українка, Миколаїв, Суми та Кременчук;

– ми працюємо влітку – в час канікул та відпусток, але з найвмотивованішими та зацікавленими молодими людьми, які прагнуть до нового досвіду та знань, для яких книга Генрі Кіссинджера “Дипломатія” є настільною з 14 років, які в 17 років володіють трьома європейськими мовами, які в 15 – визнаються кращими знавцями китайської мови в країні, які працюють волонтерами, виграють нагороди МАН, будучи студентами або вже працюючи хочуть дізнатись більше про професію дипломата або підвищити свою квалифікацію, які прагнуть змінити на краще життя в Україні, і, впевнена, це здійснять.

Школа усвідомлює велику відповідальність та, за допомогою наших партнерів, викладачів і друзів надасть нашим учням найкращі знання та безцінний досвід визнаних фахівців.

Ми закликаємо учнів налаштуватись на серйозну роботу та відповідально поставитись до високого рівня начання.

А ще, наголошу: турбулентності сьогодення трансформують завершення однієї справи на початок нових звершень, а виклики – на можливості.

Ми дуже пишаємось нашими випускниками і впевнені в них. Адже, вони вже зараз, в юному віці, мають власну мету, ясно бачать своє майбутнє і крок за кроком рухаються до мрії.

Наше ж завдання, спрямувати їх на вірний шлях, показати можливості, підтримати порадою, познайомити з дипломатичною сферою, надати найцінніше – знання та досвід унікальних фахівців в цій галузі.

Я, як співзасновник та партнер Школи молодого українського дипломата, вже майже 20 років будучи дотичною до дипломатії не тільки за освітою та роботою Інституту міжнародних відносин, родинною належністю до відомої української дипломатичної династії, ставши нещодавно членкинею легендарної Українська Асоціація зовнішньої політики і надалі робитиму все від мене залежне для того, щоб молоді люди, які мріють про професію дипломата, державного службовця, фахівця-міжнародника, отримували найкраще: лекції, зустрічі, спілкування, можливості, які їм допоможуть в майбутньому. Ми вдячні всім нашим партнерам і викладачам за плідну співпрацю і прямуємо далі!»

Наталія Рилач, кандидат економічних наук,

співзасновниця,партнер Школи молодого українського дипломата