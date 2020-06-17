Шахтеры “ЛНР” в отчаянии или “Украина, спаси!”

Горняки на оккупированных территориях Украины под формальным контролем управляемых из Российской Федерации так называемых властей “Луганской Народной Республики” возмущены огромными задолженностями по зарплате, накопившимися на некоторых шахтах с 2016 года

Протесты длятся с середины 2019 года, с той или иной степенью интенсивности, сообщает российский портал News2.

На сегодняшний день, даже в случае увольнения нет никакой гарантии погашения задолженности. Более того, создана схема, при которой ее вообще не выплатят из-за реструктуризации.

“Масштабный грабеж добывающей промышленности донецких республик начался в 2018 году, когда появился южноосетинский “Внешторгсервис” (ВТС), который получили контроль за добывающей и металлургической промышленностью”, – пишется в материале.

Несмотря на то, что ВТС был освобожден от уплаты всех налогов, кроме налога на заработную плату, невыплаты шахтерам начались сразу же. К середине 2019 года у многих шахт закончились оборотные средства, и вот тогда и начались первые акции протестов. Выплаты зарплат – лишь текущих -возобновили, да и то частями, в то время как долги ВТС перед шахтами и предприятиями комплекса заморозили на два года.

“Сегодня же денег для погашения долгов у местных властей нет, людям стало нечего есть!” – сообщается в статье. “Разовые подачки в 10–15% от зарплаты за какой-то месяц какого-то года проблемы не решают. Другого пути, кроме как забастовкой, решить проблему невозможно”.

С наступлением эпидемии коронавируса по решению так называемого “правительства” приступили к реорганизации, сообщают горняки, добавляя, что при этом долги по зарплатам оставались за ВТС, юридически находящимся за границей.

В итоге хищения решили возложить на зарплатный фонд горняков. Их размеры поражают: ВТС сам ранее признал, что долг перед шахтерами составляет порядка 8 млрд. рублей.

В итоге в “ЛНР” закрыто 23 неприбыльных шахт, и с выплатами там полная катастрофа. Это привело к самоорганизации шахтеров на фоне безвыходности и ощущения острой социальной несправедливости.

“Основное требование – выплата зарплат не только за 2020, но и за предыдущие годы. Кроме этого, необходимо освободить арестованных местным так называемым “МГБ” товарищей и на будущее предоставить гарантии безопасности”, – пишется в статье.

Кроме этого, некоторые считают, что причина реорганизации состоит в том, что деньги от ВТС до кураторов в Кремле просто не доходили. При этом Минэкономразвития РФ через банки Южной Осетии рассчитывалось с “ЛНР” в полном объеме.

Отмечается, что в дооккупационный период, “такого беспредела” горняки никогда не наблюдали. Бывали периоды, когда зарплату задерживали, но в итоге ее обязательно выплачивали, и ее размер в долларовом пересчете был намного выше, что давало шахтерам некую подушку безопасности.

“И отношение к людям были лучше. Сегодня наша цифра оплаты в рублях меньше, чем у горняков в Украине в гривнах. И ту нам не выплачивают, а проводят реструктуризацию”,- жалуются горняки из “ЛНР”.

“Получается, что в своих республиках мы стали по сути рабами. Только рабам давали еду, а тут и это воруют”.

“Кто нам поможет и спасет? Властям ЛНР наплевать, России тоже! Украина…?” – вопрошают одураченные горняки.