Север – Юг или Запад – Восток? Сходства и различия военного конфликта на Донбассе и Гражданской войной в США, или Причем здесь Медведчук?

Убирая со сцены единственного потенциального переговорщика с самопровозглашенными «государственными образованиями», действующая власть, как это уже очевидно, не способна выдвинуть ему адекватную замену.

«История учит тому, что она ничему не учит», – афоризм ироничный, но, к сожалению, имеющий куда больше отношения к действительности, чем может показаться на первый взгляд. Украина – не первая, и, по-видимому, не последняя страна, на долю которой выпало пережить гражданский вооруженный конфликт, когда вчерашние соседи и друзья в один миг оказываются по разные стороны баррикад и на территории страны внезапно возникает некое самостоятельное либо псевдосамостоятельное «государственное» образование.

С одной стороны, историческое ощущение «не мы одни такие», вероятно, должно внушать некоторый оптимизм: существует немало стран, в конце концов справившихся с этим травматическим опытом и восстановивших свою государственную целостность. С другой стороны, этот опыт требуется изучать и, по мере надобности, применять на практике. Но с этим в украинском обществе традиционно имеются проблемы: гораздо приятнее заново изобретать велосипед, не забыв по дороге наступить на все существующие грабли.

Специально для ПИКа – Андрей ДЕНИСЕНКО,

Глава международной правозащитной организации «Сегодня»,

член Печерской коллегии адвокатов г. Киева

Мало кто задумывается об этом, но Соединенные Штаты Америки, ориентироваться на которые у нас считается хорошим тоном, прошли практически такой же путь. Гражданская война Севера и Юга 1861-1865 гг. длилась четыре года. За это время произошло около 2 000 сражений, и в итоге военный конфликт унес жизни порядка 5 000 000 человек.

(Для сравнения: по данным управления Верховного комиссара ООН по правам человека, за время военного конфликта на территории Украины общее количество погибших (с обеих сторон) по состоянию на 31 января 2021 года составляло 13100 – 13300 человек. Методики ведения боевых действий со времен Гражданской войны в США изменились: погибших меньше, однако война длится уже восьмой год – почти вдвое дольше, чем конфликт Севера и Юга).

Причина Гражданской войны в США была обусловлена историческими событиями того периода, а именно реформацией рабства как социального явления, которая в результате вылилась в военное противостояние индустриального Севера и аграрного Юга. При этом, что интересно, обе стороны находились в неразрывной экономической зависимости друг от друга.

Если мы посмотрим на карту США того времени, то станет понятно соотношение противоборствующих сторон: Север практически на треть превосходил мятежный Юг. Иными словами, меньшая часть страны решила отделиться от большей. В случае Украины мы можем с допустимой мерой достоверности провести исторические параллели: развитый и сильный Север – Государство Украина, рабовладельческий Юг – самопровозглашенные республики «ДНР» и «ЛНР».

Толчком к началу гражданского конфликта в США стала смена действующего президента (знакомо, не правда ли?). На президентских выборах 1860 года победил представитель Республиканской партии Авраам Линкольн, ярый противник рабства, реформатор и блестящий адвокат. Часть представителей феодально-рабской системы Юга воспротивилась сложившейся ситуации, и в итоге образовались Конфедерация Юга. 4 февраля 1861 года она юридически оформилась во Временный Конгресс Конфедеративных штатов Америки, на котором шесть штатов объявили об образовании нового государства — Конфедерации Штатов Америки.

Разразившаяся после этого война продлилась, как уже было сказано, четыре года. При этом первоначальный энтузиазм добровольцев и той, и другой стороны достаточно быстро угас, и обеим сторонам конфликта пришлось вводить обязательную мобилизацию. Собственно говоря, неизвестно, чем закончилась бы война Севера и Юга, если бы 30 октября 1862 года бывший адвокат Авраам Линкольн не сделал гениальный ход. Он подписал знаменитую «Прокламацию об освобождении», объявившую свободными всех рабов во враждебных Союзу штатах.

Фактически боевые действия закончились 9 апреля 1865 года арестом членов правительства Конфедерации. Однако не стоит считать это сокрушительной победой Севера над Югом с полным попранием последнего. Победителям и побежденным предстояло жить в одном государстве, и страну ожидала длительная и непростая реинтеграция южных штатов, продлившаяся 12 лет, полная компромиссов и уступок, с которыми волей-неволей пришлось смириться обеим сторонам.

Чтобы избежать раскола нации и новой гражданской войны в начале 1877 года демократы-южане договорились с северянами-республиканцами признать победу их кандидата в обмен на вывод федеральных войск с территории Юга. Так новым президентом США стал Резерфорд Хейз. На момент его инаугурации демократы и их вооруженные сторонники уже полностью вернули себе контроль над всеми южными штатами.

Так называемый компромисс 1877 года вызвал недовольство ярых сторонников и той, и другой стороны. Однако главы обеих партий понимали, что он необходим: возобновления войны страна бы не выдержала. Как показала история, делая ставку на компромисс, они оказались правы: в итоге единые Соединенные Штаты стали одной из самых развитых и могущественных мировых держав.

Исходя из этого примера, приходится сделать вывод: рано или поздно Украине придется пойти на тот или иной компромисс со своими «мятежными штатами», какой бы горькой пилюлей это сейчас ни казалось. «ЛНР» и «ДНР» должны признать верховенство украинской власти взамен на снятие военной блокады и прекращение ООС, после чего последует длительная многолетняя интеграция. Вряд ли, конечно, когда-либо на территории новой объединенной Украины появятся памятники «деятелям» бывших «ЛНР» и «ДНР» – подобно тому, как в США стоят монументы генералам конфедератов, – но на определенные уступки пойти придется.

Другой вопрос, что для того, чтобы заключить компромисс, обеим сторонам необходимы люди, способные вести договорной процесс, не впадая в шапкозакидательский раж. Некто, вроде знаменитого генерала-южанина Роберта Ли, подписавшего капитуляцию армии конфедератов и тем самым избавившего своих солдат от унижений плена. Или вроде Сэмюэла Тилдена, адвоката, победившего на президентских выборах США 1876 года, но ради единства страны отказавшегося от поста президента в пользу республиканского кандидата Резерфорда Хейза.

Беда, однако, в том, что договороспособных кандидатур в нашем конфликте почти нет – ни со стороны украинских властей, ни со стороны «мятежных штатов». Предположить, что оккупировавший Банковую «95 квартал» способен выдвинуть из своих рядов личность масштаба генерала Гранта или Авраама Линкольна – просто смешно. Еще смешнее представить в роли генерала-конфедерата Ли бывшего деятеля МММ Пушилина или «генерал-майора» Пасечника.

И вот теперь придется озвучить еще одно, возможно, неприятное для многих открытие. Фактически единственной кандидатурой со стороны «южан», способной вести договорной процесс, остается сидящий ныне под домашним арестом Виктор Медведчук. Можно по-разному относиться к Медведчуку, но невозможно не признать, что он занимал одну из ключевых позиций в строительстве нашего государства еще в те времена, когда нынешние руководители страны еще только делали свои первые шаги к своему истинному призванию, развлекая одноклассников в школьном КВН. Напомним, именно Медведчук, профессиональный юрист и адвокат, разрулил в 2003 году конфликт вокруг острова Тузла, не позволив России продолжить строительство дамбы, и именно он, занимаясь в Трехсторонней контактной группе освобождением украинских граждан, удерживаемых на неподконтрольной территории и в РФ, освободил лично более 1000 человек.

Очевидно, что попытки нейтрализации такой фигуры приведут к невозможности формирования дальнейшего диалога между конфликтующими сторонами. Однако нынешняя власть вместо того, чтобы признать реальность – пусть даже и неприятную лично для нее, устраивает фарс, который гордо называет судебным процессом над Медведчуком.

Строго говоря, при внимательном наблюдении за этой имитацией бурной деятельности, закрадывается подозрение: а на какой, собственно, стороне, играют Венедиктова и компания, сопровождаемые активной пиар-поддержкой первого лица государства? Уже сейчас становится ясно, что судебной перспективы у обвинений, предъявляемых Медведчуку, фактически не существует. Материалы дела – во всяком случае, те, что обвинение соизволило показать общественности, – полны юридических ошибок и представляют собой распечатки из Интернета. В результате четырех обысков, проведенных у Медведчука, ничего не изъято – но, тем не менее, прокуратура утверждает, что, оставаясь на свободе, Медведчук может уничтожить некие вещественные доказательства своей вины. Какие именно? Ну, вероятно, те, которые доблестное следствие четырежды искало, но так и не нашло. Возникает вопрос: так существуют ли они на самом деле?

Дальше – больше. На момент рассмотрения вопроса о мере пресечения прокурором был опрошен всего 1 (прописью: один) свидетель, который даже не дал против Медведчука обвинительных показаний. Прокуратура утверждает, что без меры пресечения Медведчук непременно скрылся бы от следствия – но, как мы все видели, напротив, Венедиктова упорно скрывалась в своем кабинете от Медведчука. Прокуратура уверяет, что, находясь на свободе, Медведчук будет влиять на следствие, на свидетелей, а также может отчуждать свое имущество, – но все имущество «подозреваемого» находится под санкциями, свидетелей обвинение предъявило, как уже было сказано, в количестве ровно одной штуки, а ту макулатуру, которую представляют собой пять представленных томов «материалов дела», назвать следствием с юридической точки зрения просто невозможно.

При этом сторона обвинения демонстрирует блистательный пример почти шизофренического двоемыслия. В то время как Венедиктова твердит о том, что процесс против Медведчука абсолютно прозрачен, прокуратура при малейшем намеке на юридические несостыковки ссылается на засекреченные материалы. Единственный свидетель не дал обвинительных показаний? У нас есть и другие свидетели, но мы их вам не покажем: засекречено! Обвиняемому инкриминируется причинение государству ущерба на 38 миллиардов гривен, но выводов экспертов, подтверждающих это, в деле нет? На самом деле, они есть, но мы их вам, опять же, не покажем: засекречено! Медведчук вступил в сговор с группой неизвестных лиц в неизвестном месте в неизвестное время? Конечно же, нашему мудрому следствию все известно, но поделиться с общественностью этими сведениями оно никак не может. Засекречено ведь! Интересно, каких еще секретов мы еще не успели узнать за последние семь лет?

В общем-то, глядя на этот позорный процесс, поневоле приходишь к выводу, что если у Генпрокурора Венедиктовой осталось какое-то понятие о профессионализме, то по окончанию этого абсурдного действа она обязана уйти в отставку путем публичного сэппуку в прямом эфире у Шустера. Трагичнее, однако, другое: убирая со сцены единственного потенциального переговорщика с самопровозглашенными «государственными образованиями», действующая власть, как это уже очевидно, не способна выдвинуть ему адекватную замену. И тем самым фактически затягивает на долгие годы конфликт, который она, как показала практика, не в состоянии решить ни с помощью разумной дипломатии, ни с помощью военной силы.