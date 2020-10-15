Семин оценил работу Луческу в «Динамо»

Бывший тренер киевского «Динамо» Юрий Семин прокомментировал нынешнюю игру столичной команды. Как сообщает портал Bookmaker Ratings, 73-летний специалист положительно оценил работу теперешнего наставника клуба Мирчу Луческу.

Стоит напомнить, что «Динамо» сменило главного тренера этим летом. На смену Алексею Михайличенко пришел Мирча Луческу, на протяжении 12 лет до этого трудившийся в донецком «Шахтере». После данно тренерской рокировки киевлянам удалось выиграть все матчи, кроме одного, и впервые за четыре года выйти в групповой этап Лиги чемпионов. Столичный клуб успешно преодолел квалификацию, выиграв у голландского АЗ и бельгийского «Гента».

Что сказал Юрий Семин:

«Решение президента пригласить Луческу в корне поменяло ситуацию. Порой бывают жесткие решения, но они — футбольные, правильные. Луческу доказал, что у него есть необходимый опыт — у них же серьезные соперники были в квалификации. Динамовцы уже добились большого результата, попав туда, пройдя такую серьезную квалификацию. Мирча ни одной ошибки не совершил, все замены, которые он делал, тактика — все было направлено на победу. И он достиг ее».

Отметим также, что на групповом этапе самого престижного клубного турнира Старого Света киевское «Динамо» сразится с итальянским «Ювентусом», каталонской «Барселоной» и венгерским «Ференцварошем».Что касается чемпионата Украины, то «Динамо» по итогам четырех туров имеет в своем активе 10 очков и занимает первое место в турнирной таблице.