Science and Education Diplomacy Platform: в Україні запрацювала Платформа наукової і освітньої дипломатії

Платформа наукової та освітньої дипломатії від Школи молодого українського дипломата Бізнес-школи Інституту міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

Колись Президент Шимон Перес сказав: “Цінність країни ніколи не вимірювалась і не буде вимірюватись квадратними метрами землі, але кількістю вчених на квадратний метр”. (“The value of country is not and will never be measured by square metres of land, but by the number of scientists per square metre”)

Ніколи ще люди не мали такого широкого доступу до знань – кращої освіти, вільного доступу до даних, зростання ролі соціальних мереж, публічності – і, водночас, не чинили такого опору пізнанню, вважаючи себе експертами зі всіх питань, прочитавши декілька статей в інтернеті.

Як зрозуміти, хто є справжніми фахівцями?

Освіта, талант, досвід, репутація, визнання колегами – такі приблизні орієнтири.

Універсальна мова науки може відкрити нові платформи для спілкування, спільного використання ресурсів та засобів, коллаборації науковців та дипломатів, забезпечити спільну основу для міцних зв’язків та сприяти розробці політики та довіри.

Проект “Science and Education Diplomacy Platform” від Школа молодого українського дипломата має на меті покращити комунікацію між фахівцями – науковцями, освітянами, визнаними світом – та суспільством, створивши дієву платформу для набуття знань та діалогу.

Напрями діяльності Платформи:

🔖 Соціально-освітній проект “Наукова та освітня дипломатія університету”, спрямований на:

✔популяризацію українських “амбасадорів” від науки та освіти;

✔демонстрацію світові українського інтелектуального потенціалу;

✔зміцнення позитивного іміджу України в світі, як елемент публічної дипломатії;

✔діалог між фахівцями і суспільством, шляхом організації та проведення зустрічей – лекцій- дискусій.

(Записи онлайн лекцій доступні на Платформі, а також Facebook та Youtube сторінках Школи молодого українського дипломата)

🔖 Платформа “Science and Education Diplomacy Platform” – створена для комунікації між науковцями, освітянами, дипломатами та широкою громадською аудиторією з метою розробки спільних рішень, дискусій, обміну думками щодо питань зовнішньої та внутрішньої політики держави, соціально-економічного, освітнього, культурного, науково-інноваційного розвитку, глобальних питань, які постали перед суспільством в умовах пандемії, Індустрії 4.0, цифровізації, зміни клімату, гуманітарних проблем тощо.

Ми щиро запрошуємо до участі, діалогу та наукової дискусії в рамках Платформи. Будь-ласка, надсилайте пропозиції, заявки на участь, статті для публікації на адресу:

diplomatschool2019@gmail.com

В сучасних умовах надзвичайно важливого значення набуває наукова, а також освітня дипломатія, яка все більше використовується для підтримки цілей зовнішньої політики, які стосуються вирішення глобальних питань миру, соціально-економічного розвитку, гуманітарних питань.

Загалом, наукова дипломатія – це використання науки для запобігання конфліктів, криз, передбачення подій, прийняття обгрунтованих зовнішньополітичних рішень. В сучасних умовах багато країн світу використовують наукову дипломатію як впливовий інструмент формування зовнішньої політики та допомоги у вирішенні глобальних проблем.

Наукова дипломатія має прояв в наступних формах:

прямі дипломатичні зусилля вчених та наукові поради дипломатам, використання наукових результатів щодо переговорних позицій – тобто «наука для дипломатії» – використання наукового потенціалу для досягнення дипломатичних цілей;

«дипломатія для науки», що передбачає спрямування зусиль дипломатів на науково-технічний та інноваційний розвиток країни;

міжнародне наукове співробітництво, що підвищує взаєморозуміння та зміцнює суспільні зв’язки між країнами, має на меті створення спільних стандартів наукового обміну та мобільності вчених та спільного використання ресурсів.

Наукова, освітня, культурна дипломатія є так званою «soft power» – м’якою силою, публічною дипломатією, що здатна будувати міцні зв’язки, орієнтована на відкритість, коллаборацію з різними партнерами, інтернаціоналізацію, що є важливими джерелами циркуляції знань, компетенцій, ресурсів і навичок для спільного вирішення сучасних суспільних проблем.

Рилач Наталія Михайлівна, кандидат економічних наук, старший науковий співробітник ІМВ КНУ ім.Т.Шевченка, членкиня Української асоціації зовнішньої політики, співзасновник, партнер проекту Science and Education Diplomacy Platform та Школи молодого українського дипломата Бізнес-школи Інституту міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка.