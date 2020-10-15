Реброву нужен ажиотаж вокруг его приезда в Киев 

Главный тренер «Ференцвароша» Сергей Ребров прокомментировал результаты жеребьевки Лиги чемпионов, по итогам которой венгерской команде предстоит сыграть с «Барселоной», туринским «Ювентусом» и киевским «Динамо».

Об этом сообщает источник Metaratings и цитирует слова специалиста:

«Мы были готовы к тому, что нам достанутся именитые соперники, и очень рады, что в Будапешт приедут такие команды. Будем играть со всеми — и с «Динамо», и «Барселоной», и с «Ювентусом». Будем бороться.

Я сказал, что хотел бы сыграть против «Динамо»? Я так не говорил — так мои слова интерпретировали журналисты. У меня спросили, что, дескать, возможна встреча с украинскими командами, на что я ответил, что хорошо знаю эти коллективы и с ними будет интересно играть. Как и с другими соперниками в Лиге чемпионов.

Ажиотаж вокруг моего приезда в Киев мне не помешает. К Динамо мы будем готовиться так же, как и к другим соперникам».