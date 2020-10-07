Почесний доктор КПІ став нобелівським лауреатом з фізики

Нобелівську премію з фізики 2020 отримав британський фізик Роджер Пенроуз за математичне доведення утворення чорних дір, базоване на фундаментальних засадах загальної теорії відносності Альберта Ейнштейна.

Стаття науковця про «надважкі монстри, які приховують сингулярність, порушують усі відомі закони природи й поглинають усе, що перебуває навколо них, зокрема й світло» була написана ще 1965 року, але дотепер вважається найбільш вагомим внеском у загальну теорію відносності.

У жовтні 2012 року студенти, викладачі, аспіранти й науковці КПІ мали змогу особисто прослухати лекцію Роджера Пенроуза про проблеми сучасної космології та астрофізики. Тоді ж професору було вручено диплом, мантію та пам’ятний знак Почесного доктора КПІ ім. Ігоря Сікорського.

Свою промову Роджер Пенроуз розпочав такими словами: «…Візит до університету, де вчилися і працювали видатні науковці, імена яких я пам’ятаю з дитинства, – це для мене велика честь. Тим більше я вдячний за присудження мені звання Почесного доктора КПІ ім. Ігоря Сікорського».

Сер Роджер Пенроуз – один із найвідоміших фізиків-теоретиків і математиків сучасності. Автор теорії твісторів, яка відіграла визначну роль у розвитку квантової теорії поля; гіпотези космічної цензури; теорії спінових систем; винахідник «мозаїки Пенроуза», що дає змогу з допомогою двох плиток простої форми заповнити нескінченну площину; теорії квантового нейрокомп’ютингу (спільно зі Стюартом Хамероффом), яка розглядає активність людського мозку як квантовий процес, та іншого. Перу професора Пенроуза належать книги, які стали науковими бестселерами: «Новий розум короля» та «Шлях до реальності».

Він нагороджений численними відзнаками й преміями, зокрема премією Альберта Ейнштейна, премією Вольфа з фізики (спільно зі Стівеном Хокингом), медаллю Коплі та іншими. За видатні заслуги в галузі фізики королева Великобританії нагородила його титулом лицаря.

Другу частину Нобелівської премії з фізики 2020 розділили між собою німецький астрофізик Райнхард Гензель та американська астроном Андреа Гез за «відкриття надмасивного компактного об’єкта в центрі нашої галактики».

За матеріалами kpi.ua