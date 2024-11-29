Після виправдального вироку професор Андрій Слюсарчук планує назавжди покинути Україну

На своїй сторінці в Фейсбук, він повідомив про намір отримати політичний притулок в одній з країн Європейського Союзу.

14-го грудня Шевченківський суд Львова виніс виправдальний вирок у найгучнішій кримінальній справі, яка тривала 13 років. Андрія Слюсарчука, якого у 2013-у році інший львівський суд (Сихівський районний) приговорив до восьми років позбавлення волі, визнано повністю невинуватим по всім статтям обвинувачення.

Однак через два тижні після такого рішення, Андрій Слюсарчук обнародував своє звернення до Представництва ЄС із проханням про політичний притулок. Таке рішення він пояснює тим, виправдальний вирок суду ніяк не захистив його від цькування і наклепів, адже більшість ЗМІ України використали факт виправдання як привід нагадати суспільству про його «злочини».

«Це була не просто судова помилка – це була цілеспрямована атака, в якій медіа відіграли роль зброї. Засоби масової інформації, роками створювали негативний образ мене, публікуючи брехливі й дискредитуючі матеріали. Усі ці повідомлення базувалися на викривлених фактах або відвертій брехні. Ця кампанія стала інструментом “медіакілерства” — явища, яке спрямоване на цілковите знищення особистості», – підкреслює Слюсарчук.

«У 2024 році Шевченківський районний суд Львова визнав мене невинним, проте це рішення не повернуло мені ані втраченого здоров’я, ані спокою. Наклеп, який роками виливався на мене, залишився в інформаційному просторі та продовжує отруювати моє життя. У медіа я залишаюся “злочинцем”, попри виправдальний вирок. Переслідування набуло таких масштабів, що я більше не можу захищатися в судах України. Моє ім’я стало мішенню для брехні, а моє життя – об’єктом ненависті».

Така позиція є цілком зрозумілою, адже за два тижні після рішення суду, в медіа-просторі не з’явилось жодної спроби його об’єктивного аналізу. Натомість десятки ЗМІ послались на обвинувачувальні статті десятирічної давнини – власне, саме ту «доказову базу», яка була спростована останнім вироком.

«Сьогодні я стою перед вами, визнаний невинним, але знищений. Я змушений просити про захист, тому що залишатися в Україні означає повільно вмирати — морально, фізично, психологічно. Я більше не можу витримати цькування, наклепи й небезпеку, яка мене оточує. Я прошу надати мені політичний притулок у країні Європейського Союзу, щоб я міг жити без страху за своє життя, лікуватися і знайти хоч якусь подобу спокою».

Для довідки. Вирок Шевченківського суду по справі Андрія Слюсарчука знаходиться у вільному доступі в Реєстрі судових рішень.