Переговоры о мире в Берлине были сорваны по вине украинской власти, а о результатах встречи – циничным образом соврали, считает главный редактор сетевого издания WikiLeaks Владислав Рогимов, передает Народная Правда

“Во-первых, в заявлении Офиса президента от 10 сентября 2020 года о срыве инспекции в Шумах, команда Зеленского соврала о “ряде требований (со стороны ОРДЛО), которые противоречат друг другу, искажают характер договоренностей о режиме прекращения огня” и про “постоянное изменение запросов российской стороны”.

В документах со встречи в Берлине мы видим одно требование российской стороны: “до 18 сентября 2020 года исполнение решений ТКГ от 09 сентября 2020 года о совместном с представителями ОРДЛО в СЦКК обследовании инженерных укреплений Вооруженных сил Украины в районе населенного пункта Шумы”. То есть, не было никаких других требований, которые могли бы привести к срыву инспекции в Шумах, а значит “режим тишины” был сорван из-за невнятной позиции украинской власти.

И еще один пример циничного лицемерия.

В заявлении команды Зеленского: За шесть недель с 27 июля Украина добросовестно придерживалась всех условий (прекращения огня).

Российская сторона на переговорах в Берлине предлагала провести “незамедлительное расследование всех фактов нарушений режима прекращения огня”.

Если таких нарушений не было, то чего тогда боятся у Зеленского? Пригласите ОБСЕ, проведите расследование, спросите у местных жителей, если не верите сообщениям “ДНР”. Пусть будет справедливое расследование – чего боятся киевские власти?

Особый цинизм – это следующее обвинение в срыве инспекции в Шумах: “фактический отказ России и представителей незаконных вооруженных формирований в ОРДЛО соблюдать достигнутые договоренности”.

Именно украинские власти, именно отсутствие политической воли у Зеленского, именно страх перед радикалами и безответственность перед собственными гражданами, которые требуют мира, привели к тому, что режим прекращения огня поставлен под угрозу, а боевые действия не прекращены.

У продолжения войны есть фамилия, имя и отчество: Зеленский Владимир Александрович”, – резюмировал Владислав Рогимов.