Parimatch знаходиться на порозі отримання ліцензії для легальної роботи на українському ринку

Після того, як президент Володимир Зеленський прийняв закон про легалізацію грального бізнесу, в країні почалася дуже активне життя.

БК Parimatch збирається вийти на український ринок відразу ж після повної легалізації беттинг-індустрії. Керівництво компанії очікує, що Україна стане 5-ю країною в списку тих, де доступні ліцензовані операції після Казахстану, Таджикистану, Білорусі та Кіпру.

Партнер букмекера з юридичних, фінансових, нормативно-правовим і комунікативним питань Максим Ляшко коментує ситуацію наступним чином:

«Холдинг Parimatch співпрацює тільки з впорядкованими юрисдикціями. Іноді це означає, що доводиться довго чекати відкриття ринків і надання ліцензій. Компанія відразу ж подасть заявку на її отримання зі стартом прийому. Це життєво важливий процес, так як ліцензія в Україні дозволити холдингу Parimatch додати ключовий регіон на східноєвропейському ринку ».

Також Ляшко вважає, що політика компанії не дозволяє їй працювати в неліцензованих країнах, тому присутність в тих, де беттинг-індустрія легалізована вкрай важливо. З метою випередження конкурентів на білих ринках Parimatch дає гарантує випередження тенденцій своїм продуктом. Компанія активно використовують центри досліджень і розробок в Україні, на Кіпрі і Великобританії.