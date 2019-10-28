Открытое письмо Кристины Браиловской, которую куда-то “заводят олигархи”

В последнее время в СМИ возник нездоровый ажиотаж вокруг некоей, ранее никому не известной, Кристины Брайловской. Кто же она такая и почему о ней в огромном количестве публикуют явно проплаченные порочащие материалы? Дело в том, что разгорелась нешуточная битва за кресло главы Службы геологии и недр Украины, одним из лидеров конкурса на данную должность и является госпожа Брайловская. Мы из первых рук получили открытое письмо Кристины Брайловской, которое и публикуем, пишет LentaUa.

Будучи не публичным человеком, мне было весьма непривычно решиться на столь официальное обращение к масс-медиа. Однако, публикации последних месяцев в СМИ настолько шокировали меня своим цинизмом, что я решила все же изложить свою точку зрения, а главное опровергнуть недостоверные сведения, а порой просто откровенную ложь, которую распространяют обо мне.

Меня зовут Кристина Браиловская. Из всего, что в последнее время про меня написано в разнообразных статьях, которые массово появляются в интернет-изданиях, правда состоит лишь в том, что, как уже указанно выше, я действительно человек непубличный и никогда к этому не стремилась.

Свои комментарии к этим заказным публикациям даю не с целью оправдаться, а для того, чтобы читатель смог оценить, степень вероломства некоторых «персонажей», а также определить для себя стоит ли доверять публикуемой отдельными продажными СМИ информации, так как аналогичным образом, людей могут вводить в заблуждение и по любым другим вопросам, не связанным непосредственно с моей персоной. Надеюсь на то, что в итоге, мыслящие и незаангажированные люди будут способны отделить правду от вымысла. Весь этот каскад вранья и полуобморочного бреда оставляю на совести его заказчиков, так как он ничего не стоит.

Являясь в настоящее время, как принято говорить, госслужащим среднего звена, начала свою карьеру в 2007 году в Минприроды, а не в 2012 году в Госгеонедрах «в должности советника Олега Проскурякова», как про меня пишут. В Минприроды прошла путь от главного специалиста до заместителя директора департамента. Главспецом проработала не три месяца, пойдя на «стремительный взлет», а три года. В дальнейшем, я действительно возглавила юридическое управление Госгеонедр (кстати, до этого назначения руководящую должность я занимала уже два года).

Отдельно хотела бы заявить (а может кого-то и успокоить) сообщив, что уважаемых граждан Фукса, Хомутынника, Кононенко и прочих, которых мне приписывают в друзья или знакомые, или еще неизвестно какие связи, я вообще не знаю! Бывшего Министра экологии Злочевского в последний раз я видела на рабочем совещании в 2012 году, когда еще работала в Минприроды. Господина Коломойского я не знаю также. И что-то мне подсказывает, что вряд ли он вообще подозревает о моем существовании. Впрочем, справедливости ради стоит отметить, что после последней статьи на «Обозревателе», он, возможно, уже наслышан обо мне.

В этой связи, хотела бы дать совет всем моим «летописцам»: вы уж как-то определитесь, «чьих я буду». То я – «человек Злочевского», то «Коломойского», то Фукса, Хомутынника и Кононенко вместе взятых. Какая-то сплошная неопределенность у вас. Врать-то же надо как-то системно, что ли, а то у вас каша сплошная.

Теперь относительно «каскада проигранных судебных дел в интересах компаний». Здесь, в пределах соблюдения этических норм, попробую быть сдержанной и не опускаясь до бульварного уровня авторов публикаций, попробую объяснить, как говорят, на пальцах. И чтобы сразу показать весь абсурд изложенного, начну с яркого, а именно, – инкриминируемая мне халатность при рассмотрении в суде дела по «Атомным энергетичческим системам Украины (АЭСУ), что стало в свою очередь причиной выдачи пяти спецразрешений без проведения аукциона.

В доказательство, можете ознакомиться с решением суда, которое обязует Службу выдать эти спецразрешения.

Однако, в изложении этой истории упущено главное. А именно, – указанные спецразрешения выдавались, когда меня, исключительно по надуманному поводу, временно отстранили от выполнения должностных обязанностей и, как мне лично кажется, исключительно с целью «протащить» необходимую документацию через юридическое управление Госгеонадр. И с этой задачей, в свое время, успешно справился мой заместитель, которая была назначена исполняющей обязанности и которая, к слову, и целенаправленно создавала необходимые условия для моего временного отстранения от руководства вверенным управлением. То есть, к выдаче этих спецразрешений и визированию соответствующего приказа я не имею никакого отношения, равным счетом, как и не берусь сейчас судить о причинах, этих действий, осуществленных в мое отсутствие и лицах, дававших соответствующие указания.

Справедливости ради следует отметить, для исправления ситуации, по моему указанию, была подана апелляция, затем кассация, а в итоге обжалование в Верховный Суд Украины (ВСУ) с ходатайством о приостановке. Последнее было удовлетворено и, соответственно, спецразрешения на тот момент выданы не были. ВСУ вернул дело на первую инстанцию и в тех жестких условиях, в которых на тот момент оказались мои юристы, иск считался для нас выигранным, поскольку Госгеонадра обязали не выдать спецразрешения, а рассмотреть поданные заявление в соответствии с действующим законодательством.

Теперь о «специальном подигрывании компаниям с целью получения спецразрешений» и о «системном характере» таких действий. Если проанализировать характер судебных решений, которыми Госгеонадра обязуют выдать спецразрешения на разработку, то четко просматриваются основные причины удовлетворения подобных исков. А именно, – это нарушение порядка и сроков рассмотрения поданных в Госгеонадра документов.

Однако, здесь хотелось бы подчеркнуть, что невозможно контролировать то, что не находится в твоей компетенции, в частности, это касается прежде всего сроков рассмотрения. Последнее является прерогативой и прямым функционалом других подразделений, которые я никогда не возглавляла и соответственно не только не организовывала какие-то подобные схемы, о которых пишется, но и не смогла бы это сделать, не имея на то необходимых должностных полномочий.

Вопрос этой проблематики неоднократно озвучивался мной, в том числе соответствующими письменными документами в адрес руководства Госгеонедр с целью проведения детальной проверки в Департаменте недропользования именно в связи с нарушениями, которые имеют указанную выше негативную судебную практику. Хочу подчеркнуть, что все мои докладные записки и предложения по этому вопросу были просто проигнорированы. Единственной последовавшей реакцией было инициированное в отношении меня дисциплинарное производство за «проигрыш» судебного дела, по которому Госгеонадра на полтора года просрочило сроки рассмотрения поданных документов. Однако, каких-либо действий в отношении должностных лиц Службы, непосредственно допустивших столь вопиющее нарушение, не последовало…

Несмотря на все это, позволю себе нескромность и заявлю, что именно мной, в итоге, и была поломана подобная негативная судебная практика, после чего украинские суды перестали выносить решения, обязывающие Госгеонадра выдавать разрешения на использование недр, а стали только обязывать Службу рассмотреть поданную заявку в соответствии с законом (т.е. применение дискреционных полномочий). Так же, я являюсь автором проекта по электронным торгам, которые были одобрены международным сообществом. Под моим руководством было инициировано внесение ряда изменений в Постановление КМУ № 615, которым определяется порядок выдачи разрешений на разработку недр, что позволило устранить отдельные пробелы в нормативной базе и значительно снизить коррупционные риски при принятии решений в сфере недропользования и многое другое.

Однако, безусловно, при соответствующем желании, по поводу «проигранных мной судов» можно написать еще очень много, «высасывая из пальца» обвинения в мой адрес, но, думаю, исходя из изложенного, суть этого наговора должна быть понятной и очевидной. И кому, как не закулисным заказчикам и авторам этих статей, знать истину.

Читая все эти пасквили про себя, никак не могу понять одного постоянно муссируемого их авторами тезиса, – как меня можно «куда-то пророчить»!? Если назначение на должность осуществляется по результатам проведенного конкурса, то кто может кого-то «пророчить»?

В последних статьях речь вообще идет о том, что конкурсная комиссия, оказывается, не принимает решений, а решает лично Премьер-министр, что само по себе является нонсенсом и некорректным высказыванием о высшем должностном лице нашей страны. При этом, авторы статей, по каким-то абсолютно неведомым для меня причинам, пытаются столкнуть меня с Романом Опимахом. Хотела бы их сильно разочаровать, – это совершенно напрасно. У нас с Романом Опимахом нет никаких конфликтов, а отношения чисто деловые и основываются на взаимном уважении и профессионализме, впрочем, как и с остальными участниками конкурса. Все кандидаты по моему глубокому убеждению являются личностями.

Авторы всех этих статей (мои близкие сказали мне, что насчитали их более 50) даже не задумались о том, что по сути своими публикациями они пытаются повлиять на результаты конкурса, склонить Министра, конкурсную комиссию и Премьер-министра к заранее определенному мнению и решению, а ведь это не вполне законно. Вопрос этики я в данном случае исключаю, поскольку в связи с тоном ведущегося «диалога», нецензурной лексики и прямых личных оскорблений со стороны отдельных блогеров в мой адрес, он здесь вообще неуместен.

В подобном конкурсе я принимаю участие уже в третий раз (на предыдущем, например, не прошла, заняла по баллам второе место), однако с таким цинизмом, ложью и откровенным хамством в свой адрес стакиваюсь впервые!

Мне все равно кто пишет эти статьи, хотелось лишь пожелать этим горе-писателям одного, – уважайте друг друга, нам же с вами в этой стране жить! Не нужно лить примитивную ложь на своих мнимых оппонентов и плодить вокруг себя этот бардак и хаос, ведите себя достойно и будьте людьми в любой ситуации, даже если кому-то так не хочется уходить, а кто-то очень хочет вернуться…

Желаю вам всем жить в гармонии со своей совестью. Я же, в свою очередь, обещаю не реагировать на все ваши злобные выпады и провокации в мой адрес и буду настойчиво готовиться к завершающему этапу конкурсного отбора, что бы показать наилучший результат. Не хочу и не стану отвечать на вашу ложь и злобу. Зная, что и как нужно сделать, имея для этого необходимый опыт я лишь хочу применить полученные мной знания и умения для того,чтобы изменить ситуацию в нашей стране в лучшую сторону, быть полезной и востребованной в обществе, в котором я живу.