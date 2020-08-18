Открытое письмо группы «неустановленных лиц»: врачи не хотят оплачивать штраф АМКУ своими жизнями и здоровьем

Жертвами акции «АМКУ против «Экофарма»» оказались медики. Они требуют вернуть гуманитарный Протефлазид

В плане нанесения вреда собственному государству Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) становится для Украины таким же токсичным, как и Александр Лукашенко для Беларуси.

Один из наиболее показательных примеров, подтверждающих это сравнение – штраф в 3,2 миллиона грн., который АМКУ выписал фармацевтической компании «Экофарм» за то, что та решила в рамках гуманитарной помощи (т.е. бесплатно) выделить медработникам Украины десятки тысяч доз препарата «Протефлазид».

Который эта самая компания «Экофарм» выпускает.

А «Протефлазид» в свою очередь, является лицензированным противовирусным препаратом. Что было подтверждено и официальным отчетом Института эпидемиологии и инфекционных болезней им. Л.В. Громашевского АМНУ в отношении его действия на коронавирусы.

Казалось бы – низкий поклон и искренняя благодарность меценатам от государства.

Но поскольку, как уже писал ПІК, у заместителя председателя АМКУ Дарьи Чередниченко муж работает топ-менеджером в фармакологической компании «Сандоз-Украина», то гуманитарную акцию от «Экофарма» превратили в нарушение статьи 15-1 Закона “Про захист від недобросовісної конкуренції”. Это превращение состоялось при активной поддержке экс-и.о. министра здравоохранения Супрун.

Потому что на тот момент «Сандоз-Украина», давно осваивающая украинский рынок, тоже решила заняться «благотворительностью».

Поставив в виде «пробников» препарат «Хлорохин» (он же «Плаквенил»), который в качестве панацеи от Ковида рекламировали президенты США и Бразилии – Трамп и Болсанару. Чьи страны на сегодня являются абсолютными лидерами, как по числу зараженных, так и по числу умерших от коронавирусной инфекции.

В Украине же рекламным агентом «Плаквенила» выступил министр здравоохранения Степанов.

При этом ученые многих стран мира категорически не рекомендовали применять «Плаквинил» в лечении ковидной инфекции. Поскольку этот противомалярийный препарат повышал смертность среди пациентов. Что вынудило большинство стран мира быстро отказаться от его применения при Ковиде.

Однако в Украине, которую буквально завалили Плаквенилом (государственные закупки + акционные подарки от фирм-производителей), препарат так и не вывели из протокола лечения, – лишь в июне его использование ограничили, но (не пропадать же добру) не для всех категорий больных.

Насколько опрометчивое использование «Плаквенила» усилило смертность среди украинских пациентов, понять практически невозможно.

Зато история борьбы АМКУ с «Экофармом» получила неожиданное продолжение.

Напомним, что супруга топ-менеджера Сандоз-Украина, она же заместитель председателя АМКУ Дарья Чередниченко усмотрела нарушение закона в действиях «Экофарма», поскольку эта гуманитарная программа могла, по ее определению, вызвать интерес к Протефлазиду у «неустановленной группы лиц».

Правда, «группа лиц» достаточно быстро установилась.

Этими самыми лицами оказались десятки и сотни украинских врачей. Начиная с Черновицкой области, где была зафиксирована самая сильная вспышка ковид-инфекции, и до медперсонала больниц Киева, куда «Экофарм» бесплатно поставляла препарат.

Поскольку именно медицинские работники, возмущенные действиями АМКУ, начали сбор подписей под обращением с требованием возобновить гуманитарные поставки «Протефлазида» в медицинские учреждения страны.

В частности, помимо врачей областной клинической больницы из Черновцов, письмо, скрепленное печатями, подписали врачи Киевской городской клинической больницы №4, Центра первичной медико-санитарной помощи №2 Подольского района, клиники Института эпидемиологии и инфекционных заболеваний Академии медицинских наук и еще нескольких медучреждений.

И врачей можно понять.

Ибо они, как никто, знают, что такое профилактика вирусных заболеваний. Тем более, в период пандемии Covid-19.

А по словам самого министра Степанова, за время с начала пандемии коронавирус в Украине был обнаружен у 9 629 медицинских работников. При этом не меньше 60 специалистов скончались.

Правда, 17 августа министр Степанов заявил, что количество заболевших медработников составляет 5-6% от общего числа больных в Украине.

Что несколько меняет общую картину.

Ибо на 15 августа в Украине, по данным МЗУ, официально зарегистрировано 92 820 заболевших.

Шесть процентов – это 5569 человек.

Как эта цифра корректируется с объявленными ранее почти десятью тысячами, министр не объяснил.

Но достаточно и этого.

И врачи, постоянно пребывающие в группе повышенного риска, пишут в АМКУ, что они «… втратили можливість безкоштовно отримати такі необхідні противірусні препарати, які здатні захистити їх від респіраторних вірусних інфекцій … Вважаємо, що при будь-яких обставинах держава повинна сприяти благодійній діяльності та підтримувати суб’єктів господарювання, що займають активну громадянську позицію і беруть посильну участь в боротьбі з пандемією і допомагають лікарям».

Здесь нужно обратить внимание на фразу «захистити їх від респіраторних вірусних інфекцій». Поскольку ковид-инфекция является именно ОРВИ. Т.е. «острым респираторно-вирусным заболеванием».

В письме врачи подчеркивают важность гуманитарных поставок препарата, отмечая, что «Протефлазид» «вивчений і випробуваний практикою клінічного застосування протягом багатьох років».

Знает ли об этом экс-и.о. министра здравоохранения, иностранная гражданка Супрун, обвинившая после обнародования результатов лабораторных тестов Протефлазида по действию на коронавирусы, всю Академию медицинских наук Украины в мошенничестве и занятиях псевдонаукой, доподлинно неизвестно.

Как неизвестно, заставит ли открытое письмо врачей к АМКУ отменить штрафные санкции и возобновить гуманитарную помощь.

Или руководство АМКУ все же доведет дело до суда, где эта история, в которой Антимонопольный комитет выступает в роли классического саботажника, получит куда более широкую огласку. Вынудив начать разбор полетов всю властную пищевую цепочку, которая постоянно декларирует свою озабоченность ситуацией с коронавирусом в Украине. В том числе, и с проблемами заражения медицинских работников.

Понимая, что иначе декларации останутся лишь пустым звуком…

Последует ли после этого зачистка АМКУ от госчиновников, показательно отстаивающих не интересы государства, а бизнес-интересы собственной семьи?

Есть надежда, что да.

Ибо одним из любимых занятий властей является игра «Найди стрелочника»…

Андрей КАПУСТИН