Оппоненты партии «Слуга народа» продолжают использовать грязные методы предвыборной борьбы

Конкуренты продолжают уничтожать агитационные палатки партии Слуга Народа

Уже который день в Дарницком районе неизвестные крушат и ломают агитационные палатки кандидата в депутаты Конопелько Николая, который баллотируется в Киевсовет от партии «Слуга народа» по Дарницкому району.

«Такой подход недобросовестной конкуренции говорит о том, что у политических оппонентов Слуга народа нет никаких аргументов против новых политиков, которые хотят изменить город к лучшему. Видно, что кому-то очень мешает моя кандидатура, кто-то, наверное, очень боится, что не сможет выиграть выборы честным способом.

Моему штабу также известно, что против меня готовятся масштабные провокации и факты работы на оппонентов предвыборных сеток по подкупу избирателей» – заявил Конопелько Николай.